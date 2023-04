IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Water Ways & Cannabis: riesige Möglichkeit für Bewässerung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Water Ways & Cannabis: riesige Möglichkeit für Bewässerung

Die Bedeutung von Wasser für Mensch, Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist unumstritten. Die Auswirkungen des Klimawandels und eine wachsende Weltbevölkerung lassen den Wasserbedarf ständig steigen. So wird ein nachhaltiger Umgang mit den Wasserressourcen immer drängender. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung sowie auch das Recht auf eine saubere Umwelt sind zudem allesamt Menschenrechte, deren Umsetzung die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erfordert.

Water Ways hat sich auf Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten spezialisiert. Wir sprechen mit Ronnie Jeagermann, Direktor von Water Ways über Kulturpflanzen und das gewisse Know How, welches zum Erfolg führt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70170/DrReuterIR_WaterWaysS1E3.001.jpeg

Eines der besonderen Merkmale von Water Ways ist, dass das Unternehmen nicht nur die Bewässerungstechnik, sondern das Know How für spezielle Kulturpflanzen mitbringt. So bspw. die korrekte Bewässerungs- und Düngeanforderungen für Blaubeeren. Hat dieses Know How zur Folge, dass sich Water Ways auf spezielle Kulturpflanzen spezialisiert?

Ronnie Jaegermann: Das ist nicht immer unser Ziel. Wir können den Landwirten natürlich zeigen, dass wir sowohl bei Blaubeeren als auch beim Apfelanbau, bei Weintrauben und natürlich bei Cannabis sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Obwohl der Markt für den Anbau von Cannabis derzeit nicht wächst, ist es leichter zu verkaufen als, sagen wir, der Anbau von Tomaten. Bei denen wir weniger Erfolge kontrollieren. Natürlich sind die Erfolge, die wir bei bestimmten Kulturen vorweisen können, eine sehr gute Möglichkeit, zusätzliche Verkäufe mit anderen Erzeugern ähnlicher Kulturen der ganzen Welt zu tätigen.

Können Sie uns einen Überblick über die Verteilung der Bewässerungsprojekte nach Kulturpflanzen geben? Wie viel Prozent macht bspw. Blaubeeren-Projekte am Gesamtportfolio aus?

Ronnie Jaegermann: In diesem Jahr werden Blaubeeren wahrscheinlich 30/40 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen. Ich muss die Zahlen überprüfen, aber so oder so ähnlich könnte die Zahl lauten. In anderen Jahren war es nicht so. 2021 war es die Baumwolle, die bei weitem alles überholte. Es hängt also vom Jahr ab und davon, wo wir uns befinden. Ich vermute, dass wir in den nächsten Jahren ein gutes Geschäft mit dem Thema Äpfel haben werden, da wir derzeit einige Technologien entwickeln.

Sind die Anforderungen der verschiedenen Kulturpflanzen im Hinblick auf Menge und Häufigkeit der Bewässerung, Düngung & ggf. Pestizide sehr unterschiedlich? Oder haben die Kulturpflanzen ähnliche Bedürfnisse?

Ronnie Jaegermann: Natürlich ist jede Anbaukultur völlig unterschiedlich, was die Art und Weise der Bewässerung und die Menge der Bewässerung anbelangt. Verschiedene Kulturpflanzen haben also unterschiedliche Anforderungen.

Water Ways ist auch im Bereich der Bewässerung medizinischer Cannabis tätig. Unterscheiden sich die Bedürfnisse von Cannabis sehr zu, sagen wir einmal, Blaubeeren?

Ronnie Jaegermann: Ja, sie sind unterschiedlich, aber auch gleich. Der Anbau von Cannabis ist sensibler, weil es um medizinische Qualitäten und solche Dinge geht. Aber am Ende des Tages ist es eine Pflanze, die Bedürfnisse hat, wie jede andere Pflanze auch.

Inwieweit kann Water Ways von dem starken Interesse an medizinischem Cannabis profitieren?

Ronnie Jaegermann: Wir haben 2019 und 2020 und vielleicht auch 2018 eine Menge Interesse an medizinischem Cannabis in Israel und Südafrika gesehen. Im Moment wächst der Markt für den Anbau von Cannabis und medizinischem Cannabis auf der ganzen Welt nicht. Infrastrukturell gibt es, glaube ich, weltweit eine Überkapazität beim Anbau von medizinischem Cannabis. Das folgende zu sagen, wird für unsere deutschen Zuhörer sehr interessant sein, aber ich glaube fest an die Legalisierung von Cannabis in Deutschland, die wahrscheinlich im Jahr 2024 kommen wird, so wie es die deutsche Regierung erklärt hat. Wenn das alles passiert, werden wir ein Wachstum und eine riesige Investition in den Anbau von Cannabis in Deutschland sehen. So wie es in Kanada der Fall war. In Kanada betrug die Investition wahrscheinlich 10 Milliarden Euro für den Aufbau von Anbaumöglichkeiten für medizinisches Cannabis. Dies war eine riesige Möglichkeit für Bewässerung und wir wollen dabei sein, wenn das in Deutschland passiert.

Dieses Interview ist der zweite Teil einer 4-teiligen Reihe. Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=avVHQEJ2xCg . Finden Sie mehr Informationen auf dieser Seite: https://small-microcap.eu/water-ways-technologies/

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

https://water-ways-technologies.com/

