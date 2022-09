IRW-News: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group gibt Abschluss der Übernahme eines Portfolios von Karosseriebauer-Kultmarken für Ford, Maserati und Ferrari bekannt

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group gibt Abschluss der Übernahme eines Portfolios von Karosseriebauer-Kultmarken für Ford, Maserati und Ferrari bekannt

Der Erwerb von Officine Stampaggi Industriali, Fantuzzi, Marazzi und Brewster & Co. festigt die Mission der EV Technology Group, Kultmarken zu elektrifizieren

TORONTO, ON (29. September 2022) - EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von 1000310362 Ontario Inc. (das Übernahmeziel), die zuvor am 16. September 2022 angekündigt wurde, abgeschlossen hat (die Übernahme). Das Übernahmeziel hält ein Portfolio an geistigem Eigentum, das Kultmarken wie Officine Stampaggi Industriali, Fantuzzi, Marazzi und Brewster & Co. beinhaltet.

Die EV Technology Group verfolgt die Strategie, bekannte und beliebte Automarken zu erwerben und sie dann für die Zukunft des Kraftfahrzeugwesens zu elektrifizieren. Diese strategische Übernahme erweitert das Markenportfolio unter der Kontrolle der EV Technology Group und stellt ein großes Potenzial dar, die zukünftige Landschaft des elektrischen Fahrens auszubauen. Die im Rahmen der heutigen Akquisition übernommenen Marken sind der Inbegriff von erstklassigem Design und Tradition und bieten der EV Technology Group somit die Möglichkeit, den vorhandenen Markenwert zu nutzen und Kunden auf der ganzen Welt einzigartige Luxus-Elektroautos mit dem vorhandenen Charme und Traditionswerten anzubieten. Gegenstand der Übernahme sind die folgenden Marken:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67620/EVTechnology_290922_DEPRCOM.001.jpeg

Marazzi, Fantuzzi, Brewster & Co und Officine Stampaggi Industriali werden in das Portfolio von strategischen Marken der EV Technology Group aufgenommen

Fantuzzi

Fantuzzi wurde 1939 von Medardo Fantuzzi, einem Automobilingenieur, in Modena (Italien) gegründet. Medardo und sein Bruder Gino Fantuzzi waren in den 1940er-und 1950er-Jahren am Bau des Maserati A6GCS, Maserati 350S und Maserati 200S beteiligt. Medardo arbeitete dann bis 1966 für Ferrari, wo er für den Bau von maßgeschneiderten Kleinserien-Sportwagen bekannt wurde, darunter der Ferrari Tipo 156 sharknose Fantuzzi. Außerdem war er für De Tomaso, Scuderia Serenissima, AMS und Techno - symbolträchtige Marken, die noch heute geschätzt werden - tätig.

Marazzi

Marazzi wurde 1967 von Carlo Marazzi und seinen beiden Söhnen Serafino und Mario in Mailand (Italien) gegründet. Marazzi stellte zunächst die Lamborghini 400GT 2+2-Serie fertig, gefolgt von einer Serie von 125 Lamborghini Islero und den ersten Exemplaren des Lamborghini Jarama. Dann kam der wunderschöne Alfa Romeo 33 Stradale.

Officine Stampaggi Industriali

Officine Stampaggi Industriali (OSI) wurde 1960 von Luigi Segre, dem ehemaligen President von Carrozzeria Ghia, und Arrigo Olivetti von Fergat gegründet. OSI hatte seinen Sitz in Turin (Italien) und war ein kurzlebiges Unternehmen, das kundenspezifische Fahrzeuge auf der Basis von Alfa Romeo, Fiat und Ford herstellte. Obwohl die Produktionszeit nur kurz war, hinterließ OSI einen bleibenden Eindruck in der Automobilindustrie und ist bekannt für die Konzeption des Innocenti 950 Spider aus dem Jahr 1960 und des Ford 20M TS Coupé, von denen es heute nur noch wenige gibt.

Brewster & Co

Die Geschichte von Brewster & Company begann im Jahr 1810, als James Brewster sich schnell einen Ruf als Amerikas führender Kutschenhersteller aufbaute. Brewster beschäftigte sich dann mit der Entwicklung von Automobilen, wobei er 1905 mit einem Elektroauto, das auf einem gasbetriebenen Delaunay-Belleville-Fahrgestell basierte, seiner Zeit voraus war. Das Unternehmen war in Amerika als führender Karosseriebauer für eine Vielzahl von Fahrzeugen bekannt und unterhielt von Zeit zu Zeit eine Beziehung zu Rolls-Royce. Brewster & Co war wegbereitend in der Spezialfahrzeugindustrie und gewann zahlreiche Auszeichnungen.

In Verbindung mit der Übernahme begab die EV Technology Group insgesamt 1.950.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) an Herrn Mark Stubbs, den Anteilseigner des Übernahmeziels, und an PrivCap Group LLC im Austausch für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Übernahmeziels.

Wouter Witvoet, CEO der EV Technology Group, sagte: Mit dem Abschluss dieser Übernahme nehmen wir vier unglaubliche Marken in unser strategisches Portfolio auf. Die legendären Marken Officine Stampaggi Industriali, Fantuzzi, Marazzi und Brewster & Co werden sich neben MOKE einreihen, während wir uns darum bemühen, die Zukunft der Elektrofahrzeugindustrie zu bestimmen, und zwar definiert durch beliebte Marken.

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von End-to-End-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

Medien

Rachael DAmore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO und Chairman des Board of Directors

wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Abschluss der Transaktion sowie die Betriebstätigkeiten, Erwartungen und zukünftigen Maßnahmen der EV Technology Group. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, projiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, enthaltend, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter Risikofaktoren in den Einreichungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

