IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Signifikante Steigerung von Umsatz und Gewinn: Innocan Pharma startet erfolgreich in Q1

Am 31. Mai 2023 gab das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt. Unter dem Strich steht ein Umsatz von rund 1,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Innocan Pharma erzielte auch einen Anstieg des Bruttogewinns um ca. 1,3 Mio. US-Dollar auf ca. 1,4 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2023, verglichen mit einem Bruttogewinn von ca. 78.000 US-Dollar im Quartal zum 31. März 2022.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, kommentierte diesen erfolgreichen Jahresauftakt wie folgt: "Wir haben im ersten Quartal ermutigende Ergebnisse erzielt, einschließlich eines Umsatzwachstums im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind zuversichtlich, was unsere langfristige Entwicklung angeht." Mit Blick auf die Zukunft fügte sie hinzu: "Wir werden weiterhin strategisch in Spitzenforschung und Innovation investieren und gleichzeitig Einnahmen aus unseren Wellness-Aktivitäten erzielen."

Innocan Pharma ist derzeit in zwei Hauptsegmenten tätig: CBD-Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Segment Pharmazeutika konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer CBD-Verabreichungsplattformen zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs. Zunächst in der Tiermedizin und später in der Humanmedizin. Im Bereich Consumer Wellness konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, Patentierung und Vermarktung von Kosmetika und Topicals zur Schmerzlinderung und Premium-Kosmetik.

Die CBD-Abgabeplattformen von Innocan Pharma

Dieses Segment umfasst derzeit zwei Technologien zur Verabreichung von Medikamenten: LPT und CLX.

- Die mit CBD beladene Liposomen-Plattform ("LPT") ermöglicht eine präzise Dosierung und eine lang anhaltende Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf durch Injektionen.

- Die mit CBD beladene Exosomen-Plattform ("CLX") kann das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten.

Das Potenzial von LPT wurde bereits in mehreren Studien von Innocan Pharma im Rahmen der "compassionate care" mit Hunden und Ziegen nachgewiesen, die an krankheitsbedingten Schmerzen und/oder Lähmungen litten und deren Symptomatik und Aktivitätsniveau sich nach einer CBD-LPT-Injektion über Wochen hinweg verbesserte. Zwei Patentfamilien aus der LPT-Kategorie befinden sich in den USA, der EU, CA, CN, IN, IL und JP in fortgeschrittenen Stadien der Patenterteilung.

CBD Consumer Wellness von Innocan Pharma

Im umsatzstärksten Segment Consumer Wellness, das wesentlich zu den positiven Ergebnissen von Innocan Pharma im ersten Quartal beigetragen hat, entwickelt und vermarktet das Unternehmen bereits ein breites Portfolio an patentierten, innovativen und wirksamen Selbstpflegeprodukten zur Förderung eines gesünderen Lebensstils. Dazu gehören zum Beispiel die SHIR CBD-Kosmetiklinie und das Relief & GO Spray (US-Patent erteilt) gegen Schmerzen.

Im Rahmen einer mehrjährigen Vertriebsvereinbarung erhielt UAB Medexy, ein bedeutender osteuropäischer Akteur im Bereich Import und Vertrieb von kosmetischen und medizinischen Produkten, Anfang Mai 2023 auch die Exklusivrechte für den Vertrieb der beiden Innocan-Marken SHIR und Relief & GO in Litauen, Lettland und Estland, basierend auf einer vereinbarten Abnahmeprognose. Die erste Bestellung von UAB Medexy im Rahmen der Vertriebsvereinbarung umfasste bereits mehr als 5.000 Einheiten der Produkte SHIR und Relief & GO und bestätigt die Wachstumsambitionen von Innocan Pharma im Wellness-Segment für Verbraucher.

