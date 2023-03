IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von drei Projekten in Schweden

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von drei Projekten in Schweden

Vancouver, British Columbia, 1. März 2023 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung über den Verkauf seines vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Projekts Adak sowie seiner Goldprojekte Åkerberg und Rismyrliden in Schweden (die Projekte) (siehe Abbildung 1) an Copperhead Mineral AB (Copperhead), eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft in Schweden, bekannt zu geben. Als Gegenleistung für die Übertragung der Projekte an Copperhead erhält EMX gemäß der Vereinbarung eine Beteiligung von 9,9 % an Copperhead, jährliche im Voraus gezahlte Lizenzgebühren, NSR-Lizenzgebührenbeteiligungen (Net Smelter Return Royalty Interests - NSR) von 2,5 %, Arbeitszusagen und andere Gegenleistungen. In Verbindung mit dieser Transaktion beabsichtigt Copperhead, eine Börsennotierung der Aktien des Unternehmens an einem multilateralen Handelssystem in Schweden oder einem anderen geeigneten Handelssystem zu beantragen.

EMX erwarb das VMS-Projekt Adak im Jahr 2020, welches die Bereiche des Bezirks Adak umfasst, in dem in der Vergangenheit Bergbauaktivitäten stattfanden. Der Bezirk liegt am nordwestlichen Ende des ertragreichen Bergbaugürtels Skellefteå in Schweden. Bei Åkerberg und Rismyrliden handelt es sich um intrusionsgebundene und orogene Goldprojekte, die sich ebenfalls im Gürtel Skellefteå befinden. Die Konzession Åkerberg umgibt die historische Goldmine Åkerberg; das Konzessionsgebiet Rismyrliden liegt in der Nähe entlang des geologischen Trends südlich von Åkerberg.

Der Gürtel Skellefteå ist bekannt für seine reiche historische Produktion aus goldhaltigen polymetallischen VMS-Lagerstätten, wie z. B. der Bezirk Adak und seine mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden und orogenen Goldsysteme, die sich nördlich einer linearen geologischen Struktur befinden, die lokal als The Break bezeichnet wird (einschließlich der historischen Mine Åkerberg). Zusammen bilden diese Aktiva für Copperhead ein vielfältiges, polymetallisches Starter-Portfolio in Mittelschweden.

Übersicht über die kommerziellen Rahmenbedingungen. Copperhead wird im Rahmen einer Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz eine 100%ige Beteiligung an der Tochtergesellschaft von EMX erwerben, die die Projekte kontrolliert, und zwar zu den folgenden Bedingungen:

- Nach Abschluss der Transaktion erhält EMX 600.000 SEK (ca. 57.000 USD zum aktuellen Wechselkurs) in bar sowie neu ausgegebene Aktien von Copperhead, deren Anzahl 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Copperhead entspricht.

- EMX erhält eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2,5 % für jedes der Projekte. Am sechsten Jahrestag nach dem Abschluss hat Copperhead die Option, 0,5 % der NSR für ein bestimmtes Projekt zu erwerben, indem es EMX 12.500.000 SEK zahlt.

- EMX erhält jährliche Lizenzgebühren-Vorauszahlungen (AAR) von 125.000 SEK für jedes Projekt, beginnend am dritten Jahrestag des Vertragsschlusses, wobei die AAR-Zahlung um jeweils 50.000 SEK pro Jahr steigt, bis sie 750.000 SEK pro Projekt erreicht. Solange Copperhead im Besitz aller drei Projekte ist, ist es nur zu zwei AAR-Zahlungen pro Jahr verpflichtet, wenn jedoch eines der Projekte verkauft oder an eine dritte Partei übertragen wird, wird die dritte AAR-Zahlung wieder fällig.

- Es wird ein Finanzinstrument eingerichtet, wonach EMX seinen Anteil von 9,9 % an Copperhead aufrechterhalten kann, bis Copperhead insgesamt 18.000.000 SEK (ca. 1,7 Mio. USD zu aktuellen Wechselkursen) aufgebracht hat.

- Eine Zahlung von 5.000.000 SEK - zahlbar in bar oder in Aktien von Copperhead - wird bei Abschluss einer Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie für ein bestimmtes Projekt an EMX geleistet. Solange Copperhead im Besitz aller drei Projekte ist, ist es nur zu zwei Ressourcenzahlungen verpflichtet, wenn jedoch eines der Projekte verkauft oder an eine dritte Partei übertragen wird, wird die dritte Ressourcenzahlung wieder fällig.

