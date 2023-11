IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Adcore: Positiver Auftragstrend setzt sich fort

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Adcore: Positiver Auftragstrend setzt sich fort

Der börsennotierte Anbieter von Apps und Services zur Automatisierung und Optimierung von digitalen Werbe-Aktivitäten hat den Zuschlag für ein bedeutendes Projekt erhalten. Es geht um die Verwaltung eines millionenschweren digitalen Werbebudgets.

In den vergangenen drei Monaten hat Adcore eine Reihe von bedeutenden Aufträgen erhalten. Das jüngste Highlight ist ein Vertrag mit einem führenden australischen Gesundheits- und Wellness-Unternehmen. Adcore wird im Rahmen der Vereinbarung für die digitalen Werbekampagnen des Kunden in verschiedenen Netzwerken, darunter Meta, Google und Criteo, verantwortlich sein. Das Werbebudget, das Adcore für dieses Projekt zur Verfügung steht, beläuft sich innerhalb der Vertragslaufzeit auf bis zu 10 Millionen Kanadische Dollar (CAD). Für Adcore ergibt sich daraus ein potenzielles Umsatzvolumen von rund einer Million CAD.

Die Vereinbarung umfasst zunächst eine anfängliche Pilotphase von 4 Monaten, mit der Option, die Partnerschaft, um weitere 8 Monate zu verlängern. Bei dem Projekt kommt Adcores Feeditor-App zum Einsatz. Das innovative Tool vereinfacht und optimiert die Erstellung von Produktfeeds auf Basis von produktspezifischen Daten und ermöglicht den Anwendern eine mühelose Integration ihrer Werbeaktivitäten in Shopping-Plattformen.

Omri Brill, CEO von Adcore: Wir sind stolz, diesen bedeutenden Auftrag erhalten zu haben und zuversichtlich, dass wir dem Kunden durch unsere intelligenten Werbetools außergewöhnliche Ergebnisse liefern können.

Positiver Flow beim Projektgeschäft

Bereits im August berichtete Adcore über eine ähnliche Vereinbarung mit einem der führenden australischen Online-Bekleidungshändler Runaway The Label. Im Rahmen des Agreements wird Adcore das Werbebudget des Unternehmens für Kampagnen auf Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen wie Meta (Facebook) Google, Snap oder TikTok verwalten. Der Umfang des Werbebudgets wird sich in den anvisierten zwölf Monaten auf voraussichtlich zwischen 1,75 und 2,50 Millionen CAD belaufen.

Einen weiteren Zuschlag erhielt Adcore im September von der bekannten Spielwarenkette Toys "R" Us. Hier wird die Gesellschaft für das Management der Werbekampagnen des Unternehmens auf Google und Meta (Facebook) für den israelischen Markt verantwortlich sein. Eine Erweiterung auf weitere Werbekanäle ist angedacht.

Über Adcore

Adcore bietet Werbetreibenden KI-gestützte und Cloud-basierte Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an. Die Technologiefirma wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Das an der Toronto Stock Exchange gelistete und auch in Deutschland gehandelte Unternehmen ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner. Im zweiten Quartal 2023 steigerte Adcore den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 33 Prozent auf 6,9 Millionen CAD. Damit wurde die ursprüngliche Prognose übertroffen. Die Bruttomarge lag bei 43 Prozent und entsprach damit der Prognose.

