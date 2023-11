IRW-News: EV Resources Ltd.: Eingang der Genehmigung für Bohrungen im Kupfer-Silberprojekt Don Enrique

IRW-PRESS: EV Resources Ltd.: Eingang der Genehmigung für Bohrungen im Kupfer-Silberprojekt Don Enrique

WICHTIGSTE NACHRICHTEN

- Für das Kupfer-Silberprojekt Don Enrique (EVR: 50 %) wurde eine Genehmigung ausgestellt, die Bohrungen in dem Konzessionsgebiet ermöglicht.

- Geplant ist ein Diamantbohrprogramm über 2.000 m, um eine bedeutende IP-Anomalie zu überprüfen, die an den längeren Ausbiss angrenzt, der von EVR beprobt wurde.

- Dies folgt auf eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Kommune Quero.

1. November 2023 / IRW-Press / EV Resources Limited (ASX:EVR) (EVR oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine zu 50 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft Minera Montserrat S.A.C eine Genehmigung (die Pequeno Productora Minera) erhalten hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, ein erstes Diamantbohrprogramm aufzunehmen.

Infolge der Erteilung der Genehmigung erwartet EVR, dass das Bohrprogramm noch im Laufe dieses Monats starten kann, sofern ein Bohrgerät verfügbar ist.

Das Projekt Don Enrique

EVR erwarb seinen 50-prozentigen Anteil im Jahr 2022 gegen Zahlung von 150.000 USD. Für die Zahlung von weiteren 150.000 USD erwarb EVR die Option zum Kauf der verbleibenden 50 % gegen Zahlung von 850.000 USD bis zum 4. Mai 2024 (siehe ASX-Pressemitteilung vom 9. Mai 2022: EV Resources gibt Änderung der Bedingungen für den Erwerb des äußerst aussichtsreichen Kupferprojekts Don Enrique in Peru bekannt).

Das Projekt besteht aus vier Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.800 Hektar und befindet sich in einem Gebiet 21 km nordöstlich von Jauja bzw. in rund 260 km Entfernung von der Hauptstadt Lima.

- Don Enrique, Lizenznummer: 0100769-12, 1000 Ha

- Chaupiloma 2007, Lizenznummer: 0105549-07, 100 Ha

- Chaupiloma 2008, Lizenznummer: 0101581-08, 100 Ha

- Cocoa Beach, Lizenznummer: 010155815, 600 Ha.

Projektstandort

Das Projekt ist etwa 30 Autominuten von der Stadt Jauja entfernt, von wo aus täglich Flüge nach Lima verkehren. Das Projekt verfügt über einen direkten Zugang zur Wasser- und Stromversorgung (Niederspannung) sowie gute, allwettertaugliche, unbefestigte Zufahrtsstraßen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.001.png

Mit den Bohrungen wird eine signifikante Anomalie der Aufladbarkeit geprüft

Das Explorationsprogramm von EVR konzentrierte sich anfänglich auf die Beprobung einer Streichlänge von 550 Metern mit einer hydrothermalen Brekzie, aus welcher anomale Kupfer-, Silber- und Goldproben entnommen und anschließend in einem alten Explorations-Quergang beprobt wurden, der von einem früheren Explorationsunternehmen einige Jahre zuvor erschlossen worden war.

Die Ergebnisse zeigten einen Trend mit einem Erzgehalt, der mit der Tiefe zunimmt, und wurden als ermutigend betrachtet (siehe ASX-Pressemitteilung vom 28. März 2023: Oberflächennahe Schlitzproben bestätigen Streichlänge von 550 Metern mit Kupfer)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.002.png

ABBILDUNG 1: Schlitzproben-Vergleiche

Vergleich zwischen den Cu-Werten aus einer unter Tage entnommenen Schlitzprobe (schwarzer Text) und den Werten einer an der Oberfläche entnommenen Schlitzprobe (blauer Text) in einer Lage ca. 30 m oberhalb der unterirdischen Erschließung.

In dem Konzessionsgebiet wurde eine IP-Untersuchung über 28,8 Profilkilometer durchgeführt, wobei die Ergebnisse einen sehr deutlichen Höchstwert der Aufladbarkeit mit einer Neigung nach Westen hin demonstrieren, was mit der Kartierung des Erzkörpers übereinstimmt (sehe ASX-Pressemitteilung vom 30. Mai 2023: IP-Untersuchung in Don Enrique bestätigt sofortige Bohrziele).

Insbesondere wurde diese Anomalie der Aufladbarkeit nach und nach stärker und größer, und zwar mit einer Tiefe von der 50-Meter-Sohle (ungefähr 20 Meter unterhalb des Querschlags) bis hinunter zur 500-Meter-Sohle, bis wohin die IP-Untersuchung hinabreichte - die Anomalie der Aufladbarkeit wird als in der Tiefe offen interpretiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.004.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.005.png

Abbildung 2: Anomalie der Aufladbarkeit

Die Anomalie der Aufladbarkeit auf verschiedenen Sohlen (50 Meter, 200 Meter und 500 Meter) belegt den Trend, dass die starke Aufladbarkeit sich mit zunehmender Tiefe in Richtung Westen bewegt. Die Oberflächenkartierung deutet auf eine Neigung des Veta-/Brekzienkörpers in Richtung SW hin.

ABBILDUNG 3: Hohe Aufladbarkeitswerte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.006.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.007.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.008.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72453/20231101_EVR_DEPRcom.009.png

Die hohen Aufladbarkeitswerte liefern überzeugende Bohrziele, die, wie gezeigt, auf den Linien 1200N, 1000N, 800N und 600N beprobt werden.

Landzugangsvereinbarung

Die Tochtergesellschaft Minera Montserrat S.A.C, die zu 50 % im Eigentum von EVR steht, hat eine endgültige und verbindliche Landzugangsvereinbarung mit der Kommune Quero in der Nähe des Projekts Don Enrique unterzeichnet.

Im Laufe der letzten Monate hatte das Team von EVR eine Reihe von produktiven Zusammenkünften mit Vertretern der Kommune Quero, um die Pläne des Unternehmens für das Projekt zu erläutern. Diese Zusammenkünfte umfassten Diskussionen über ein Investitionsprogramm zugunsten der Kommune Quero. Die Landzugangsvereinbarung wurde nach mehreren Monaten von Kontaktaufnahmen und Beziehungsaufbau abgeschlossen, und die ausgehandelte dreijährige Vereinbarung umfasst die Bestimmungen, unter welchen das Unternehmen sich verpflichtet, in Straßeninfrastruktur, Landwirtschaft und andere Projekte zugunsten der Kommune zu investieren.

Die nächsten Schritte

EVR evaluiert derzeit Angebote von einer Reihe von Bohrauftragnehmern und hat die Absicht, vor Ende November 2023 die Bohrungen aufzunehmen, sofern ein geeignetes Bohrgerät mit Crew verfügbar ist. Das Unternehmen hat außerhalb von Lima ein Bohrkernlager eingerichtet, wo die 10.170 Meter Bohrkern von Parag gelagert werden; dieses Bohrkernlager wird das Zentrum der Bohrkernprotokollierungs-, Probenahme- und Managementtätigkeiten des Unternehmens sein.

ENDE

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited (EVR) zur Veröffentlichung freigegeben.

Compliance-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Projekt Don Enrique, die den ASX-Börsenmeldung vom 30. August 2022, 21. November 2022, 28. März 2023 und 30. Mai 2023 entnommen wurden und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (2012 JORC Code) gemeldet werden. EVR bestätigt, dass dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

