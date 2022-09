IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Innocan: Prof. Chezy Barenholz: Warum Cannabis bzw. CBD eine Revolution in der Medizin bewirken könnte

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Innocan: Prof. Chezy Barenholz: Warum Cannabis bzw. CBD eine Revolution in der Medizin bewirken könnte

Wenn ein renommierter Medizin-Professor und Forscher von einzigartigen Entwicklungen spricht, sollte man genau hinhören. Mit diesen Worten lobte Professor Chezy Barenholz vor Kurzem die neuartige Verabreichungsform von CBD (Cannabinoid / Cannabis) mittels der innovativen LPT-Plattform, die Prof. Barenholz zusammen mit Innocan Pharma entwickelt. Doch was steckt hinter der LPT-Plattform und welche Vorteile birgt diese Verabreichungsform gegenüber herkömmlichen Methoden in der CBD-Therapie?

Vorteile von CBD-geladenen Liposomen

Prof. Barenholz, der Haupterfinder des Krebsmedikaments Doxil ® (das erste von der FDA zugelassene Nano-Medikament), ist Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Abteilung für Biochemie der Hebräischen Universität Hadassah Medical School in Jerusalem. In den vergangenen vier Jahren haben Barenholz und sein wissenschaftliches Team in Zusammenarbeit mit Innocan Pharma neue, pharmazeutische CBD-Lösungen erforscht.

Der Fokus lag dabei auf der Lösung eines bekannten Problems: Bei der oralen Verabreichung wird das CBD von der Leber abgebaut, bevor es seine volle Wirkung entfalten kann. Mit der LPT-Verabreichungsplattform von Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) kann dagegen eine subkutane Injektion gegeben werden, die eine langsame und kontrollierte Freisetzung von CBD über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen ermöglicht.

Die dahinterliegende Technologie, die Innocan Pharma zum Patent angemeldet hat, lautet LPT Plattform. Durch die Verabreichung von CBD, das in Liposomen verkapselt ist und injiziert wird, könnte eine lang anhaltende CBD-Konzentrationen und Bio-Verfügbarkeit im Körper erzielt werden. Diese hätte eine weitaus effektivere und kontinuierliche, therapeutische Wirkung als bestehende Verabreichungsmethoden.

Laut Prof. Barenholz sind "CBD-haltige Medikamente sicherer und länger haltbar als herkömmliche Alternativen wie Steroide und können dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem effektiv zugeführt werden."

Die ersten präklinischen Studien und Test-Ergebnisse zu den LPT-CBD beladenen Liposomen sind sehr vielversprechend: Bisherige Tests an kleinen und großen Tieren (Hunden) haben gezeigt, dass das Medikament das Potenzial hat, wirksam und weniger toxisch zu sein als andere Medikamente, die zur Behandlung der gleichen Indikationen eingesetzt werden.

Medizinische Anwendungsbereiche für Cannabinoide

CBD, der nicht-psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze, ist bekannt für seine Wirksamkeit bei Indikationen wie Entzündungen, Schmerzen und Epilepsie. Innocan Pharma und Prof. Chezy Barenholz führten deshalb eine Wirksamkeitsstudie bei Hunden mit refraktärer (medikamentenresistenter) Epilepsie durch. In dieser Anfangsphase wurden die Hunde mit einer CBD-LPT-Injektion behandelt. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Hunde eine Abnahme der Häufigkeit ihrer epileptischen Anfälle aufwiesen oder sogar wochenlang keinen einzigen Anfall hatten.

Ein ähnlich positives Ergebnis erzielte die Wirksamkeitsstudie bei der Schmerztherapie mit LPT-CBD beladenen Liposomen: Das wissenschaftliche Team behandelte einen Hund, der an Osteoarthritis des Hüft- und Ellbogengelenks litt. Dies führte zu einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit, starken Schmerzen und einer geringen Aktivitätsrate. Nach der LPT-Injektion von Innocan konstatierte der Hundebesitzer eine deutliche Verringerung der Schmerzen und eine verbesserte Aktivität des Hundes, die durch Blutwert-Messungen und den Daten eines Aktivitätstrackers bestätigt wurden. Zudem verblieb das über die LPT-Plattform verabreichte CBD nachweislich 28 Tage lang im Plasma des Hundes.

Die Tests zeigen das Potenzial der LPT-CBD beladenen Liposomen-Plattform-Technologie und könnten auch in der Humanmedizin zu weitreichenden Verbesserungen für viele Patienten führen. Bei der Erforschung neuartiger Medikamente oder Verabreichungsformen ist der Schritt über die Tier- zur Humanmedizin besonders wichtig.

Zum einen, weil die präklinische Studie an Tieren eine Standardphase in jedem Arzneimittelentwicklungsprozess ist, bevor klinische Studien am Menschen beginnen. Zum anderen, weil die Erschließung des Markts für Tierarzneimittel ein kürzeres Zulassungsverfahren und ein attraktives Wachstumspotenzial aufweist, und gleichzeitig die Entwicklung des Produkts für die Humanmedizin fördert.

Der Markt für Liposomen-Arzneimittelverabreichung, der derzeit auf 3,64 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnte bis 2025 voraussichtlich 5,30 Milliarden Dollar betragen. Das Wachstum wird durch mehrere Faktoren angekurbelt. Dazu zählten u.a. der demografische Wandel sowie eine steigende Zahl von forschungs- und innovationsgetriebenen Arzneimitteln.

Über Innocan Pharma

Innocan ist ein zukunftsorientiertes Pharmaunternehmen, das u.a. das Potenzial von Liposomen nutzt, um die Verabreichung von Medikamenten zu verbessern. Das israelische Unternehmen hält die weltweiten Rechte für die Lizenzierung der Studienergebnisse und Produkte, die auf der richtungsweisenden LPT-Technologie basieren.

