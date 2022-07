IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX ernennt Geoff Smith zum unabhängigen Director und gibt Gewährung von Aktienoptionen bekannt

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX ernennt Geoff Smith zum unabhängigen Director und gibt Gewährung von Aktienoptionen bekannt

Vancouver, British Columbia, 5. Juli 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Geoff Smith mit Wirkung zum 5. Juli 2022 in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Die Ernennung von Herrn Smith zum Director, mit der das Board of Directors von sechs auf sieben Mitglieder erweitert wird, ist das Ergebnis eines strengen Prozesses zur Identifizierung potenzieller Mitglieder, die dem Board of Directors wertvolle Erfahrungen und Einblicke verschaffen werden. Nach der Ernennung von Herrn Smith wird sich das Board of Directors aus fünf unabhängigen Mitgliedern und zwei nicht-unabhängigen Mitgliedern zusammensetzen.

Geoff Smith - Herr Smith bringt 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierung in das Board of Directors ein, nachdem er in den letzten 10 Jahren viele der größten, komplexesten und innovativsten Streaming-Transaktionen beraten oder finanziert hat. Herr Smith ist derzeit President und Chief Operating Officer der Carbon Streaming Corporation, einem Unternehmen mit ESG-Prinzipien, das Anlegern ein Engagement in Emissionszertifikaten bietet, einem Schlüsselinstrument, das sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen eingesetzt wird, um ihre CO2-neutralen und Netto-Null-Ziele zu erreichen. Bevor er zu Carbon Streaming kam, war er als Managing Director in der Investmentbanking-Abteilung der Scotiabank tätig und gehörte zu einem Team, das maßgeblich an der Strukturierung und Finanzierung von Royalties und Streams im Rohstoffsektor in Höhe von Milliarden Dollar beteiligt war. Herr Smith besitzt einen Bachelor of Commerce (mit Auszeichnung) der Queens University (Kanada) und ist CFA-Charterholder.

Gewährung von Aktienoptionen - Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von 100.000 Incentive-Aktienoptionen an sein neu ernanntes Board-Mitglied, Herrn Smith, gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens genehmigt hat. Diese Aktienoptionen werden sofort übertragen und können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung, also bis zum 5. Juli 2027, zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 2,45 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar, und alle Stammaktien, die bei ihrer Ausübung ausgegeben werden, unterliegen gemäß den Richtlinien der TSX-V Exchange einer viermonatigen Haltefrist ab dem Tag der Gewährung. Die Gewährung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Scott Close

Director of Investor Relations

Tel: (303) 973-8585

SClose@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations (Europa)

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Suite 501 - 543 Granville Street

Vancouver, British Columbia V6C 1X8, Kanada

Tel: (604) 688-6390

Fax: (604) 688-1157

www.EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66545

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66545&tr=1

