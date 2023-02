IRW-News: EGF Theramed Health Corp: EGF Theramed unterzeichnet seine erste unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer ersten Cannabis-Abgabestelle

IRW-PRESS: EGF Theramed Health Corp: EGF Theramed unterzeichnet seine erste unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer ersten Cannabis-Abgabestelle

Vancouver, British Columbia--(8. Februar 2023) / IRW-Press / EGF Theramed Health Corp. (CSE: TMED) (OTC Pink: EVAHF) (FWB: AUHP) (das Unternehmen oder EGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere Fortschritte gemacht hat und inzwischen kurz vor dem Erwerb bestimmter anvisierter Abgabestellen in British Columbia steht. Nachdem das Unternehmen in den letzten Monaten mehrere Zielobjekte in ganz Kanada geprüft hat, zeigt sich der Markt zunehmend vorteilhaft für den Erwerb von Objekten notleidender Betreiber einzelner Geschäfte, die einen skalierten zentralisierten Betrieb bevorzugt hatten. Viele Betreiber einzelner Geschäfte, die vom frühzeitigen Einstieg in das Geschäft profitieren konnten, bekamen die Auswirkungen von COVID auf ihren Ertrag zu spüren, was EGF bei seinen Akquisitionen einen Vorteil verschafft.

Seitdem ich bei Theramed tätig bin, verfolge ich das Ziel, sorgfältig die hochwertigsten Vermögenswerte mit optimalem Wert auszuwählen. Unser Unternehmen ist in der Lage, schnell Kapital zu beschaffen und somit bedeutende Akquisitionen zu tätigen, die unmittelbar einen bedeutenden Umsatz zur Folge haben. Unsere erste gezielte Akquisition befindet sich auf Vancouver Island, die für ihre Cannabisproduktion berühmt ist und von der wir glauben, dass sie erheblich unterbewertet ist. In der kommenden Periode sind wir bestrebt, das Unternehmen dahin zu führen, dass es einen Umsatz von mehreren Millionen generiert, sofern wir in der Lage sind, hochwertige Übernahmeziele zu finden, erklärte Connor Yuen, der CEO.

EGF Theramed ist auf der Suche nach besonderen Abgabestellen, die speziell darauf ausgelegt sind, Kunden zu gewinnen und in den lokalen legalen Cannabismarkt hineinzuziehen. Durch den Erwerb etablierter Einzelhandelsverkaufsstellen wird das Unternehmen ein Einzelhandelserlebnis entwickeln, das die Gemeinschaft fördert und ein Kundennetzwerk aufbaut. Das Unternehmen wird voraussichtlich eine größere Auswahl von Cannabisprodukten anbieten und seinen Kunden Informationsmaterial und Ressourcen zur Verfügung stellen. Ziel des Unternehmens sind erstklassige Immobilien mit hoher Besucherfrequenz, um die Erreichbarkeit für die Kunden zu optimieren. Wir sehen einen enormen Vorteil in der Expansion unserer Geschäftstätigkeit in den Einzelhandelsbereich hinein. Die Schaffung einer direkten Kommunikationsverbindung mit den Endkunden und die Erhebung weiterer Informationen zu den Kundengewohnheiten stehen unmittelbar im Einklang mit unseren Zielen und steigern ferner unseren Umsatz. Dies ist der erste Schritt von vielen zur Einbindung von Technologien und Innovationen in die langfristige Vision des Unternehmens, meinte Connor Yuen, der Chief Executive Officer von EGF Theramed Health.

Angesichts der Zunahme des Cannabiskonsums will EGF von den Chancen des Einzelhandelsmarkts profitieren und eine weitere vorteilhafte Geschäftsmöglichkeit schaffen. Ungefähr 50 % der Cannabisnutzer berichten, dass sie seit dem Beginn der Pandemie mehr Cannabis konsumiert haben. Der Marktanteil der Generation Z hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre verdoppelt (von 8,3 % im ersten Quartal 2020 auf 15 % im letzten Quartal 2021), sodass dies die Bevölkerungsgruppe mit dem stärksten Anstieg darstellt. https://www.npws.net/blog/cannabis-industry-statistics

Die Größe des legalen kanadischen Cannabismarkts für den Konsum durch Erwachsene liegt im Jahr 2022 bei $ 5,43 Milliarden kanadischen Dollar. https://www.statista.com/statistics/1244942/canada-legal-recreational-cannabis-market-size/

Bis 2026 soll dieser Markt einen Wert von $ 10,44 Milliarden kanadischen Dollar erreichen. Die Marktdaten zeigen, dass sich die Wachstumsraten beschleunigen, sodass EGF mit seinen potenziellen Einzelhandelsaktiva ein erhebliches Wachstumspotenzial hat.

Das Unternehmen sucht neben der Geschäftschance, die aktuell geprüft wird, kontinuierlich nach möglichen Partnerschaften und Akquisitionen. Außerdem wird das Unternehmen voraussichtlich mit einer Summe von $ 250.000 USD in das Online-Marketing einsteigen, um die Reichweite des Unternehmens bei der Investment-Community zu erweitern, die Bekanntheit des Unternehmens bei Investoren zu verbessern und durch verschiedene Online-Plattformen und Methoden der Kontaktaufnahme potenzielle neue Investoren anzuziehen. Die Marketing-Services umfassen Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne, die Koordination von Marketingmaßnahmen, die Aufrechterhaltung und Optimierung von AdWords-Kampagnen, die Anpassung von AdWords-Ausschreibungsstrategien, die Optimierung von AdWords-Anzeigen und die Optimierung der Landing-Pages. Die Vermarktungsaktivitäten werden per E-Mail, Facebook und Google durchgeführt.

ÜBER EGF THERAMED HEALTH CORP.

(CSE: TMED) (OTC Pink: EVAHF) (FWB: AUHP)

EGF ist ein Unternehmen für Verbrauchertechnologie, das biomedizinische Online-Dienste zur Überwachung und Behandlung von häufigen Gesundheitsproblemen anbietet. Das Unternehmen verfügt durch seine Tochtergesellschaften über Vermögenswerte und Technologien, die bei der Extraktion und Reinigung von botanischen Extrakten und der Herstellung von Extraktformulierungen sowie der medizinischen Überwachungstechnik verwendet werden. Das Unternehmen plant die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in Bezug auf Medizintechnik, Geräteprotokolle und Labor-Standardbetriebsverfahren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

EGF THERAMED HEALTH CORP.

Doug McFaul

E-Mail: dmcfaul@emprisecapital.com

Telefon: (778) 331 8505

Website http://www.theramedhealthcorp.com

CSE: http://thecse.com/en/listings/technology/Theramed-Health-Corporation

US OTC Markets (OTCQB): http://www.otcmarkets.com/stock/EVAHF/news

Frankfurter Börse: http://www.boerse-frankfurt.de/equity/egf-theramed-health-corp-1

Vorsorglicher Hinweis

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich in Bezug auf den Abschluss der Transaktion, die im Term Sheet vorgesehen ist. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens im SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69204

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69204&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2684692023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.