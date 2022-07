IRW-News: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group nimmt Handel am OTCQB Market auf, womit US-Anleger einen besseren Zugang zur Strategie der Elektrifizierung von Kultmarken erhalten

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group nimmt Handel am OTCQB Market auf, womit US-Anleger einen besseren Zugang zur Strategie der Elektrifizierung von Kultmarken erhalten

TORONTO, ON (11. Juli 2022) - EV Technology Group Ltd. (EV Technology Group oder das Unternehmen) (NEO: EVTG, DE: B96A, OTCQB: EVTGF), gibt bekannt, dass es für den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten, betrieben durch die OTC Markets Group Inc., zugelassen wurde und dass die Stammaktien des Unternehmens (Aktien) unter dem Symbol EVTGF am OTCQB gehandelt werden. Die Aktien wurden auch für die elektronische Abrechnung und Abwicklung durch die Depository Trust Company zugelassen.

Ziel von EV Technology Group ist es, die Elektrifizierung des Fahrerlebnisses mit Kultfahrzeugen durch die Investition in beliebte Automarken voranzubringen und diese beim Übergang in das Zeitalter der Elektromobilität zu unterstützen, etwa MOKE International Limited (MIL). Die Aktien von EV Technology Group sind auch weiterhin an der kanadischen NEO Exchange (NEO: EVTG) sowie an der Börse Frankfurt (DE: B96A) notiert.

Die Notierung am OTCQB bietet den Anlegern in den Vereinigten Staaten einen einfacheren Zugang zum Erwerb der Aktien. Die Strategie stimmt ebenfalls mit der allgemeineren US-Wachstumsstrategie des Unternehmens überein - folgend auf die jüngste Ankündigung der Eröffnung eines Büros in Kalifornien unter der Leitung des früheren Lotus-Managers Dan Burge.

Als größter Aktionär von MIL ist EV Technology Group ein strategischer Partner, der die Einführung des Electric MOKE in diesem Sommer unterstützt, wobei die ersten Fahrzeuge der Produktion in Südfrankreich eintreffen sollen. Die in Großbritannien hergestellten Elektrofahrzeuge sind über die hundertprozentige französische Tochtergesellschaft von EV Technology Group erhältlich - mit erheblichem Potenzial für eine Expansion der Fahrzeugmarke in die Vereinigten Staaten.

Im Zuge des weiteren Wachstums von EV Technology Group verzeichnen wir eine starke Nachfrage seitens der Investoren, die die Strategie der Elektrifizierung von Kultmarken lieben und das Wachstum des Electric MOKE beobachten. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Investmentmarkt, und wir freuen uns, zahlreiche weitere Aktionäre begrüßen zu können, die einen einfacheren Zugang zu den Chancen erhalten werden, die wir dem Markt bieten, sagte Wouter Witvoet, der Chief Executive Officer von EV Technology Group.

Die Vereinigten Staaten sind für uns eine wichtige strategische Priorität, erklärte Dan Burge, der Chief Product Officer von EV Technology Group. Während wir eine stärkere weltweite Nachfrage nach unseren Produkten wie dem Electric MOKE verzeichnen und sich die Einführung von Elektrofahrzeugen in den USA ausweitet, ist es sinnvoll für uns, unsere Aktien über den OTCQB anzubieten.

US-Investoren können unter www.otcmarkets.com die aktuellen Finanzberichte und die Level-2-Kursentwicklung in Echtzeit für das Unternehmen einsehen. Die Notierung des Unternehmens an der NEO Exchange und der Handel seiner Aktien am OTCQB tragen zu einer echten Präsenz in Nordamerika bei und bieten den Investoren einen hervorragenden Zugang zum Handel.

Über EV Technology Group

EV Technology Group wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, die Einführung von Elektrofahrzeugen und die Freude am Fahren in einer Welt der Elektromobilität zu fördern. Als passionierte Investoren und Betreiber von Elektrotechnologiefirmen ist EV Technology Group von drei Dingen überzeugt: Elektrofahrzeuge sind die Zukunft; Elektrofahrzeuge verändern die Art, wie die Menschen leben, arbeiten und Spaß haben; und es gibt eine Chance, die Einführung dieser Technologie zu beschleunigen, beginnend mit einem Fokus auf Technologien, die Wachstumspotential aufweisen, indem sie auf einzigartige, unterversorgte Nischenmärkte abzielen - durch die Elektrifizierung des Fahrerlebnisses mit Kultmarken. Weitere Informationen erhalten Sie über die Website: https://evtgroup.com/

Medien

Rachael DAmore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO und Chairman of the Board

wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Handel der Aktien an der OTCQB und den operativen Betrieb der EV Technology Group, die Erwartungen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens und des Wachstums der EV-Branche sowie auf zukünftige Maßnahmen des Unternehmens beziehen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, projiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, enthaltend, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter Risikofaktoren in der Einreichungserklärung (Filing Statement) des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

