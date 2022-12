IRW-News: District Metals Corp.: District berichtet über historische Bohrergebnisse vom Konzessionsgebiet Svärdsjö einschließlich 15,6 m mit 13,3% ZnÄq

IRW-PRESS: District Metals Corp.: District berichtet über historische Bohrergebnisse vom Konzessionsgebiet Svärdsjö einschließlich 15,6 m mit 13,3% ZnÄq

14. Dezember 2022 - District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FWB: DFPP); (District oder das Unternehmen) berichtet über die Sammlung historischer Explorationsdaten auf dem hochgradigen, polymetallischen Konzessionsgebiet Svärdsjö im Bergbaubezirk Bergslagen in Süd-Zentral-Schweden. Die schwedische Bergbauinspektion (Bergsstaten) hat vor Kurzem nach einer Geheimhaltungszeit von drei Jahren die Explorationsdaten des schwedischen Bergbauunternehmens Boliden freigegeben. Die Überprüfung dieser historischen Daten hat zusammen mit einer kürzlich geflogenen SkyTEM-Vermessung (Pressemitteilung vom 16. Mai 2022) mehrere Zielgebiete hoher Priorität ergeben, die Anschlussarbeiten und Bohrungen begründen.

Höhepunkte der historischen Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö:

- Fäbodgruvan-Mineralisierung

- SVASJ-269: 15,55 m mit 13,33% ZnÄq1 (68,20 bis 83,75 m).

- SVASJ-265: 5,50 m mit 15,17% ZnÄq1 (179,80 bis 185,30 m).

- SVASJ-279: 8,45 m mit 7,28% ZnÄq1 (236,80 bis 245,25 m).

- SVASJ-270: 1,70 m mit 17,68% ZnÄq1 (516,00 bis 517,70 m).

- Vilnäset-Mineralisierung

- SVASJ-281: 32,65 m mit 3,35% ZnÄq1 (105,90 bis 138,55 m).

- SVASJ-280: 20,35 m mit 4,90% ZnÄq1 (256,10 mit 276,45 m).

- SVASJ-272: 6,60 m mit 8,96% ZnÄq1 (314,90 mit 321,50 m).

- SVASJ-297: 9,20 m mit 6,14% ZnÄq1 (396,70 mit 405,90 m).

- Erweiterung der Mine Svärdsjö (Untertagebohrungen)

- SVASJ-152: 14,11 m mit 7,78% ZnÄq1 (62,30 bis 76,41 m).

- SVASJ-195: 7,61 m mit 12,21% ZnÄq1 (50,58 bis 58,19 m).

- SVASJ-199: 22,11 m mit 5,88% ZnÄq1 (117,94 bis 140,05 m).

- SVASJ-255: 4,50 m mit 15,55% ZnÄq1 (54,85 bis 59,35 m).

- SVASJ-255: 4,67 m mit 11,26% ZnÄq1 (62,83 bis 67,50 m).

Ein Bohrlochplan und ein Längsschnitt finden sich in den Abbildungen 1 bis 2, die historischen Bohrergebnisse in Tabelle 1.

Garrett Ainsworth, CEO von District, sagte: Wir haben das Konzessionsgebiet Svärdsjö im November 2021 erworben und wussten, dass die historischen Explorationsdaten nach der standardmäßigen Geheimhaltungsfrist freigegeben würden. Die kürzlich erhaltenen historischen Bohrdaten des Minengebiets Svärdsjö zeigen eine beeindruckende Kontinuität entlang des Streichens mit hochgradiger, polymetallischer Mineralisierung, die in die meisten Richtungen hin offen ist. Bei historischen Bohrungen traf man auf bedeutsame polymetallische Mineralisierung entlang eines Streichens von mehr als 1.000 m und in Tiefen von mehr als 600 m.

