IRW-News: EV Technology Group Ltd. : MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, meldet Zusammenarbeit mit Luxuskaufhaus Le Bon Marché Rive Gauche in Paris

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, meldet Zusammenarbeit mit Luxuskaufhaus Le Bon Marché Rive Gauche in Paris

TORONTO, ON (31. AUGUST 2022) - EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS (MOKE France) mit dem französischen Luxuskaufhaus Le Bon Marché Rive Gauche zusammenarbeitet und vom 27. August 2022 bis zum 16. Oktober 2022 in dessen legendärem Standort in Paris ein Pop-Up-Event für MOKE veranstaltet.

Das Pop-Up für MOKE France wird im Erdgeschoss des französischen Kaufhauses durchgeführt, das für Exklusivität, Stil und Art de Vivre steht. MOKE France präsentiert den Electric MOKE in der Farbe Sunset Orange, die gewählt wurde, damit sie mit der Ästhetik der Feiern rund um den 170. Geburtstag von Le Bon Marché harmoniert. Während der Öffnungszeiten des Kaufhauses ist ein Verkaufsberater von MOKE France vor Ort, der die Kunden bei der Konfiguration und Bestellung des Electric MOKE unterstützen kann. Außerdem steht ein Markenfahrzeug zur Verfügung, um kostenlose Testfahrten und VIP-Transfers außerhalb des Geschäfts durchzuführen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67255/EVTG_083122_DEPRcom.001.png

Der neue Electric MOKE in der Farbe Sunset Orange im Erdgeschoss von Le Bon Marché Rive Gauche

Willy Gruyelle, der CEO von MOKE France, erklärte dazu wie folgt: Le Bon Marché Rive Gauche ist das älteste Kaufhaus der Welt, das heute noch geöffnet ist. Es gilt als einer der kreativsten Einzelhändler für hochwertige Produkte und verfügt über eine sehr gehobene Kundschaft. Wir sind hocherfreut, dass wir in dem Kaufhaus eine Fläche für den MOKE nutzen können und Teil der Feiern zum 170. Geburtstag des Hauses sind! Wir freuen uns, unsere Reichweite auf potenzielle Kunden in Paris ausweiten zu können, und sind zuversichtlich, dass unsere Präsenz zu dem unvergleichlichen Luxus beitragen kann, für den das Kaufhaus steht.

Le Bon Marché Rive Gauche in Paris, das sich dem Verkauf von Luxusgütern verschrieben hat, steht im Eigentum der Luxusmarkengruppe LVMH. Das Kaufhaus, das in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen feiert, wird immer noch als einer der exklusiven Einzelhändler der Welt wahrgenommen.

Wouter Witvoet, der CEO und Gründer von EV Technology Group, nahm dazu wie folgt Stellung: EV Technology Group lässt sich von namhaften Luxusgüterunternehmen dabei inspirieren, Marken mit Bedacht für neue Zeiten zu reaktivieren; daher freut es uns ganz besonders, dass der Electric MOKE mit Le Bon Marché in Verbindung gebracht wird. Mit dem Pop-up haben wir die Möglichkeit, Einzelhandelskunden des gehobenen Segments in einem idealen immersiven Raum für eine Erfahrung mit dem Electric MOKE zu erreichen.

Im ersten Sommer seit der Eröffnung des Flagshipstores Casa MOKE in Saint-Tropez meldete die Tochter von EV Technology Group, MOKE France, bereits einen erfolgreichen ersten Sommer und verbuchte Auftragseingänge im Wert von mehr als 500.000 nach den Pilotverkäufen zur Eröffnung. Sie arbeitet mit dem französischen Künstler Quentin Monge zusammen, um eine Reihe digitaler und physischer Kunstwerke zu kreieren. Sie unterstützte vor Kurzem die hochwertige Hautpflegemarke Dr. Barbara Sturm bei der Eröffnung eines Geschäfts in Saint-Tropez mit einer Reihe von Markenfahrzeugen von Electric MOKE für außerordentlich einflussreiche Gäste.

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von End-to-End-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

MOKE

MOKE und das MOKE-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MOKE International Limited (MOKE International) in der Europäischen Union und anderen Gebieten. MOKE International, ein in England eingetragenes Unternehmen, ist der einzige Hersteller von Original-MOKE-Fahrzeugen weltweit. Die Marke wurde von Casti S.p.A. erworben und geht auf die ursprüngliche Registrierung der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 zurück. MOKE France ist der offizielle französische Lizenznehmer. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://mokeinternational.com

Medien

Rachael DAmore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO und Chairman des Board of Directors

wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die: MOKE France SAS und seine Zusammenarbeit mit Le Bon Marche Rive Gauche, den Umsatz des Electric MOKE und die Geschäftstätigkeiten, Erwartungen und zukünftige Maßnahmen der EV Technology Group beziehen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, projiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, enthaltend, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter Risikofaktoren in den Einreichungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67255

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67255&tr=1

