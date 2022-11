IRW-News: EV Technology Group Ltd. : MOKE International, strategischer Partner von EV Technology Group, nimmt ab sofort Bestellungen für den Electric MOKE Californian entgegen

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : MOKE International, strategischer Partner von EV Technology Group, nimmt ab sofort Bestellungen für den Electric MOKE Californian entgegen

- MOKE International, der strategische Partner von EV Technology Group, hat bekannt gegeben, dass der Electric MOKE Californian ab sofort auf der neuen US-Website von MOKE International ab einem Kaufpreis von 41.900 USD bestellt werden kann.

- Mit einer refundierbaren Reservierungsgebühr von 990 Dollar können sich die Kunden einen Produktionsslot sichern.

- Der Verkauf des exklusiv im US-Markt erhältlichen Electric MOKE Californian ist auf 325 Fahrzeuge pro Jahr beschränkt.

- Zu den maßgeschneiderten Designmerkmalen zählt auch eine exklusive Neuinterpretation des klassischen Californian"-Emblems.

- MOKE International ist Eigentümer der Originalmarke MOKE aus dem Jahr 1964 - und der Electric MOKE Californian ist das erste offizielle MOKE-Fahrzeug, das seit 1982 in den USA in den Handel kommt.

- Der Electric MOKE Californian ist der einzige für den Highway zugelassene MOKE mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 mph (80 km/h), der in Amerika verkauft wird.

TORONTO, ONTARIO - 8. November 2022 - EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, FWB: B96A) gibt bekannt, dass sein strategischer Partner MOKE International Limited (MIL oder MOKE International) mit einer neuen Webseite im Internet präsent ist. Dort können sich amerikanische Kunden ab einem Preis von 41.900 USD für einen Produktionsslot vormerken lassen. Infolge der Ankündigung, nach 40 Jahren wieder nach Amerika zurückzukehren, kann MOKE International bereits reges Interesse am neuen Electric MOKE Californian verbuchen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Low Volume Motor Vehicles Manufacturers Act von 2015 ist der Verkauf in den Vereinigten Staaten auf 325 Fahrzeuge jährlich beschränkt. Nach sieben Jahren Lobbyarbeit durch die Specialty Equipment Market Association (SEMA) hat die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nun ein Gesetz erlassen, das es Traditionsmarken erlaubt, Derivate ihrer Modelle zu produzieren, die über 25 Jahre alt sind und dennoch den aktuellen bundesweiten Sicherheitsstandards für Kfz-Ausrüstung entsprechen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68151/PRICINGElectricMOKECalifornian-EVTGvf_DE_Prcom.001.png

Der neue Electric MOKE Californian ist eine schnellere, leistungsstärkere und vor allem emissionsfreie Neuauflage des Originalfahrzeugs, das in Amerika zwischen 1977 und 1982 verkauft wurde. Der Electric MOKE Californian beschleunigt in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 34 mph (55 km/h), während sein benzinbetriebener Vorgänger für den gleichen Sprint rund 6,3 Sekunden benötigte. Die Leistung wurde von 39 PS auf 44 PS erhöht.

Diese limitierte Version, die nur im US-Handel erhältlich ist, punktet mit maßgeschneiderten Stilelementen wie z.B. dem Californian-Emblem sowie eigens entworfenen MOKE-Logos.

Isobel Dando, CEO von MOKE International, erklärt: Seit wir die Neuauflage des Fahrzeugs angekündigt haben, boomt das Interesse am Electric MOKE Californian gewaltig. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie beliebt das Originalfahrzeug damals war. Wir freuen uns riesig, den amerikanischen Kunden endlich wieder einen echten MOKE anbieten zu können.

Wouter Witvoet, CEO und Gründer von EV Technology Group, fügt dazu: Der Electric MOKE Californian wird bei der Rückkehr in seine Heimat garantiert zu einem absoluten Renner werden. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit zwischen EV Technology Group und MOKE International ist die erste Frage der nordamerikanischen Investoren: Wann können wir dieses Fahrzeug kaufen?' - Ich bin also zuversichtlich, dass wir schon bald alle Produktionsslots füllen werden.

Der im Vereinigten Königreich manuell gefertigte Electric MOKE Californian hat eine Reichweite von bis zu 80 Meilen (120 km)* - genug, um auf der Route 101 von Santa Barbara nach Malibu Beach zu fahren. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 mph (80 km/h), wodurch er auch auf dem Highway zugelassen ist. Zum allerersten Mal kommt nun eine für den Highway zugelassene Version des Mini Moke in Amerika in den Handel. Eine Vollaufladung dauert mit einem US-Ladegerät mit Typ 1-Stecker rund vier Stunden.

Genau wie der in Europa erhältliche Electric MOKE ist der Electric MOKE Californian eine Neuinterpretation des Mini Moke aus dem Jahr 1964. MOKE International ist Eigentümer der Originalmarke MOKE der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 und in über 100 Rechtsstaaten als Eigentümer der Marke MOKE anerkannt.

Seit seiner Einführung ist der Mini Moke ein Sinnbild für Spaß und Freiheit. Dank seiner offenen Bauweise und seines lässigen und unbekümmerten Stils war er jahrzehntelang in Küstengegenden wie der französischen Mittelmeerküste äußerst beliebt. Mit ihrem elektrischen Antrieb tragen der Electric MOKE und der Electric MOKE Californian nun dazu bei, diese schönen Orte sauber zu halten. MOKE International ist die erste Automarke aus den Sechzigern, die zu 100 % elektrisch betrieben wird.

* Unterliegt der Prüfung nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (Messverfahren zur Bestimmung von Abgasemissionen)

Über EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von End-to-End-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

Über MOKE International

MOKE und das MOKE-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MOKE International Limited in der Europäischen Union und anderen Gebieten. MOKE International, ein in England eingetragenes Unternehmen, ist der einzige Hersteller von Original-MOKE-Fahrzeugen weltweit. Die Marke wurde von Casti S.p.A. erworben und geht auf die ursprüngliche Registrierung der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 zurückDer MOKE ist eine neu zum Leben erweckte, neu konstruierte Version des Kultfahrzeugs Mini Moke, der ursprünglich vom legendären Sir Alec Issigonis entworfen wurde, dem Designer des Mini von 1959, der 1964 auf den Markt kam. Der Mini Moke wurde als kostengünstiges und pflegeleichtes Freizeit- und Nutzfahrzeug geschaffen, erlangte aber in mondänen Urlaubsorten wie der Französischen Riviera und der Karibik schon bald Kultstatus. Er wurde von den Beatles, Brigitte Bardot und James Bond gleichermaßen gefahren. MOKE International hat den Mini Moke in die heutige Zeit gebracht und eine hochmoderne Fahrtechnik integriert, unter anderem mit vollständigem Elektrobetrieb, blieb jedoch dem Kultdesign treu, das ihn in den 1960er-Jahren weltweit zu einem Hit gemacht hat. Getreu seinem Erbe wird der MOKE heute in Northamptonshire, England, konstruiert und gebaut. Die Produktion erfolgt in einer hochmodernen Anlage mit 46.450 Quadratmetern, deren Eigentümer und Betreiber ein britischer Automobilzulieferer ist, die Fablink Group.

