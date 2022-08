IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Fandifi: Großes Potenzial durch neue Streaming-Trends

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Fandifi: Großes Potenzial durch neue Streaming-Trends

Bislang war unter den Sozialen Medien eine gewisse Abgrenzung zu erkennen: Bei Instagram lag der Fokus zum Beispiel auf dem Teilen von Fotos. TikTok ist für seine kurzen spaßigen Videoclips bekannt, während auf YouTube vor allem längere Videos landen. Facebook wiederum diente ursprünglich dazu, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Doch das war gestern. Die Plattformen-Medien gleichen sich an, berichtet David Vinokurov. Der CEO des kanadischen Unternehmens Fandifi Technology Corp. betont, dass es keine Form von Inhalten mehr gibt, die nur über ein einziges Kommunikationsmedium verbreitet wird.

Tatsächlich fördert YouTube inzwischen mehr Kurzform-Inhalte, während TikTok die Zeitdauer der Videos ausdehnt. Instagram wiederum gleicht sich TikTok an, indem es den Schwerpunkt auch auf kurze Videos verlagert. Das alte Sprichwort Das Medium ist die Botschaft gilt nicht mehr uneingeschränkt, bringt es Vinokurov auf den Punkt.

Soziale Medien: Plattformen nähern sich an

In der Vernetzung über die Sozialen Medien sieht er eine große Chance für sein Unternehmen. Immerhin sind alleine jede Minute 44 Millionen User auf Facebook aktiv, 164 Millionen auf TikTok - meist per Smartphone. Eine immer wichtigere Rolle nehmen gestreamte Live-Events ein. Investoren erkennen das Potential des geteilten Augenblicks von Fans rund um den Globus und zahlen große Summen, um sich die Rechte zu sichern.

Für Vinokurov erreichen digitale E-Sports-Events mittlerweile eine ähnliche Dimension wie reale Sportereignisse. So treten E-Sports-Spieler in Profi-Ligen an. Sie werden gecoacht, bezahlt wie Spitzenathleten und unterschreiben Werbeverträge in beachtlicher Höhe. In zehn bis fünfzehn Jahren wird eine neue Generation Sport und E-Sports als gleichwertig erachten, prophezeit Vinokurov.

Fan-Communitys über Soziale Medien hinweg vernetzt

Aufgrund seiner breiten Aufstellung besteht der adressierbare Markt für Fandifi aus Milliarden von Zuschauern und Millionen von Content-Erstellern. Der CEO verweist auf den Vorteil der agnostischen Fandifi-Plattform, die es den Autoren ermöglicht, mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Agnostisch bedeutet, dass Fandifi eine Vielzahl an Fremdsystemen unterstützt.

Dabei motiviert das hauseigene Belohnungssystem, das Fandifi in Eigenregie entwickelt hat, die Fans, sich mit dem gesamten Stream zu beschäftigen. Über die Fandifi-Plattform können die Fans auf Ergebnisse wetten oder selber spielen. Für ihre Aktivitäten gibt es Punkte, die sie auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform gegen NFTs einlösen und dort handeln können.

Fandifi wird die Art und Weise verändern, wie Menschen auf der ganzen Welt mit gestreamten und gesendeten Inhalten interagieren, prophezeit Vinokurov. Angesichts der rasanten Entwicklung der Sozialen Medien könnte der Zeitpunkt wohl kaum günstiger sein.

Fandifi Technologies Corp.

ISIN: CA3024371088

www.fandomesports.com

Land: Kanada