Jetzt, wo die Sammlung der historischen Daten abgeschlossen ist, ist klar, dass das Konzessionsgebiet Svärdsjö unsere Konzessionsgebiete Tomtebo und Gruvberget ergänzt und unterstützt. Sie alle liegen im erstklassigen Bergbaubezirk Bergslagen.

Die Zn-Pb-Cu-Sulfidlagerstätte Svärdsjö liegt im nördlichen Teil des Bergbaubezirks Bergslagen. Der Bergbau im Gebiet Svärdsjö begann bereits im fünfzehnten Jahrhundert und die Lagerstätte Svärdsjö selbst wurde seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1989 abgebaut und produzierte 1,03 Mt mit 112 g/t Ag, 6,0% Zn, 2,7% Pb, 0,6% Cu und 0,4 g/t Au2.

Bei den kürzlichen Explorationsbohrungen durch Boliden wurde eine Fortführung der hochgradigen, polymetallischen Mineralisierung auf den Minen Svärdsjö und Kompanigruvan zur Tiefe hin und südwestlich in Form von zwei separaten polymetallischen Erzkörpern, die als die Zonen Fäbodgruvan und Vilnäset bekannt sind (Abbildung 1), entdeckt. Die polymetallische Mineralisierung auf diesen Zonen umfasst Sphalerit (Zink), Bleiglanz (Blei und Silber) sowie Chalcopyrit (Kupfer und Gold) und ist in die meisten Richtungen hin offen.

Boliden war von 2009 bis 2019 auf dem Gebiet Svärdsjö aktiv. Die Explorationsarbeiten umfassten verschiedene Bodenmessungen, geophysikalische Bodenmessungen und 40 regionale Bohrlöcher von der Oberfläche aus (22.690 m). Das schwedische Bergbaugesetz erfordert die Freigabe von Explorationsdaten nach Aufgabe der Explorationslizenz nach einer Geheimhaltungsfrist von maximal vier Jahren. Die Überprüfung der historischen Bohrergebnisse seitens des Bezirks ergab mehrere Gebiete mit dem Potenzial für eine wichtige Mineralressourcenschätzung und zusätzliche Bohrungen. Zahlreiche potenzielle Erweiterungen der bestehenden hochgradigen, polymetallischen Mineralisierung zeigen sich unterhalb der Mine Svärdsjö sowie bei den Zonen Fäbodgruvan und Vilnäset, die ebenfalls durch zusammentreffende leitende und magnetische Anomalien unterstützt werden, die bei der Interpretation der geophysikalischen SkyTEM-Messung im Mai 2022 identifiziert wurden.

Ein kürzlich erstellter wissenschaftlicher Bericht3 zur Lagerstätte Svärdsjö (Fahlvik et al, 2022) hat wertvolle Einblicke in die Geologie, den Mineralisierungstyp und die geochemische Beschreibung der Wirtsgesteinabfolge und der umgebenden Zone aus begleitenden hydrothermal alterierten Gesteinen ermöglicht. Diese Beobachtungen werden als Explorationsvektoren für polymetallische Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö eingesetzt.

Abbildung 1: Grundriss des Minengebiets Svärdsjö

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68608/141212022_DistrictMetals_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt mit Blickrichtung nach Norden des Minengebiets Svärdsjö

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68608/141212022_DistrictMetals_DEPRcom.002.jpeg

Tabelle 1: Historische Bohrergebnisse bei Projekt Svärdsjö

Bohrloch Tiefen und Abschnitte Historische Analyseergebnisse

Loch-Nr. Azimut Neigung Gesamttiefe (m) Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) ZnÄq (%)

