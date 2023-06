IRW-News: Draganfly Inc.: CEO von Draganfly hält Hauptrede bei Police Innovation Showcase 2023

IRW-PRESS: Draganfly Inc.: CEO von Draganfly hält Hauptrede bei Police Innovation Showcase 2023

Police Innovation Showcase 2023 bringt führende Vertreter von Strafverfolgungsbehörden zusammen, um neueste technologische Innovationen hinsichtlich Verbesserung von Polizeistandards zu erörtern, damit Polizei weiterhin effektivere und sicherere Praktiken für Beamte und ihre Gemeinden schaffen kann.

Los Angeles (Kalifornien), 22. Juni 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass sein President und CEO, Cameron Chell, der Hauptredner beim bevorstehenden Police Innovation Showcase 2023 am 27. Juni 2023 im Sheraton Centre Hotel in Toronto in Ontario sein wird.

Der Police Innovation Showcase ist eine führende Veranstaltung, deren Hauptaugenmerk auf technologische Fortschritte gerichtet ist, die die Standards der Polizeiarbeit revolutionieren und es Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, effektivere und sicherere Verfahren für die Beamten und ihre Gemeinden zu schaffen. Dieser Veranstaltung bringt führende Vertreter von Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Herausforderungen, Strategien und beste Praktiken zu erörtern, zumal die Polizei aktiv nach transformativen Ansätzen sucht, um stärkere Grundlagen für die Zukunft zu schaffen.

Das Hauptthema von Herrn Chell lautet Unlocking the Skys Potential: Exploring the Top 6 Drone Applications Use Cases for Law Enforcement (Ausschöpfen des Potenzials des Himmels: die sechs wichtigsten Anwendungsfälle von Drohnen für die Strafverfolgung). Die Rede findet um 9:50 Uhr EDT statt. Er wird die Anwendungsfälle sowie die Sensoren und Geräte erörtern, die diese bahnbrechenden Drohnenanwendungen ermöglichen. Er wird auch beleuchten, wie Drohnen die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden revolutioniert haben, und anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen, wie wichtig Drohnen auch in Zukunft sein werden.

Abgesehen von der Hauptrede wird Herr Chell auch eine Diskussion am runden Tisch mit dem Titel Reshaping Law Enforcement: Exploring the Intersection of Drones and Police Innovations (Umgestaltung der Strafverfolgung: Erörterung des Schnittpunkts von Drohnen und polizeilichen Innovationen) moderieren. In dieser interaktiven Sitzung wird die mögliche Zusammenarbeit zwischen Drohnen und anderen innovativen Lösungen in der Strafverfolgung erörtert werden.

Draganfly ist seit über zwei Jahrzehnten führend in der Bereitstellung von Drohnentechnologien für den Bereich der öffentlichen Sicherheit, sagte Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. Diese Veranstaltung wird das Engagement von Draganfly hinsichtlich der Verbesserung der Strafverfolgungspraktiken durch unsere innovative Drohnentechnologie hervorheben. Wir freuen uns darauf, mit führenden Vertretern von Strafverfolgungsbehörden in Kontakt zu treten, wertvolle Einblicke auszutauschen und einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Branche zu leisten.

Für weitere Informationen über den Police Innovations Showcase 2023 klicken Sie bitte hier. (https://publicsectornetwork.com/event/police-innovation-showcase-canada-2023/)

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 22 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Medienkontakt:

Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, wie sie nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, rechnen mit, glauben, fortsetzen, Pläne oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenzielle Zusammenarbeit zwischen Drohnen und anderen innovativen Lösungen im Bereich der Strafverfolgung sowie über deren Wirksamkeit im Hinblick auf Strafverfolgungsmaßnahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen: die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der COVID-19-Pandemie, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erfolgreiche Integration von Technologien; die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; die Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; die inhärente Ungewissheit von Kostenschätzungen, das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen, behördliche Beschränkungen sowie Haftung, Wettbewerb, Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen und andere damit zusammenhängende Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den jüngsten Unterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf der SEDAR-Website unter www. sedar.com und bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Website der SEC unter www.sec.gov. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71086

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71086&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26142Q2053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.