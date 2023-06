IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Southern Hemisphere Mining: Kupfer-Projekt in einem der aussichtsreichsten Regionen für neue Kupferentdeckungen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Southern Hemisphere Mining: Kupfer-Projekt in einem der aussichtsreichsten Regionen für neue Kupferentdeckungen

Southern Hemisphere Mining ist ein erfahrener Rohstoffexplorer, der im südamerikanischen Staat Chile tätig ist. Das Land Chile ist als Kupferproduzent weltweit führend und gilt als eine der aussichtsreichsten Regionen für große neue Kupferentdeckungen der Welt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Llahuin Kupfer-Gold Moly Projekt und das Los Pumas Battery Metal Manganese Projekt.

Beim Batterie-Mangan-Projekt Los Pumas laufen Studien, um das Potenzial für die Produktion von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat zu bewerten. Wie sehen diese Studien genau aus?

Mark Stowell: Los Pumas ist ein hochentwickeltes Manganvorkommen, das vom Unternehmen vor einigen Jahren erbohrt wurde. Mit den modernen Fortschritten bei Elektrofahrzeugen und der grünen Revolution ist Mangan das Kathodenmaterial in allen Batterien und Elektrofahrzeugen. Es gibt einen neuen Markt für Mangan. Wir wollen dieses Projekt in Richtung der Herstellung von hochreinem Mangan für die Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie entwickeln.

Wie unterscheidet sich Southern Hemisphere von anderen Bergbauunternehmen und was sind seine Wettbewerbsvorteile?

Mark Stowell: Unser Team ist Experte darin, gute Bergbauanlagen und eine gute Geologie zu identifizieren. Das wurde vielleicht von anderen großen Teams übersehen. Aber genau darin liegt unsere Expertise. Es ist eine Menge harter, mühsamer Arbeit erforderlich, um zum Beispiel 20 Kilometer Bohrkern durchzugehen und jeden einzelnen Meter sorgfältig zu analysieren. Man braucht viele Monate und einige sehr fleißige Leute im Team, um das zu tun. Wenn man es geschafft hat, bringt es Ergebnisse und wir fangen jetzt an, diese zu sehen.

Wie wird Southern Hemisphere Mining die Finanzierung seiner Projekte sicherstellen und welche Finanzierungsmodelle werden bevorzugt?

Mark Stowell: Wir arbeiten uns durch die alten Daten, um die Bohrziele zu verfeinern, was sehr kostengünstig ist und einen hohen Mehrwert bietet. Während wir auf Bergbaustudien hinarbeiten, erwarten wir irgendwann das Interesse von mittleren und größeren Betreibern und/oder Endverbrauchern, die sich an der Mine beteiligen möchten. In der Zwischenzeit haben wir einige unterstützende wohlhabende Aktionäre sowie das Management, die uns finanzieren. Wir haben alle jüngsten Finanzierungen finanziert.

Wie bewertet und steuert SHM die Risiken, die mit dem Betrieb von Bergbauprojekten in Südamerika verbunden sind?

Mark Stowell: Südamerika ist ein großer Kontinent mit vielen Ländern, die unterschiedlich stark vertreten sind. Chile gehört zu den Spitzenreitern in Südamerika und hat ein Moody's-Kreditrating von A2, das dem von Australien sehr ähnlich ist. Es gibt eine gute Regierung, es ist eine gute Jurisdiktion, weshalb BHP, Lundin und andere große Unternehmen in diesem Land tätig sind. Sie kaufen auch neue Anlagen und investieren große Geldsummen für einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. Lundin hat zum Beispiel erst letzten Monat 51 % von Caserones für 950 Millionen US-Dollar plus weitere Zahlungen gekauft. Das demonstriert: Wenn solche Firmen solche Investments tätigen, dann ist das ganz klar eine gute Gegend für unsere Tätigkeiten.

Für die Übersetzung des Videos wird keine Haftung übernommen

Southern Hemisphere Mining

ISIN: AU000000SUH8

WKN: A1C3D0

Webseite: https://www.shmining.com.au/

Land: Australien / Chile

