IRW-News: EGF Theramed Health Corp: EGF Theramed stellt neuen CEO und Expansionspläne vor

Vancouver, BC, 18. August 2022 - EGF Theramed Health Corp. (CSE:TMED / OTC:EVAHF / FWB: AUHP) (das Unternehmen oder EGF) freut sich, Connor Yuen als neuen Chief Executive Officer zu begrüßen. Herr Connor Yuen ist Gründer und Chief Investment Officer von Conquest Capital, einem Private-Equity-Fonds mit Sitz in Vancouver. Er hat diesen Fonds sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt erfolgreich verwaltet. Herr Yuen, der in seiner früheren Tätigkeit als CEO hervorragende Ergebnisse erzielt hat, ist Mitglied des Board of Directors zahlreicher Unternehmen, die Marktkapitalisierungen in Höhe von über CAD 100 Mio. erzielt haben.

Bei EGF Theramed werde ich mich mit Weltklasse-Cannabismöglichkeiten befassen. Wir werden uns um den Aufbau eines vertikal integrierten Unternehmens bemühen, das das Wachstum der lizenzierten Produktion, den Direktverkauf bis hin zum Verkauf von Kunden umfasst. Ich werde eine Gruppe von erstklassigen Managern und Beratern, die Cannabisunternehmen gegründet haben, die über eine Kapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar verfügen, und ein erfahrenes Finanzteam zusammenbringen, das es uns ermöglichen wird, von einem Cannabismarkt zu profitieren, der kurz vor der Wende steht. Wir wollen EGF in den kommenden Monaten mit wirtschaftlichen Skalenvorteilen und erstklassigen Technologien zu einem globalen Akteur machen, so Connor Yuen.

Das Unternehmen dankt Herrn Jatinder Dhaliwal und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute, da er sowohl als CEO als auch Director zurücktritt.

Über EGF Theramed Health Corp.

(CSE:TMED / OTC:EVAHF / FWB: AUHP)

EGF ist ein Unternehmen für Verbrauchertechnologie, das biomedizinische Online-Dienste zur Überwachung und Behandlung von häufigen Gesundheitsproblemen anbietet. Das Unternehmen verfügt durch seine Tochtergesellschaften über Vermögenswerte und Technologien, die bei der Extraktion und Reinigung von botanischen Extrakten und der Herstellung von Extraktformulierungen sowie der medizinischen Überwachungstechnik verwendet werden. Das Unternehmen plant die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in Bezug auf Medizintechnik, Geräteprotokolle und Labor-Standardbetriebsverfahren.

