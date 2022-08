IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Arcadia Minerals Interview mit Jurie Wessels Teil 6: Wir bieten etwas, das sich von einem normalen Explorationsunternehmen unterscheidet

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Arcadia Minerals Interview mit Jurie Wessels Teil 6: Wir bieten etwas, das sich von einem normalen Explorationsunternehmen unterscheidet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66928/Reuter_Arcadia_030822_DEPRcom.001.png

Dieses Interview ist Teil einer 6-teiligen Reihe. Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/27-07-2022-video-interview-mit-jurie-wessels-ceo-von-arcadia-minerals-teil-6/. Ebenso finden Sie die vorangegangenen Interviews auf dieser Seite: Arcadia Minerals - Small- and MicroCap Equity (small-microcap.eu)

Wie hoch sind aktuell die vorhandenen Barmittel von Arcadia Minerals und wann ist voraussichtlich die nächste Kapitalerhöhung erforderlich?

Jurie Wessels: Wir verfügen laut des April-Quartals-Reports über etwa 3,5 Mio. $. Ziel ist, die DFS zu Swanson abzuschließen - also die endgültige Machbarkeitsstudie für die Produktion von Tantalkonzentrat. Außerdem wollen wir die erforderlichen Barmittel beschaffen, ohne uns an die Aktionäre wenden zu müssen. Wir sind operativ schlank aufgestellt und haben genügend finanzielle Mittel bis weit ins nächste Jahr. Dabei hängt es von der Finanzierung des Swanson-Projekts ab, ob wir die Produktion aufnehmen und eine Dividende zahlen können. Sollte sich ein früher Cashflow einstellen, hätte das den Vorteil, dass wir durchgehend liquide wären und nicht auf die Märkte zwecks Finanzierung gehen müssten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eine gute Cash-Position, werden das Swanson-Projekt auf Herz und Nieren prüfen und dann in Produktion gehen. Wenn alles gut läuft, werden wir hoffentlich mit der DFS und dem anschließenden Fundraising für den Bau beginnen.

Was sind derzeit die besten Argumente für ein Investment in die Aktien von Arcadia Minerals

Julie Wessels: Wir bieten etwas, das sich von einem normalen Explorationsunternehmen unterscheidet. Ein Explorationsunternehmen ist in der Regel sehr abhängig von seinen Aktionären und von der Kapitalbeschaffung für seine Projekte durch seine Aktionäre und sonstigen Investoren. Wir hoffen, das mit dem Tantalprojekt zu ändern. Denn es ist ein Projekt, das man normalerweise nicht so leicht findet. Es handelt sich um ein Projekt, das leicht in die Produktion überführt werden kann und das sehr effektiv ist. Sobald es in Produktion ist, wird es uns den Cashflow liefern, den wir brauchen, um etwas unabhängiger von den Schwankungen des Marktes zu sein als dies bei anderen Explorationsunternehmen der Fall ist. Ein weiterer Punkt: Wir verfügen über wegweisende Projekte, die das Potential haben, das Unternehmen komplett zu verändern. Das gilt nicht nur für das Bitterwasser-Projekt, sondern auch für das Kum-Kum-Nickelprojekt, das ich bereits erwähnt habe und auch für das Kupfer-Gold-Projekt.

Die Radiologie, die großen Lizenzen, die guten Ergebnisse - es ist einfach eine Frage, wie viel Anstrengung wir in die Exploration legen. Wir glauben daher, dass unser Unternehmen aufgrund der erwähnten Punkte risikoärmer für Aktionäre ist ein reines Explorationsunternehmen.

Möchten Sie über Arcadia Minerals oder über spannende Nebenwerte auf dem Laufenden gehalten werden? Dann schicken Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis Arcadia Minerals, schon sind Sie auf dem jeweiligen Verteiler. Oder besuchen Sie uns auf https://small-microcpa.eu

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

Heimatbörse: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.