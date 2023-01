IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Wie CBD-Wirkstoffe die Pharmawelt verändern könnten

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Wie CBD-Wirkstoffe die Pharmawelt verändern könnten

CBD ist bereits jetzt ein Multimilliarden-Dollar-Markt und könnte für Patienten, Verbraucher und die Pharmabranche ein immenses Potenzial bergen. Zum einen aufgrund weltweit gelockerter Regularien für Cannabinoide und einer wachsenden Akzeptanz. Zum anderen wegen sich ändernder Verbraucherpräferenzen und großen Fortschritten bei der Erforschung und Entwicklung von CBD-Produkten und Verabreichungsformen.

Darauf basierend geht eine Studie¹ von einem rapiden Marktwachstum aus: Der weltweite Cannabidiol-Markt wurde 2021 auf 5,18 Milliarden Dollar geschätzt und könnte von 2022 bis 2030 mit einer jährlichen CAGR von 16,8 % wachsen.

Produktseitig wird CBD u.a. als frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikprodukt oder Apotheken- bzw. verschreibungspflichtiges Medikament verkauft. Vor allem der CBD-Pharmamarkt bietet attraktive Chancen für etablierte und innovative Konzerne, wie z.B. Innocan Pharma (WKN: A2PSPW, ISIN: CA45783P1027).

Gründe für das CBD-Marktwachstum

Zu den Faktoren, die das CBD-Marktwachstum antreiben könnten, zählt vor allem die verbesserte Regulatorik. Sowohl in den USA, als auch in Deutschland ist eine weitreichende Liberalisierung des Cannabis- und Cannabinoid-Marktes bereits geschehen, oder für die nahe Zukunft geplant. In vielen US-Bundesstaaten ist CBD mittlerweile in Lebensmitteln und Getränken für den Verzehr durch Menschen und Tiere erlaubt. Auch wird an einer landesweiten Regulierung durch die FDA (Food and Drug Administration) gearbeitet. Es wird erwartet, dass die FDA in den kommenden Monaten einen Plan zur Regulierung von Cannabisprodukten wie CBD vorlegen wird. In Deutschland sind CBD-Produkte derzeit legal, solange sie nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und einen THC-Gehalt von unter 0,2 % aufweisen. Das gilt für Öl, Cremes, Gel und andere Kosmetikprodukte. Zudem wird auf EU-Ebene auch über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland diskutiert.

Laut einer Studie von Frost & Sullivan² ist deshalb davon auszugehen, dass CBD und andere Cannabinoide mittel- bis langfristig als Teil von Produkten des täglichen Bedarfs Akzeptanz finden werden: "Wenn die regulatorischen Fragen geklärt sind, wird CBD zu einem gängigen Bestandteil von Nahrungs- und Genussmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten werden."

Die vermutlich wachsende Popularität von frei verkäuflichem CBD dürfte auch dessen Verwendung in der Pharmabranche ankurbeln. Zum Beispiel in Form hochdosierter Cannabinoide, die effektiv verabreicht werden.

CBD-Pipeline von Innocan Pharma

Hier kommt die CBD-Plattformstrategie von Innocan Pharma ins Spiel: Zum einen hat das kanadisch-israelische Unternehmen unter der Marke Shir mehrere Premiumlinien von Dermakosmetikprodukten entwickelt, die eine maßgeschneiderte Mischung aus hoch konzentrierten Inhaltsstoffen und CBD enthalten. Zum anderen testet Innocan Pharma derzeit zwei Plattformen, die vor allem die Wirksamkeit des Cannabinoids CBD im Organismus optimieren sollen:

-Die CBD-beladene Liposomen-Plattform (LPT), die mittels Injektionen eine präzise Dosierung und lang anhaltende Freisetzung von CBD in die Blutbahn ermöglicht.

-CBD-beladene Exosome (CLX), die das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten könnten.

Cannabidiol (CBD) hat dabei im Gegensatz zu THC mehrere Vorteile: Es wirkt nicht berauschend und macht nicht abhängig. Zudem ist CBD ein Wirkstoff mit vielen, potenziellen Anwendungsgebieten. So zum Beispiel für die Behandlung von Angstzuständen, (epileptischen) Krampfanfällen sowie zur Schmerzlinderung. Die Wirksamkeit von LPT-injiziertem CBD konnte Innocan Pharma bereits in klinischen Versuchen mit Hunden nachweisen, deren Schmerz- und Epilepsiesymptomatiken sich deutlich besserten.

Forschungserfolge wie die von Innocan Pharma sowie die bessere Regulierung in den USA und Deutschland dürften den CBD-Markt weiter ankurbeln. Und: jungen und etablierten Pharmakonzerne attraktive Wachstumschancen eröffnen.

Quellen:

¹GrandViewResearch; Report ID: GVR-3-68038-122-1

² https://store.frost.com/global-cbd-ingredients-growth-opportunities.html

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Innocan Pharma? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte bzw. Innocan Pharma. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Innocan Pharma existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Innocan Pharma. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Innocan Pharma abgerufen werden: https://innocanpharma.com/investors/?lang=de

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Innocan Pharma können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.