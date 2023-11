IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Behandlung von Rückenmarksverletzungen im Fokus

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Behandlung von Rückenmarksverletzungen im Fokus

Querschnittslähmung: Gerade bekannte Sportler hat es in der Vergangenheit immer wieder getroffen. So 2018 die zweifache Bahnradsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Ein Trainingsunfall. Oder die junge Turnerin und Nachwuchshoffnung Elisa Chirino. Mit 16 Jahren - ebenfalls im Training - führte ein Sturz zur Querschnittslähmung. Sehr prominent auch der Unfall von Samuel Koch, der als Wettkandidat von Wetten dass beim Versuch, mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto zu springen, schwer verletzte. Seitdem ist er vom Hals abwärts querschnittsgelähmt.

Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic hat das Ziel, genau diesen Menschen zu helfen: Behandlungen für akute Rückenmarksverletzungen. Bei einer internen präklinischen Studie an querschnittsgelähmten Ratten wurde die Behandlungsmethode bereits erfolgreich getestet: Die behandelten Tiere zeigten eine signifikante teilweise funktionelle Erholung des Rückenmarks.

Im letzten Teil dieser 4-teiligen Interview-Serie mit Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic geht es um das Börsenlisting, Meilensteine und Wachstumschancen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72510/11-03-23NurExoneTranskript4_ER.001.jpeg

Warum wurde Kanada für das Erstlisting gewählt?

Die Finanzierung eines Start-up-Unternehmens kann auf verschiedene Arten erfolgen. Der herkömmliche Weg besteht darin, sich schrittweise durch Investitionsrunden zu finanzieren, was teuer sein kann. Bei NurExone waren die überzeugenden wissenschaftlichen Ergebnisse der Schlüssel, um das Unternehmen an die Börse zu bringen. Im Jahr 2022 wurde eine Reverse Takeover (RTO) mit einer Mantelgesellschaft in Kanada abgeschlossen, die 7,2 Millionen kanadische Dollar einbrachte. Dieser Schritt erlaubte es dem Unternehmen, über den Tellerrand hinauszuschauen und in Kanada Zugang zu Kapital und Investoren zu erhalten. Kanada ermöglicht es auch, in Deutschland sekundär gehandelt zu werden, und hat Zugang zu deutschen Investoren, die sich mehr auf technologische Aspekte konzentrieren. Dieser Schritt ist der erste Schritt auf dem Weg zur Auflistung an der Nasdaq in der Zukunft.

Gibt es Schätzungen von Analysten? Wenn ja, wie sehen die Erwartungen der Analysten für NurExone Biologic und für die Aktie aus?

Als junges Kleinstunternehmen hat NurExone bereits Interesse von Analysten geweckt, darunter einige, die das Unternehmen bereits verfolgen. Das Unternehmen wurde bereits mehrmals als eines der besten 35 Gesundheitstechnologieunternehmen auf der Toronto Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange Venture gelistet. Zudem wurde ein US-Analyst von der Firma zur Beobachtung ihrer Aktie beauftragt und hat einen ersten analytischen Bericht veröffentlicht, in dem er den geschätzten Preis des Unternehmens auf 4 kanadische Dollar festlegt, was einem erheblichen Wachstum entspricht. Dieser Bericht basiert auf den finanziellen Aspekten des Unternehmens, seiner wissenschaftlichen Arbeit und den erwarteten Partnerschaften und strategischen Allianzen, die das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren eingehen wird und die dazu beitragen sollen, den Break-even zu erreichen.

Welche weiteren Meilensteine sind für 2023 und 2024 geplant?

Nach der Voruntersuchung gibt es einen klaren Wendepunkt für das Unternehmen. Jetzt, nachdem eine schriftliche Antwort erhalten wurde, werden Arbeitspläne und Budgets angepasst, und der Fokus liegt darauf, die IND-Zulassung in einem Jahr oder weniger einzureichen. Dazu gehören toxikologische Experimente an Ratten, die in einer dritten Partei durchgeführt werden, sowie der Umzug in ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor. Das Unternehmen hofft auch, Meilensteine zu erreichen, die das Potenzial für starke Partnerschaften zeigen und im nächsten Jahr unterzeichnet werden können.

Welche Wachstumschancen sehen Sie?

Die Wachstumschancen für NurExone umfassen hauptsächlich Partnerschaften und Lizenzierungen basierend auf den bald veröffentlichten Patenten, die den einzigartigen Mechanismus des Unternehmens nutzen. Ein weiterer Wachstumsfaktor ist die Einhaltung der FDA-Richtlinien (U.S. Food and Drug Administration) für die Vor-IND-Zulassung und die transparente Kommunikation mit den Investoren bezüglich der Fortschritte bei der Vorbereitung auf die IND-Einreichung. Dies sind die Hauptaufgaben für das kommende Jahr.

