IRW-News: Discovery Silver Corp. : Discovery veröffentlicht ESG-Bericht 2021

IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery veröffentlicht ESG-Bericht 2021

21. Juli 2022, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG, Environmental, Social and Governance) für das Jahr 2021 veröffentlicht hat, in dem die aktuellen Praktiken und die zukünftigen Prioritäten des Unternehmens dargelegt werden.

Tony Makuch, Interim-CEO, erklärt: Wir haben unsere ESG-Bemühungen im Jahr 2021 erheblich ausgeweitet. Wir haben unser ESG-Team vergrößert und wichtige Mitarbeiter eingestellt, darunter einen Nachhaltigkeitsmanager, einen Umweltkoordinator und einen Sozialkoordinator, die alle mexikanische Staatsangehörige sind. Wir haben eine soziale Grundlagenstudie abgeschlossen, die Erhebungen und Interviews mit mehr als 2.300 Personen aus 25 Stakeholder-Gruppen in den Gemeinden im Umfeld des Projekts umfasste. Wir machen auch weiterhin bedeutende Fortschritte bei wichtigen staatlichen und internationalen Akkreditierungen und sind weiterhin auf dem besten Weg, unsere Zertifizierungen für Safe Industry, ESR Distinction und Clean Industry bis zum Jahresende abzuschließen. Auch in Zukunft und während unser Unternehmen weiter wächst, bleiben wir unseren übergreifenden ESG-Prinzipien verpflichtet, um einen positiven Einfluss zu haben, indem wir einen sicheren, vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz schaffen, den Gemeinden Vorteile bieten und die Umwelt schützen."

Der vollständige ESG-Bericht steht unter www.discoverysilver.com/sustainability zum Download bereit.

Wichtigste Punkte des Berichts (alle Beträge in kanadischen Dollar)*:

- 10,3 Millionen Dollar an Waren und Dienstleistungen, die von lokalen mexikanischen Unternehmen gekauft wurden;

- 4,9 Millionen Dollar an Gehältern und Sozialleistungen, die an einheimische Mitarbeiter gezahlt wurden;

- Die Gesamtbelegschaft von 154 Personen umfasst 67 Angestellte und 87 Auftragnehmer;

- Mitarbeiter in Mexiko: 95 % mexikanische Staatsangehörige;

- Gesamte Treibhausgasemissionen von 1.733 Tonnen CO2-Äquivalent;

- Gesamtwasserentnahme von 76.807 m3 und Abwassermenge von insgesamt 74.075 m3;

- Keine Umweltvorfälle; und

- Keine Todesfälle und nur 5 Erste-Hilfe-Einsätze

*Daten basieren auf dem Kalenderjahr 2021

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa 65 Millionen CAD unterstützt.

Im Namen des Board of Directors,

Tony Makuch, P.Eng

Interim CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Corporate Development & Investor Relations

Tel.: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66798

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66798&tr=1

