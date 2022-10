IRW-News: EV Resources Ltd.: EV Resources: Weitere ermutigende Lithiumergebnisse aus dem Projekt Shaw River

IRW-PRESS: EV Resources Ltd.: EV Resources: Weitere ermutigende Lithiumergebnisse aus dem Projekt Shaw River

Highlights:

- EV Resources schloss seine jüngsten Feldarbeiten zu einer eingehenden Bewertung der früher bereits beprobten Gebiete mit Pegmatit-Ausbissen ab.

- Das Potenzial zu Lithium-Mineralisierung wurde mit Ergebnissen von 1615 ppm und 839 ppm Lithium bestätigt. Ergebnisse zu Pfadfinderelementen deuten auf eine für Lithium-Mineralisierung günstige Fraktionierung des Pegmatit-Muttergesteins hin.

- Weitere Pegmatit-Ausbisse wurden in Gebieten der Liegenschaft beobachtet, die noch nicht untersucht wurden.

- Daten aus einer Hyperspektral-Untersuchung werden zur Bestimmung von Pegmatit-Zielen für Felduntersuchungen verwendet.

EV Resources Limited (ASX:EVR) (EVR, das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Ergebnissen weiterer Probenahmen im Projekt Shaw River in der Region Pilbara in Westaustralien zu geben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67933/EVResources_251022_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Standorte der Probenahmen in Shaw River

Weitere Untersuchungen während der Feldexkursion sollten einen besseren Nachweis wirtschaftlicher Lithium-Mineralisierung in den Gebieten liefern, die während der ersten Feldexkursion Potenzial zeigten. Weitere 26 Proben (Sh00032 bis Sh00057) wurden in mehreren Bereichen des Projekts genommen.

Das Gebiet Hillside/Paterson ergab in der Analyse Gehalte von bis zu 212 ppm Lithium während der ersten Erkundung. ASX-Meldung vom 23. Dezember 2021: Results Received from Shaw River Reconnaissance Sampling (Ergebnisse aus den Erkundungsprobenahmen in Shaw River)

Im Rahmen der jüngsten Feldexkursion wurde eine Reihe kleiner Gruben entdeckt, die früher noch nicht untersucht wurden Die Gruben waren in mehreren muskovitreichen Pegmatiten, die in Clustern auftreten, versunken. Die Probenahmen ergaben bis zu 1615 ppm Lithium und 819 ppm Zinn (Sh00046 - siehe Tabelle 1), mit geringen Kalium-Rubidium-Verhältnissen, die auf starke Fraktionierung hinweisen. Die erhöhten Zinnwerte könnten der Grund für die Aushebung der Gruben gewesen sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67933/EVResources_251022_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Rosen-Struktur in muskovitreichen Pegmatiten.

Im Gebiet Eleys, im südöstlichen Teil der Liegenschaft, wurden während der jüngsten Feldexkursion eine Reihe früher nicht beobachteter Pegmatit-Cluster mit einer Mächtigkeit von 1 bis 10 Metern mit einer relativ großen Ausweitung über mehrere hundert Meter entdeckt. Diese Cluster treten abseits des Stroms auf, der während der ersten Erkundung durchquert wurde. Eine Probe (Sh00050) muskovitreichen Pegmatits ergab 839 ppm Lithium. Obwohl dies kein wirtschaftlicher Gehalt ist, deuten die geringen Kalium-Rubidium-Verhältnisse in dem Gebiet auf starke Fraktionierung und das Potenzial für Lithium-Mineralisierung hin.

Eine Datensammlung von historischen Berichten zur Liegenschaft Shaw River in der Datenbank (WAROX) der Geological Society of Western Australia (GSWA) zeigte mehrere Pegmatitvorkommen und alluviale Proben mit erhöhten Zinn-Tantal-Werten, die näher untersucht werden müssen (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen erwarb außerdem historische Daten aus einer Hyperspektral-Untersuchung aus dem Jahr 2012, die das gesamte Gebiet E45/5849 umfassen. Diese Daten werden zur Bestimmung von Pegmatit-Zielen in der Liegenschaft ausgewertet.

Die Hyperspektral-Untersuchung sammelt 128 Bänder über die reflektive Solarwellenlänge aus einem Bereich von 0,45 - 2,5 um, mit deren Hilfe spezifische Mineralien bis zu einer Pixelgröße von 2m definiert werden können. EVRs Feldteams berichteten Schwierigkeiten, die Liegenschaft mit Fahrzeugen zu erreichen, da bestehende Zugangswege aufgegeben oder ausgewaschen wurden und sich allgemein in sehr schlechtem Zustand befinden. Mit Hilfe der Daten aus der Hyperspektral-Untersuchung können lithiumhaltige Mineralien mit einer besonderen Spektralstruktur identifiziert, und potenziell lithiumhaltige Pegmatite in der Liegenschaft Shaw River genauer bestimmt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67933/EVResources_251022_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Pegmatitflächen in Eleys, subvertikal, erstrecken sich über mindestens 50 Meter

Das Unternehmen gab am 7. September 2022 eine Vereinbarung zur Akquisition der restlichen 20 % von E45/5849 bekannt. Shaw Rivers Explorationslizenz 45/5849 umfasst 22 Unterblöcke oder 70 Quadratkilometer und erstreckt sich über mehrere Gebiete mit historischen Zinn-Tantal-Gruben.

ENDE

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: luke@EVResources.com.au

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: adrian@EVResources.com.au

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited (EVR) zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Übereinstimmungserklärung

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Projekt Shaw River, die der ASX-Mitteilung vom 23. Dezember 2021 entnommen und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (2012 JORC Code) veröffentlicht wurden. EVR bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf 45/5849 Shawn River beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum ist bei EV Resources unter Vertrag. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Norum ist damit einverstanden, dass die auf den Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese Meldung aufgenommen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1. Probenergebnisse aus Shaw River*

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67933/EVResources_251022_DEPRcom.004.png

* 'x' = unter der Nachweisgrenze

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67933

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67933&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000196206

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.