SVASJ-259 313 -65 902,60 96,90 100,10 3,20 0,02 5 0,31 0,51 1,89 3,33

127,20 127,75 0,55 0,01 6 0,19 1,16 1,72 3,41

635,60 639,60 4,00 1,01 10 1,46 0,19 0,52 7,50

648,50 652,80 4,30 0,04 32 0,09 0,96 2,43 4,45

SVASJ-263 312 -63 1015,70 930,25 934,50 4,25 0,13 23 0,31 1,14 3,04 5,83

954,45 960,75 6,30 0,29 41 0,58 1,12 3,52 7,84

SVASJ-264 311 -48 500,15 355,60 356,50 0,90 0,45 356 0,91 3,46 7,57 23,39

SVASJ-265 310 -51 353,60 153,80 154,85 1,05 0,02 16 0,03 2,94 8,14 11,30

170,75 174,75 4,00 0,01 13 0,03 1,01 3,24 4,55

179,80 185,30 5,50 0,10 45 0,19 4,32 9,44 15,17

SVASJ-267 312 -46 244,60 123,20 127,70 4,50 0,05 99 0,05 2,09 5,58 10,25

SVASJ-268 308 -50 250,80 201,50 202,00 0,50 0,02 24 0,02 1,24 4,57 6,39

SVASJ-269 308 -51 116,20 68,20 83,75 15,55 0,04 80 0,06 2,90 8,44 13,33

einschl. 70,50 79,65 9,15 0,07 123 0,07 4,38 12,85 20,24

SVASJ-270 311 -50 572,60 213,15 214,50 1,35 0,90 14 1,05 0,13 0,28 5,98

516,00 517,70 1,70 0,86 35 0,80 1,74 10,80 17,68

SVASJ-272 309 -50 827,60 304,90 309,65 4,75 0,66 14 0,14 0,58 1,19 4,27

314,90 321,50 6,60 1,56 28 0,29 0,89 2,29 8,97

einschl. 314,90 319,00 4,10 2,29 34 0,34 1,20 2,72 12,02

335,70 337,15 1,45 0,06 31 0,05 3,52 7,86 12,07

SVASJ-274 309 -50 616,40 508,00 515,40 7,40 0,02 13 0,11 1,27 3,14 4,90

549,20 551,50 2,30 0,29 33 0,66 0,42 3,11 6,84

SVASJ-277 312 -50 752,30 652,15 663,30 11,15 0,10 15 0,35 0,57 1,29 3,39

SVASJ-278 311 -50 761,40 658,45 658,75 0,30 0,07 10 0,09 1,50 10,40 12,42

SVASJ-279 313 -50 449,50 236,80 245,25 8,45 0,03 23 0,09 1,68 4,91 7,28

SVASJ-280 310 -50 554,60 256,10 276,45 20,35 1,72 0 0,00 0,00 0,01 4,91

einschl. 269,25 273,55 4,30 3,27 1 0,00 0,00 0,02 9,32

281,05 291,45 10,40 0,51 36 0,15 1,38 2,95 6,94

493,75 496,80 3,05 0,28 19 1,10 0,75 1,12 5,84

SVASJ-281 314 -50 428,50 105,90 138,55 32,65 0,14 17 0,64 0,30 0,66 3,35

einschl. 128,10 138,55 10,45 0,20 22 0,85 0,40 1,18 4,84

377,10 379,40 2,30 0,03 24 0,27 1,50 4,26 6,97

408,30 413,50 5,20 0,30 22 0,69 0,38 1,86 5,35

SVASJ-282 315 -50 500,40 384,25 385,10 0,85 0,20 3 0,85 0,06 0,88 3,73

396,65 403,85 7,20 0,07 11 0,18 0,44 1,14 2,46

einschl. 396,65 401,25 4,60 0,10 9 0,24 0,54 1,45 3,02

SVASJ-283 310 -60 425,60 234,00 237,00 3,00 0,01 4 0,07 1,08 3,17 4,42

SVASJ-285 280 -55 547,20 346,65 355,20 8,55 0,18 14 0,47 0,32 0,81 3,17

SVASJ-286 310 -55 197,45 64,30 66,30 2,00 0,02 6 0,28 1,59 4,53 6,83

SVASJ-288 315 -55 741,20 384,65 385,15 0,50 0,43 123 0,29 2,91 7,41 15,09

633,90 641,85 7,95 0,05 23 0,20 0,82 2,48 4,45

SVASJ-289 280 -60 546,35 427,15 430,25 3,10 0,79 9 0,58 0,00 0,02 3,97

