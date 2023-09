IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Studienerfolg: Innovative CBD-Creme von Innocan wirkt präventiv gegen das Diabetische Fußsyndrom

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Studienerfolg: Innovative CBD-Creme von Innocan wirkt präventiv gegen das Diabetische Fußsyndrom

Am 15. August 2023 präsentierte Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) die erfolgreichen Ergebnisse einer kontrollierten Wirksamkeitsstudie zu seiner CBD-basierten Creme, die zur Prävention des Diabetischen Fußes effektiv sein könnte.

Das Diabetische Fußsyndrom (DFS) ist eine der schwersten Folgeerkrankungen bei Patienten mit Diabetes mellitus. Es beschreibt eine häufige Komplikation, die vor allem bei einem langjährigen Krankheitsverlauf auftreten kann: Etwa 19 % bis 34 % aller Diabetiker sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Der Begriff Diabetisches Fußsyndrom umfasst dabei alle krankhaften Veränderungen an den Füßen eines Menschen mit Diabetes, die zu Wunden und Gewebsschäden führen.

Zu den Ursachen zählen u.a. die Polyneuropathie, also eine Erkrankung der Nerven, die zum DFS beiträgt und mit schmerzlosen Druckgeschwüren einhergeht. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)² wiederum führt zu Durchblutungsstörungen der kleinen arteriellen Blutgefäße in Zehen, Füßen und Beinen. Infolgedessen entsteht trockene, dünne und rissige Haut, die besonders anfällig für Wunden und das Eindringen von Erregern ist.

Vorbeugen ist besser als behandeln

Ist eine Wunde bereits sichtbar, so verläuft die Heilung des Diabetischen Fußsyndroms sehr unterschiedlich. Unbehandelt können schon kleine Verletzungen zu schweren Komplikationen führen - von der Bildung von Geschwüren bis hin zum Absterben von Gewebe und infolgedessen zur Amputation von Zehen, einem Fuß oder gar Bein. Bei frühzeitiger Erkennung kann die Wunde dagegen durchaus komplett verheilen. Allerdings dauert die Wundheilung des Diabetischen Fußes häufig Monate, und die Schädigungen der Nervenbahnen sind oft irreversibel. Aus den genannten Gründen ist Prävention das Mittel der Wahl.

Innovative Formulierung gegen trockene Haut

Das pharmazeutische Tech-Unternehmen Innocan Pharma entwickelt und testet sichere und wirksame Lösungen, die die Lebensqualität von Patienten deutlich verbessern können. So zeigte beispielsweise das neuartige Produkt zur Fußbehandlung - eine proprietäre Formulierung von Cannabinoiden, Vasokonstritionsstimulatoren und potenten Feuchtigkeitsspendern - in einer Wirksamkeitsstudie sehr ermutigende Ergebnisse.

Die Testgruppe bestand aus männlichen und weiblichen Freiwilligen mit Diabetes, die an trockener Haut litten. Der primäre Endpunkt der Studie - eine statistisch signifikante Reduktion der Fußtrockenheit - wurde durch eine verbesserte Hautfeuchtigkeit und eine merkliche Verringerung des epidermalen Wasserverlustes erreicht, wobei Verbesserungen bereits innerhalb einer Stunde nachweisbar waren und über den Studienzeitraum von einer Woche anhielten.

Dies deutet darauf hin, dass die neuartige Creme von Innocan Pharma bei der Linderung von Fußtrockenheit und der Verringerung des Risikos von rissiger Haut, einem Vorläufer des Diabetischen Fußsyndroms, äußerst wirksam sein könnte.

Innocan Pharma

ISIN: CA45783P1027

WKN: A2PSPW

Webseite: https://innocanpharma.com/

Land: Kanada / Israel

