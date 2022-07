IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Interview mit Fandifi Technologies Wir lassen die Zuschauer mit Content interagieren gemeinsam mit Ihren auf der ganzen Welt verstreuten Freunden

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Interview mit Fandifi Technologies Wir lassen die Zuschauer mit Content interagieren gemeinsam mit Ihren auf der ganzen Welt verstreuten Freunden

Fandifi Technologies Corp. hat ein sehr interessantes Geschäftsmodell, welches von uns im folgendem genauer beleuchtet wird. Außerdem interessieren wir uns für die Art und Weise wie die Technologie von Fandifi funktioniert und fragen nach den Alleinstellungsmerkmalen des Unternehmens. Das alles beantwortet uns David Vinokurov, Geschäftsführer von Fandifi Technologies.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66820/Reuter_Fandifi_250722_DEPRcom.001.png

(Foto) David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/fandifi-technologies-interview-mit-david-vinokurov-ceo-president-director-ii-s2-e1/

Fandifi begeistert Fans mit einzigartigen, persönlichen Erlebniswelten. Können Sie diesen USP genauer beschreiben?

David Vinokurov: Unser Ziel ist es, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit gestreamten oder ausgestrahlten Inhalten interagieren. Sie wissen ja, wenn Sie etwas schauen - eine Sendung zum Beispiel oder ein Sport-Event - sehen Sie sich die Sendung, das Sport-Event vielleicht auch mit Ihren Freunden an. Denn: auf einigen Plattformen ist es möglich, sich dieselbe Sendung mit verschiedenen Freunden und an mehreren Orten gleichzeitig anzuschauen - egal, wo sie gerade sind auf der Welt.

Unsere eigentliche Mission ist es, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen sich mit diesen Inhalten beschäftigen, indem wir ihnen ermöglichen, vorherzusagen, was in Echtzeit passieren wird, während sie das Ereignis sehen. Die Zuschauer können interagieren: Wird es im nächsten Spielzug ein Tor geben? Wird in der nächsten Nudelschüssel Basilikum sein? Wir wollen also das Erlebnis des Betrachters für alle Arten der Inhaltserstellung bereichern. Wenn die Zuschauer diese Vorhersagen machen und diese Inhalte dann auch eintreten, werden die Zuschauer mit Preisen, Punkte oder auch Erlebnisse belohnt. Wir wollen die Menschen also wirklich in die Inhalte eintauchen lassen und zwar auf zwei Arten: Entweder der Stream oder die Sendung ist auf unserer Plattform. Wir können unsere Vorhersagefunktionen in Sendeplattformen einbetten oder es könnte eine Kombination aus beidem sein. Es handelt sich also um eine modulare Art und Weise, wie Menschen auf neue Weise mit Inhalten interagieren können, und wir denken, dass dies ziemlich einzigartig ist.

Wie schätzen Sie das Marktpotential Ihrer Fan-Engagement-Plattform ein?

David Vinokurov: Die Milliarden von Stunden, die ein Video jeden Tag auf YouTube hochgeladen wird und dann multiplizieren Sie das mit all den anderen verschiedenen Plattformen. Sie gehen zu Kurzform-Inhalten, die auf Instagram und TikTok hochgeladen werden. Rundfunkprogramme in Hunderten von Sprachen, Tausende von Kanälen auf der ganzen Welt. Es gibt wirklich keine Knappheit an Inhalten. Unser Publikum besteht aus Milliarden von Menschen. Die Möglichkeiten sind also enorm. Jeder kann Vorhersagen für jede Art von Ereignis erstellen. Wir können sie spielerisch gestalten und ein Belohnungssystem einbinden, so dass der adressierbare Markt für Fandifi buchstäblich in die Milliarden geht. Unser Ziel ist es, mit E-Sports zu beginnen, Sport und Rundfunk wären die nächsten Bereiche. Wir haben bereits Absichtserklärungen mit Studios für die Erstellung von Inhalten vereinbart, genauer mit Yoruba Media Labs, welches mit zahlreichen Content-Schaffenden in Los Angeles zusammenarbeitet. Diese sind weltweit anerkannt. Wenn wir also Fortschritte im E-Sport und im Sport in den Rundfunkmedien machen, dann ist das eine riesige Chance für uns. Wenn man bedenkt, dass jeder lokalisierte Markt in der Lage sein wird, seine eigenen Prognosen zu erstellen. Wir wollen also wirklich einen großen Einfluss auf der ganzen Welt ausüben.

Über Fandifi Technologies:

Fandifi Technologies Corp. stellt eine Webanwendung bereit, die sofort auf Android- und iOS-Mobilgeräten läuft und auf Esports Super-Fans abzielt. Die proprietäre Unified Information Access-Plattform des Unternehmens ist in einer privaten Cloud mit mehrsprachiger Unterstützung aktiv und zielt auf eine weltweite Einführung der Fan-Engagement-Modelle für regulierte Wetten und unregulierte Esports-Vorhersagen von Fandom ab. Fandom bietet Superfans interaktive Esports-Unterhaltung durch speziell entwickelte Dateninteraktion