456,05 465,15 9,10 0,45 18 0,27 0,58 1,74 4,66

SVASJ-290 310 -55 630,50 424,30 425,75 1,45 0,08 10 0,10 4,82 13,45 18,45

465,10 469,00 3,90 0,01 8 0,03 0,64 2,69 3,58

SVASJ-292 310 -55 809,60 613,70 617,40 3,70 0,05 21 0,05 0,57 1,37 2,69

SVASJ-296 307 -65 815,25 681,50 692,50 11,00 0,04 49 0,23 1,50 3,22 6,51

696,50 701,70 5,20 0,01 70 0,18 0,15 0,27 2,68

SVASJ-297 313 -68 851,75 340,80 343,90 3,10 0,19 13 0,48 0,16 0,34 2,58

346,55 349,50 2,95 0,20 28 0,39 0,80 2,08 5,06

366,80 378,50 11,70 0,42 12 0,77 0,16 0,45 4,03

396,70 405,90 9,20 0,96 51 0,41 0,42 0,70 6,14

einschl. 396,70 404,50 7,80 1,09 59 0,42 0,49 0,80 6,93

726,00 726,80 0,80 0,19 9 1,17 0,85 2,69 7,15

748,80 753,60 4,80 0,06 7 0,26 1,20 3,91 5,97

einschl. 750,05 753,60 3,55 0,07 9 0,30 1,59 4,69 7,29

SVASJ-298 280 -66 752,60 466,30 469,65 3,35 0,02 13 0,18 2,13 4,15 6,87

506,45 508,65 2,20 0,85 125 0,48 2,31 5,01 13,88

551,15 554,75 3,60 0,29 40 0,72 1,28 2,46 7,25

714,10 719,30 5,20 0,17 15 0,66 0,70 2,00 5,15

SVASJ-299 291 -67 910,80 797,70 798,60 0,90 0,04 4 0,02 2,25 7,18 9,43

Bohrlöcher aus dem Stollen bei -350z Level

SVASJ-151 131 -57 92,11 52,00 53,98 1,98 0,25 92 2,15 0,85 2,09 11,37

87,30 90,98 3,68 0,17 49 0,14 1,43 1,26 4,63

SVASJ-152 136 -55 93,75 62,30 76,41 14,11 0,63 49 0,77 0,55 2,32 7,79

einschl. 67,52 76,41 8,89 0,90 62 1,10 0,81 2,98 10,62

SVASJ-195 132 -50 85,80 43,32 45,85 2,53 0,17 99 1,57 2,31 7,94 17,00

50,58 58,19 7,61 0,62 91 0,38 2,57 4,91 12,22

SVASJ-197 130 -52 106,17 57,92 75,76 17,84 0,07 23 0,16 0,39 1,59 3,14

einschl. 62,60 70,11 7,51 0,10 34 0,14 0,76 2,69 4,88

SVASJ-198 142 -60 139,77 125,45 137,58 12,13 0,12 38 0,27 0,75 2,23 4,92

SVASJ-199 135 -60 178,44 117,94 140,05 22,11 0,26 46 0,56 0,88 1,79 5,88

einschl. 124,08 140,05 15,97 0,32 58 0,76 1,17 2,32 7,66

einschl. 129,75 140,05 10,30 0,44 75 1,06 1,31 2,15 9,15

SVASJ-246 174 1 107,10 83,00 88,43 5,43 0,24 61 0,80 0,56 1,00 5,75

SVASJ-247 166 -20 100,20 78,46 89,60 11,14 0,01 90 0,25 0,83 1,01 4,72

SVASJ-248 167 15 113,50 71,19 80,50 9,31 0,10 55 0,53 0,97 1,47 5,37

einschl. 71,19 75,17 3,98 0,11 105 0,86 1,75 2,31 9,07

SVASJ-252 353 -25 88,70 70,96 74,90 3,94 0,00 194 0,95 1,18 1,17 9,63

SVASJ-255 142 -25 91,35 54,85 59,35 4,50 0,07 78 2,83 0,14 6,06 15,55

62,83 67,50 4,67 1,72 71 0,27 1,32 2,72 11,28

74,98 87,05 12,07 0,14 35 0,16 2,10 2,00 5,57

SVASJ-256 157 -25 94,35 74,55 83,43 8,88 0,00 40 0,26 0,87 1,93 4,39

89,63 90,80 1,17 0,00 39 0,22 0,77 2,90 5,14

Anmerkungen:

