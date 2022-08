IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Evolution Energy Minerals: So wirtschaftlich wird die Graphitmine Chilalo

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Evolution Energy Minerals: So wirtschaftlich wird die Graphitmine Chilalo

Evolution Energy Minerals bewegt sich mit Riesenschritten auf den Bau der ersten eigenen Mine zu. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sprachen schon mit der bisherigen Machbarkeitsstudie für das Projekt. Dabei könnten sich die Bedingungen noch deutlich verbessern.

Bei Evolution Energy Minerals wartet der Markt gespannt auf den Spätsommer. Denn dann will das Unternehmen die veränderte, endgültige Machbarkeitsstudie (Revised DFS) für sein Graphitprojekt Chilalo in Tansania vorlegen und die Finanzierung präsentieren. Für Letzteres hatte man bereits Auramet International als federführender Finanzierungs-Berater gewonnen. Aktuell arbeitet das Team zusammen mit den Experten von CPC Engineering an der Optimierung der technischen Rahmendaten, um die Betriebskosten weiter zu senken. Das Feld für die Mine ist ohnehin schon bereitet, denn für Chilalo hat Evoltion Energy Minerals bereits die Abbaulizenz sowie die Umweltgenehmigung der zuständigen Behörden erhalten.

Somit befindet sich die Firma im Endspurt der Entwicklung der Mine. Für noch nicht investierte Anleger lohnt es sich allerdings, auch noch einmal in die bereits existierende Machbarkeitsstudie zu schauen. Denn die bildet die Basis für die neue, angepasste Studie. Etliche wirtschaftliche Kennzahlen sind hier bereits integriert und sollen mit den aktuellen Arbeiten noch einmal verbessert werden.

Dabei steht am Anfang immer das Asset selbst, also die Ressource. Es handelt sich bei Chilalo um ein hochgradiges und sehr großes Vorkommen. Die Ressource umfasst insgesamt 3,6 Mio. Tonnen. Im Durchschnitt kommt man auf 5,4 Prozent Total Graphitic Carbon über das gesamte Vorkommen. In den hochgradigen Zonen, die die Basis für die Erzreserven in der DFS und der aktualisierten DFS bilden, sind es mehr als 10 Prozent im Durchschnitt. Dabei sind Teil der Liegenschaft noch nicht umfassend exploriert worden, so dass das Management im Laufe der kommenden Jahre die Ressource weiter vergrößern will.

Aus der bestehenden Ressource leiten die Gutachter in der DFS ein Minenleben von bereits 18 Jahren ab. Durch die weitere Exploration kann dies aber noch deutlich verlängert werden. In diesen ersten 18 Jahren wird mit einem Abbaugrad von 10,1 Prozent gerechnet (Average Head Grade). Daraus ergibt sich bei Berücksichtigung aller Faktoren ein Net Present Value des Projekts von 323 Mio. US-Dollar. Der interne Zinsfuß (IRR) kommt auf beachtliche 34 Prozent, die Investitionskosten von 87,4 Mio. US-Dollar können binnen 3,6 Jahren verdient werden (Pay back time).

Dies sind herausragende Werte, die durch die aktuellen Optimierungsmaßnahmen noch verbessert werden können. Und sie sehen auch im Verhältnis zur Peer Group sehr gut aus und machen deutlich, wie niedrig Evolution Energy Minerals momentan bewertet ist. Laut der Definitive Feasibility Study liegt das durchschnittliche EBITDA bei 73 Mio. US-Dollar pro Jahr. Zum Vergleich: Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens beträgt gerade einmal umgerechnet 36 Mio. US-Dollar.

Nicht zuletzt hat Evolution Energy Minerals alle Hausaufgaben erledigt, um auch die Finanzierung auf die Beine stellen zu können. So hat man bereits mit Yichang Xincheng Graphite eine bindende Abnahmevereinbarung (Offtake Agreement) geschlossen. Der industrieweit führende Graphit-Verarbeiter wird Evolution 30.000 Tonnen pro Jahr an Material für mindestens die ersten drei Jahre des Abbaus abnehmen. Das entspricht etwa der Hälfte der hochgradigen Graphit-Produktion und assoziierten Graphitprodukten. Laut Angaben von Evolution Energy Minerals entspricht die Menge etwa 70 Prozent der prognostizierten Einnahmen über diesen Zeitraum. Mit der Vereinbarung ist die Basis für eine kreditgeprägte Finanzierung bereits geschaffen.

Last not least erfüllt Evolution Energy Minerals auch die höchsten Standards in Sachen ESG-Kriterien und strebt an, die erste carbon neutral-Graphitmine der Welt zu bauen. Somit erfüllt man auch die hohen Anforderungen von Investoren, die immer stärker auch auf eine nachhaltige Produktion achten. Und somit spricht nicht nur auf wirtschaftlicher Basis viel für ein Investment in Evolution Energy Minerals.

