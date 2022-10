IRW-News: EV Resources Ltd.: EV Resources Ltd.: Weitere hochgradige Zinn- und Wolframergebnisse bei Projekt Khartoum

IRW-PRESS: EV Resources Ltd.: EV Resources Ltd.: Weitere hochgradige Zinn- und Wolframergebnisse bei Projekt Khartoum

Höhepunkte:

- EV Resources hat Ergebnisse von Probennahmen bei Projekt Khartoum erhalten:

- Wolframwerte von bis zu 2,03 % in Wolframzone Fingertown

- Zinnwerte von bis zu 3,96 % bei Geebung bzw. 0,49 % bei Mary Ann

- Anschließende Probennahmen und weitere Erkundungen sind abgeschlossen, wobei Ergebnisse noch ausstehend sind.

24. Oktober 2022, EV Resources Limited (ASX: EVR) (EVR oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorationsupdate für das Projekt Khartoum in North Queensland bereitzustellen.

Die Ergebnisse der Wolfram-Erkundungsprobennahmen, die im August und September im Gebiet Fingertown durchgeführt wurden, sowie die Ergebnisse der Zinnexploration bei Mary Ann (Gebiet Boulder) und Geebung sind eingetroffen. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für eine Wolframmineralisierung in Zusammenhang mit dem Black Prince-Granit sowie für Erweiterungen der Zinnmineralisierung, die im Rahmen der Bohrungen bei Mary Ann (BARC0018, -0019 und -0020 - siehe ASX-Pressemitteilung vom 6. September 2022) vorgefunden wurde.

Wolframexplorationen

EVR hatte bereits zuvor bekannt gegeben (siehe ASX-Pressemitteilung vom 6. September 2022 mit dem Titel Broad Tin Zones from Drilling at the Khartoum Tin-Tungsten Project), dass die ersten Explorationsarbeiten in den Gebieten der historischen Wolframminen im Gebiet Fingertown-Geebung begonnen haben. Die Probennahmen bei der historischen Mine Fingertown ergaben vielversprechende Wolframwerte, wobei sich die Ergebnisse des primären Grubenbaus auf durchschnittlich 0,68 % und höchstens 2,01 % Wolfram beliefen und eine Probe von Quarzmaterial mit sichtbarem Wolframit in einem Schürfgraben 200 m westlich des Schnitts 0,68 % Wolfram ergab.

Die Probennahmen wurden auf den Bereich östlich von Fingertown, innerhalb des Black Prince-Granits, erweitert - jene Einheit, die stark mit der Wolframmineralisierung in diesem Gebiet in Zusammenhang steht. Probennahmen im Gebiet der Mine Gauntlet (KRC000317 bis -000321) ergaben Werte von 0,14, 0,10 bzw. 2,03 % Wolfram. Acht Proben (KRC000322 bis -000329) wurden in einem Gebiet mit mehreren kleinen unbenannten Gruben 1,5 bis 2,5 km nordöstlich von Fingertown entnommen. Die Ergebnisse umfassten fünf Werte mit über 0,1 % Wolfram bis zu einem Höchstwert von 0,84 % Wolfram. Alle Proben bestanden aus chalcedonischem Quarz, manche mit sichtbarem Wolframit, und stammten vorwiegend von Abraumhalden im Umfeld der Grubenbaue.

Um die Größe der Mineralisierung in der Region zu ermitteln, wurden die 1.500 m nordwestlich von Fingertown gelegenen Minengebiete Geebung und Bovis lokalisiert und erprobt. Die Minen bestehen aus einer Reihe von oberflächennahen Schächten und Stollen, die Quarzerzgänge in schwach greisenisiertem Granit anpeilen. Über die Grubenbaue ist wenig bekannt. Die Produktion wird mit 3 t Wolframitkonzentrat mit unbekanntem Gehalt angegeben. Die meisten Proben wurden von Bergematerial entnommen, obwohl auch einige Proben von den Erzgängen vor Ort entnommen wurden, wo die Grubenbaue zugänglich waren.