- Bei allen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen, und die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden. Die Modellierung der Mineralressourcen ist erforderlich, bevor die wahren Mächtigkeiten geschätzt werden können.

- Es wurde ein Cutoff-Gehalt von 1,5 % ZnÄq verwendet, der bis zu 2,0 m interne Verwässerung enthalten kann. Der Cutoff-Gehalt für den Untertagebau in der nahe gelegenen Mine Garpenberg lag im Jahr 2021 bei 29 USD/Tonne.

- Die für die ZnÄq-Cutoff-Berechnungen verwendeten Metallpreise in USD basierten auf Ag $15,00/oz, Au $1650/oz, Cu $2,15/lb, Zn $0,85/lb und Pb $0,75/lb.

- ZnÄq = Zn% + (Ag g/t × 0,0257) + (Au g/t x 2,831) + (Cu% × 2,529) + (Pb% × 0,882)

- Die Verwendung von ZnÄq dient der Berechnung von Cut-off-Gehalten für Explorationszwecke, wobei keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.

Quellenangabe

1 Die für die ZnÄq-Berechnung verwendeten Metallpreise in USD basierten auf Ag $15,00/oz, Au $1650/oz, Cu $2,15/lb, Zn $0,85/lb und Pb $0,75/lb. ZnÄq ist gleich = Zn% + (Ag g/t × 0,0257) + (Au g/t x 2,831) + (Cu% × 2,529) + (Pb% × 0,882). Die Verwendung von ZnÄq dient der Berechnung von Cut-off-Gehalten für Explorationszwecke, wobei keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.

2 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU - Schwedisches Geologisches Institut) Kartenansicht: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-malm-mineral.html

3 Anton Fahlvik, Tobias C. Kampmann & Nils F. Jansson (2022): Hydrothermal alteration, lithogeochemical marker units and vectors towards mineralisation at the Svärdsjö Zn-Pb-Cu deposit, Bergslagen, Sweden, GFF, https://doi.org/10.1080/11035897.2022.2120065

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten nehmen auf die historischen Bohrergebnisse Bezug. District hat bisher weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahme noch eine unabhängige Analyse der Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten vorgenommen, um die Ergebnisse zu überprüfen. District betrachtet diese historischen Bohrergebnisse als relevant, da das Unternehmen diese Daten zur Unterstützung der Planung von Explorationsprogrammen verwendet. Die derzeitige und zukünftige Explorationstätigkeit des Unternehmens schließt die Überprüfung der historischen Daten durch Bohrungen ein.

Herr Ainsworth hat keine der Informationen bezüglich der hierin erwähnten Konzessionen oder Projekte außer des Konzessionsgebiets Svärdsjö verifiziert und die Mineralisierung auf jeglichen anderen hierin erwähnten Konzessionen lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö zu.

Über District Metals Corp.

District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.

Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und steht im Mittelpunkt der Arbeiten des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet Tomtebo umfasst 5.144 Hektar und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, die etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region. Die Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens bei den historischen Minen im Konzessionsgebiet Tomtebo offen ist, wurde nicht weiterverfolgt und im Konzessionsgebiet wurden noch nie moderne systematische Explorationen durchgeführt.

Nähere Informationen zum Konzessionsgebiet Tomtebo entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Update Technical Report on the Tomtebo Project, Bergslagen Region of Sweden vom 15. Oktober 2020, der am 26. Februar 2021 überarbeitet und erneut veröffentlicht wurde. Dieser kann auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Für das Board of Directors

Garrett Ainsworth

President und Chief Executive Officer

(604) 288-4430

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf das Unternehmen, die als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie z.B. plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, es besteht eine Gelegenheit, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücken oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus beinhalten Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Vorhersagen, Hinweise, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, stellen keine historischen Fakten dar, sondern die Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, beinhalten unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich der Strategie der Bohrziele und der nächsten Schritte für das Konzessionsgebiet Svärdsjö, sowie die Interpretationen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen hat sowie unter den gegebenen Umständen (Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung) für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit historischer Daten und der Genauigkeit der öffentlich berichteten Informationen bezüglich vergangener und historischer Minen im Bergbaugebiet Bergslagen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung geplanter Explorationsaktivitäten aufzubringen, die Unternehmenskapazität aufrechtzuerhalten und der Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf folgende Faktoren: die Verlässlichkeit historischer Daten in Bezug auf das Projekt Tomtebo; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung der geplanten Exploration aufzubringen (einschließlich der Durchführung der Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung vorgeschrieben sind, andernfalls verwirkt das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tomtebo ohne Rückzahlung des Kaufpreises); die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; der negative operative Cashflow des Unternehmens und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzmittel; die Ungewissheiten, die mit Explorationsaktivitäten im Frühstadium verbunden sind, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, des behördlichen Prozesses, des Nichterhalts notwendiger Genehmigungen und Zulassungen, technischer Probleme, möglicher Verzögerungen, unerwarteter Ereignisse und der Fähigkeit des Managements, seine zukünftigen Pläne auszuführen und umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen und Mineralreserven zu identifizieren; die beträchtlichen Ausgaben, die erforderlich sind, um Mineralreserven durch Bohrungen und die Schätzung von Mineralreserven oder Mineralressourcen zu ermitteln; die Abhängigkeit des Unternehmens von einem wesentlichen Projekt, dem Konzessionsgebiet Tomtebo; die Ungewissheit von Schätzungen, die zur Quantifizierung von Mineralisierungen verwendet werden; Änderungen staatlicher Vorschriften; die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften; der Wettbewerb um künftige Ressourcenakquisitionen und qualifiziertes Branchenpersonal; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Eigentumsansprüche; Interessenkonflikte; Umweltgesetze und -vorschriften und damit verbundene Risiken, einschließlich der Gesetzgebung zum Klimawandel; Landrekultivierungsanforderungen; Änderungen der Regierungspolitik; die Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens; Schwankungen des Aktienkurses des Unternehmens; die Unwahrscheinlichkeit, dass Aktionäre Dividenden vom Unternehmen erhalten; potenzielle zukünftige Akquisitionen und Joint Ventures; Infrastrukturrisiken; Schwankungen der Nachfrage nach und der Preise von Gold, Silber und Kupfer; Wechselkursschwankungen; Gerichtsverfahren und die Vollstreckbarkeit von Urteilen; Risiken im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit den Informationstechnologiesystemen des Unternehmens und Cyber-Sicherheitsrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Epidemien oder Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, einschließlich des jüngsten Ausbruchs von COVID-19. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Faktoren und Annahmen erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Liste der Faktoren und Annahmen darzustellen, die Einfluss auf das Unternehmen haben könnten. Diese Faktoren und Annahmen sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen genannten Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Außerdem liegen viele dieser Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt bzw. von ihm geprüft und genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68608

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68608&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2548481043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.