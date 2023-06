IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Lithiummarkt: Nachhaltigere Verfahren und steigende Nachfrage sorgen für Wachstumschancen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Lithiummarkt: Nachhaltigere Verfahren und steigende Nachfrage sorgen für Wachstumschancen

Die weltweite Nachfrage nach Lithium, einem wichtigen Rohstoff für Batterien, übersteigt das Angebot und führt zu einem Boom in der Lithiumindustrie. Sowohl Batteriekonzerne als auch Autohersteller setzen verstärkt auf die Sicherung der Lithiumversorgung und verfolgen aggressive Strategien, um Abnahmevereinbarungen mit Lithiumförderern abzuschließen oder direkt Minen zu übernehmen.

Chile: Auf dem Weg zu nachhaltigem Lithiumabbau für die Elektroauto-Revolution

Besonders die Elektroauto-Revolution und die Elektrifizierung des Transportssektors haben das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Fokus gerückt. Die chilenische Regierung plant, umweltschonendere Verfahren im Lithiumabbau zu fördern, um den EU-Anforderungen gerecht zu werden und nachhaltige Investitionen anzuziehen. Bisher stammte der Großteil des in China verarbeiteten Lithiums aus Australien, wobei die Energie für die Verarbeitung hauptsächlich aus fossilen Quellen stammt und die CO2-Bilanz der Batterien verschlechtert. Im Gegensatz dazu gibt es im Lithium-Dreieck zwischen Chile, Argentinien und Bolivien umweltfreundlichere Verfahren zur Lithiumgewinnung.

Chiles Lithiumproduktion: Herausforderungen und Chancen für nachhaltigen Abbau in trockenen Regionen

Chile, der zweitgrößte Lithiumproduzent weltweit, verfügt bereits über einen großen Vorteil in Bezug auf erneuerbare Energien, da mehr als zwei Drittel der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen stammen. Dies ermöglicht eine umweltschonendere Verarbeitung von Lithium und die Einhaltung strenger EU-Normen. Dennoch gibt es auch Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit herkömmlichen Abbaumethoden, bei denen große Mengen Wasser verdunsten und verloren gehen. Dies ist besonders problematisch in trockenen Regionen wie der Atacama-Wüste in Chile, wo Wasser bereits knapp ist. Die einheimische Bevölkerung betrachtet neue Lithiumminen daher kritisch, da sie mit der Landwirtschaft um das wertvolle Gut Wasser konkurrieren könnten.

Chile setzt auf umweltfreundliche Lithiumgewinnung mit dem DLE-Verfahren

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat die chilenische Regierung das sogenannte DLE-Verfahren (Direkte Lithiumextraktion) ins Spiel gebracht. Dabei wird die Lithiumsole nicht verdampft, sondern in Aufbereitungsanlagen gepumpt, wo das Lithium extrahiert wird. Die nicht mehr lithiumhaltige Sole wird anschließend wieder in die Grundwasserleiter eingeleitet. Dieses umweltfreundlichere Verfahren gewinnt in Chile zunehmend an Bedeutung, und einige Unternehmen wie CleanTech Lithium setzen bereits darauf.

CleanTech Lithium: nachhaltige Lithiumproduktion in Chile

CleanTech Lithium, ein britisches Unternehmen, entwickelt derzeit drei Lithiumvorkommen in Chile und plant, Ende 2025 oder Anfang 2026 mit der Produktion zu beginnen. Das Unternehmen hat eine DLE-Demonstrationsanlage in Betrieb genommen und plant den Aufbau einer Pilotanlage zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität. CleanTech Lithium hat auch das Flaggschiffprojekt Laguna Verde, dessen Machbarkeitsstudie für 2023 geplant ist. Bei Erfolg könnten sich im zweiten Halbjahr Gespräche mit strategischen Partnern ergeben oder sogar eine Übernahme in Betracht gezogen werden. CleanTech Lithium hat derzeit einen Börsenwert von rund 65 Millionen Euro, und Analysten sehen ein erhebliches Potenzial für das Unternehmen, da es innovative und umweltfreundliche Lithiumabbauverfahren einsetzt.

Lithiumboom: Bergbaukonzerne investieren in den wachsenden Markt

Die steigende Nachfrage nach Lithium hat nicht nur Autohersteller und Batteriekonzerne, sondern auch Bergbauunternehmen auf den Plan gerufen. Große Bergbaukonzerne wie Rio Tinto und Zijin Mining haben bereits hohe Summen investiert, um Lithiumminen zu erwerben und von diesem boomenden Markt zu profitieren. Der Preis für Lithium ist in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen, und die Internationale Energie Agentur prognostiziert eine weitere massive Steigerung der Nachfrage bis 2050.

Analysten haben ihre Favoriten unter den Lithium-Aktien für dieses Jahr benannt. Livent, ein Unternehmen, das bereits Lithium fördert, wird von vielen Analysten positiv bewertet. Die Aktie von Livent hat einen Börsenwert von rund 3,5 Milliarden Euro, und Analysten prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses um etwa 55 Prozent.

CleanTech Lithium: Innovatives Unternehmen positioniert sich als Vorreiter im nachhaltigen Lithiummarkt

Ein weiteres Unternehmen, das von Experten hervorgehoben wird, ist CleanTech Lithium. Das Unternehmen entwickelt Lithiumvorkommen in Chile und strebt eine umweltfreundliche Produktion an. CleanTech Lithium hat ein vielversprechendes Flaggschiffprojekt und einen aktuellen Börsenwert von rund 73 Millionen Euro. Analysten sehen ein erhebliches Aufwärtspotenzial für das Unternehmen und haben ein Kursziel ausgegeben, das mehr als das Neunfache des aktuellen Aktienkurses entspricht.

Der Lithiummarkt boomt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Batterien für Elektroautos und anderen Anwendungen. Die Entwicklung umweltfreundlicherer Lithiumgewinnungsverfahren wie das DLE-Verfahren gewinnt an Bedeutung, insbesondere in Chile, einem der weltweit größten Lithiumproduzenten. Unternehmen wie CleanTech Lithium setzen auf diese fortschrittlichen Verfahren und haben das Potenzial, von der steigenden Nachfrage nach Lithium zu profitieren.

Hinweis: Der vorliegende Artikel basiert auf den Informationen aus den beiden genannten Artikeln und enthält keine Einschätzungen oder Analysen des Autors.

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: https://ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