Die Grubenbaue erstrecken sich über 300 m, wobei mehr als ein struktureller Abschnitt erkennbar ist, im Allgemeinen von Nordnordwesten nach Südsüdosten bzw. von Norden nach Süden. Von den 13 entnommenen Proben (KRC000337 bis -000349) ergab nur eine einen erhöhten Wert von 1,06 % Wolfram. Sechs Proben ergaben jedoch einen erhöhten Zinngehalt von 3,96 %. Im Gegensatz zum Abschnitt Fingertown wurden auch Werte von mehreren Elementen von bis zu 157 ppm Silber, 2,55 % Arsen, 13,7 % Kupfer und 1,60 % Blei verzeichnet (siehe Tab. 1). Es muss darauf hingewiesen werden, dass die hohen Kupfer- und Silberwerte von derselben Bergeprobe mit beträchtlicher Malachitverunreinigung stammten und nicht als Indikator für den Grad der Mineralisierung vor Ort erachtet werden sollten. Die Grubenbaue bei Geebung sind im Geebung-Granit enthalten und weisen daher eine andere geochemische Struktur auf als jene, die im Black Prince-Granit enthalten sind.

In beiden Gebieten wurden anschließende Probennahmen durchgeführt, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind. Dies ist die erste systematische Wolframexploration, die innerhalb der Khartoum-Konzessionsgebiete durchgeführt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67921/EVResources_241022_DEPRCOM.001.png

Abb. 1: Wolfram-Probennahmen und -ziele.

Erkundungsgebiet Mary Ann

Ein linearer Abschnitt mit Gruben entlang des Streichens und südlich des Ausbisses, der mittels RC-Bohrungen erprobt wurde (BARC0018 - 18 m mit 0,22 % Zinn, BARC0019 - 62 m mit 0,18 % Zinn, BARC0020 - 15 m mit 0,19 % Zinn, siehe ASX-Pressemitteilung vom 6. September 2022), wurde im vergangenen Monat erprobt. Aufgrund des schwierigen Zugangs zu diesem Gebiet wurden vor den Bohrungen Ausbissproben entnommen. Erhöhte Zinnergebnisse von den Bohrungen stehen in Zusammenhang mit einer Zunahme der Quarzerzgänge im gesamten greisenisierten Muttergranit. Alle erprobten Grubenbaue enthielten sichtbare Quarzerzgänge, für gewöhnlich in Form von Stockworks und äußerst dichten Erzgängen.

In den historischen Gruben wurden sieben Proben (KRC000330 bis -000336) von Berge- und Erzgangmaterial entnommen. Von den drei entnommenen Bergeproben ergab eine einen erhöhten Wert von 0,10 % Zinn. Drei der vier vor Ort entnommenen Erzgangproben ergaben erhöhte Werte von 0,27, 0,49 bzw. 0,28 % Zinn. Erhöhte Werte von mehreren Elementen lieferten 12,3 ppm Silber und 0,60 % Arsen - ein ähnlicher Zusammenhang wie bei den erhöhten Werten der RC-Bohrungen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass von zwölf Proben, die zuvor vom gesamten Ausbiss entnommen und mittels Bohrungen erprobt wurden, nur eine einen erhöhten Zinnwert von 1,7 % ergab. Basierend auf den zuvor bekannt gegebenen Bohrabschnitten und den Ergebnissen der Probenahmen bei den historischen Minen weiter südlich weist der mineralisierte Abschnitt bei Mary Ann das Potenzial auf, sich über einen Streichen von mindestens 400 m zu erstrecken.

Tab. 1: Gesteinssplitterprobenergebnisse von EV Resources*

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67921/EVResources_241022_DEPRCOM.002.png

* NA = Element nicht analysiert

* 'x' = unter der Nachweisgrenze

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E: luke@evresources.com.au -

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E: adrian@evresources.com.au

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Die vollständige englische Original-Pressemeldung finden Sie unter dem folgendem Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02586596-6A1117199?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Zukunftsgerichtete Aussage

Zukunftsgerichtete Aussagen über die Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralkonzessionsgebiete und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Vorhandensein zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralkonzessionsgebiete von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Direktoren, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Khartoum Zinn-Silber-Wolfram-Projekt

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Projekt Khartoum, die einer ASX-Börsenmeldung vom 6. September 2022 entnommen wurden und in der gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" ("2012 JORC Code") berichtet werden. EVR bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Khartoum beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum steht bei EVR unter Vertrag. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es sich hier handelt, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Norum erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67921

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67921&tr=1