- Um seine Beteiligung an den Projekten aufrechtzuerhalten, muss Copperhead außerdem: (i) bis zum zweiten Jahrestag der Vereinbarung mindestens 2.500.000 SEK für die Projekte aufwenden (mindestens 500.000 SEK für jedes Konzessionsgebiet) und (ii) bis zum dritten Jahrestag der Vereinbarung insgesamt 10.000.000 SEK aufwenden oder mindestens 3.000 Bohrmeter niederbringen, davon jeweils mindestens 1.000 Bohrmeter auf den Projekten Adak und Åkerberg.

Überblick über das Projekt Adak. Die Explorationskonzession Adak von EMX umfasst den Standort der historischen Mine Adak, die von 1941 bis 1978 betrieben wurde, als der Bergbaukomplex durch einen Brand zerstört wurde. Die Mine wurde nach dem Brand nie wieder aufgebaut oder wiedereröffnet; der Betrieb erfolgte zudem zu einer Zeit, als nur unzureichende Kenntnisse zu VMS-Lagerstättenmodellen vorhanden waren. Durch die Zusammenstellung historischer Explorationsdaten und die Anwendung moderner VMS-Explorationsansätze konnte EMX zahlreiche neue Ziele in der Nähe der historischen Minen ermitteln. EMX ist der Ansicht, dass die nahe gelegene VMS-Lagerstätte Storliden, die 1998 entdeckt und von 2002 bis 2007 abgebaut wurde, als ein Explorationsanalogon für weitere Entdeckungen auf Adak dient.

Überblick über das Projekt Åkerberg. Das Goldprojekt Åkerberg befindet sich in einem Gebiet mit mehreren aktiven Goldminen und Projekten im Erschließungs- bzw. fortgeschrittenen Explorationsstadium. Das Konzessionsgebiet von EMX umgibt die historische Mine Åkerberg, die von Boliden AB betrieben wurde und von 1991 bis 2003 1,48 Millionen Tonnen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 3,0 Gramm pro Tonne (g/t) produzierte Die historischen Produktionswerte finden sich in Special Paper 53 (2012) des Geologischen Dienstes Finnlands (GTK).

. Während der Betriebszeit erfolgten außerhalb des unmittelbaren Minengebiets relativ wenige Explorationsarbeiten, und EMX hat im Projektgebiet mehrere unerprobte Zonen mit einer ausbeißenden Goldmineralisierung ausfindig gemacht.

Die Mineralisierung im Bereich der Mine Åkerberg besteht aus laminaren Schwärmen von goldhaltigen Quarzgängen und Erzgängen, die sich in gabbroischem Wirtsgestein gebildet haben. EMX hat im gesamten Konzessionsgebiet weitere gabbroische Gesteine mit ähnlichen goldhaltigen Quarzgängen kartiert.

Überblick über das Projekt Rismyrliden. Die regionale Scherzone, in der die aktive Goldmine Björkdal und die ehemals aktiven Goldminen Åkerberg und Norrberget lagern, erstreckt sich durch die Konzession Rismyrliden von EMX. Ähnlich wie bei Åkerberg lagert die Goldmineralisierung bei Rismyrliden in Schwärmen von laminaren Quarzgängen, die sich in kalk-silikathaltigem alteriertem Grünstein gebildet haben. EMX hat vor Kurzem ein auf mehrere Elemente ausgerichtetes Bodenprobenprogramm auf dem gesamten Projektgebiet Rismyrliden absolviert. EMX macht von einer innovativen und kostengünstigen Schnellprobentechnik Gebrauch, um weitläufige Gebiete auf geochemische Anomalien in Böden zu erproben. Diese Untersuchungen bei Rismyrliden ergaben mehrere verstärkende geochemische Anomalien, die sofort weiterverfolgt werden sollen.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Anmerkungen zu nahegelegenen und angrenzenden Konzessionsgebieten. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten historischen Minen und Lagerstätten stellen einen Kontext für die Projekte von EMX dar, die in einer ähnlichen geologischen Umgebung vorkommen, was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass die Projekte des Unternehmens ähnliche Mengen, Gehalte oder Arten einer Mineralisierung aufweisen.

Qualifizierter Sachverständiger. Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

