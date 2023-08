IRW-News: Discovery Silver Corp. : Discovery gibt die Ernennung wichtiger Mitglieder des Vorstands und des Managementteams bekannt

IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery gibt die Ernennung wichtiger Mitglieder des Vorstands und des Managementteams bekannt

24. August 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/) freut sich, mehrere wichtige Ernennungen bekannt zu geben, die das Board of Directors des Unternehmens sowie die Genehmigungs- und technischen Teams stärken. Dazu gehören:

- Barry Olson (unabhängiger Direktor) - mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau mit einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Verwaltung internationaler Bergbauprojekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar, darunter Peñasquito, Mexikos größter Tagebau.

- Jonathan Gill (Berater des Vorstands) - mehr als 50 Jahre Erfahrung im weltweiten Bergbau, einschließlich leitender Positionen im Minenmanagement bei Inco Ltd. und Beratungsfunktionen bei großen internationalen Bergbauprojekten; derzeit Direktor von Agnico Eagle Mines Ltd.

- Mike Neumann (Berater des Vorstands) - ein Bergbauingenieur mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbau, der sich auf die Planung, den Betrieb und die Umweltgenehmigung von Minen konzentriert, einschließlich Erfahrung mit Genehmigungen, Inbetriebnahme und Bau in Mexiko.

- José Jabalera (Direktor, Corporate Affairs Mexiko) - hatte in den letzten zehn Jahren sowohl in der mexikanischen Bundesregierung als auch in der Regierung des Bundesstaates Chihuahua leitende Positionen inne, die sich auf den Aufbau produktiver Arbeitsbeziehungen zwischen Bergbauunternehmen, Regierung und lokalen Gemeinden konzentrierten.

- Gord Leavoy (Vice President, Mineral Processing) - mehr als 40 Jahre Erfahrung bei großen Bergbauunternehmen wie Kirkland Lake Gold Inc. und Goldcorp Inc. in allen Aspekten der Mineralverarbeitung und des Baus und Betriebs von Absetzbecken.

- Bindu Satyajit (Corporate Secretary & Manager, Administrative Services) - mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie mit den Schwerpunkten Projektmanagement, Verwaltung, interne Berichterstattung und Unternehmenskommunikation.

Tony Makuch, CEO, erklärt: "Wir freuen uns sehr, so hochkarätige Branchenexperten begrüßen zu dürfen, die unser Vorstands- und Managementteam erheblich verstärken. Diese Neuzugänge verfügen über eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Genehmigung, dem Bau und dem Betrieb von großen Bergbauprojekten auf der ganzen Welt sowie über beträchtliche Erfahrung in Mexiko. Damit verfügt Discovery über ein starkes Fundament, das auf einschlägiger Branchenerfahrung beruht, um Cordero in Richtung Erschließung und Betrieb voranzubringen."

Weitere Einzelheiten zu jeder dieser Neueinstellungen finden Sie direkt unten:

Barry Olson - Unabhängiger Direktor

Barry verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im strategischen Management und in der Leitung von Technik, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb von großen Bergbauprojekten. Vor seiner Pensionierung im Jahr 2013 war Barry Senior Vice President of Project Development bei Goldcorp Inc. Während seiner Zeit bei Goldcorp (2006 - 2013) war Barry für die erfolgreiche Erschließung von Peñasquito, der größten Tagebaumine in Mexiko, innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens, sowie für andere große Erschließungsprojekte in Chile, Argentinien und Kanada verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Goldcorp war Barry als General Manager bei Coeur Mining Inc. (2001 - 2006) und Amax Gold Inc. (1988 - 1998) tätig. Barry ist derzeit Mitglied des Beratungsausschusses von Agnico Eagle Mines Ltd. und ist auch ein ehemaliger Director von Kirkland Lake Gold Inc. ("Kirkland Lake") (2014 - 2021).

Jonathan Gill - Berater des Verwaltungsrats

Jon ist ein professioneller Ingenieur mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im weltweiten Bergbau. Im Laufe seiner Karriere war er in leitenden Positionen im Minenmanagement für Inco Limited in den Abteilungen Ontario und Manitoba sowie für PT Inco in Indonesien tätig. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2003 hat Jon an verschiedenen Projekten gearbeitet, darunter das Onca-Puma-Projekt in Brasilien, das Goro-Projekt in Neukaledonien, das Ambatovy-Nickel-Projekt in Madagaskar sowie an mehreren Projekten für Inco Ltd. und FNX Mining Company Inc. in Kanada. Jon ist derzeit Director von Agnico Eagle Mines Ltd. und ehemaliger Director von Kirkland Lake (2016-2022) und Lake Shore Gold Inc. (2008-2016).

Mike Neumann - Berater des Verwaltungsrats

Mike ist Diplom-Ingenieur und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau auf der ganzen Welt, wo er als leitender und technischer Berater in den Bereichen Minenplanung, technische Studien, Produktivitätssteigerung, Umweltgenehmigungen und Minenneugründungen tätig war. Während dieser Zeit hat Mike an zahlreichen Projekten in Mexiko für Unternehmen wie Fresnillo PLC, Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., First Majestic Silver Corp., Torex Gold Resources Inc. und Minera Frisco sowie in Kanada für Unternehmen wie Goldcorp Inc. und Barrick Gold Corp. gearbeitet.

José Jabalera - Direktor, Unternehmensangelegenheiten Mexiko

José war in den letzten 12 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen im öffentlichen Sektor tätig, zuletzt von 2019 bis 2022 als Generaldirektor für Bergbauentwicklung im Bundeswirtschaftsministerium. In dieser Funktion arbeitete José mit Bergbauunternehmen und verschiedenen Regierungsbehörden in Bereichen wie Gemeindekonsultation, Gemeindevereinbarungen und bei der Entwicklung von Leitlinien für einen verantwortungsvollen Bergbau in Mexiko zusammen. Zuvor war José von 2010 bis 2019 Direktor für Bergbau bei der Landesregierung von Chihuahua und Industrieförderer. In dieser Funktion förderte er Investitionen in die Bergbauindustrie in Chihuahua, leistete technische und rechtliche Beratung für Bergbauunternehmen, half beim Aufbau lokaler Lieferketten mit Bergbaubetrieben und unterstützte die Planung und Anwendung von Plänen zur Entwicklung der Gemeinden in vom Bergbau betroffenen Gebieten. José hat einen Bachelor of Business Administration der Universität von Chihuahua und hat zahlreiche Kurse zu den Themen Nachhaltigkeit, ESG, Entwicklung der Gemeinden, Schließung von Minen, Transparenz und Umsetzung internationaler Vereinbarungen und Verträge absolviert.

Gord Leavoy - Vizepräsident, Mineralverarbeitung

Gord hat über 40 Jahre Erfahrung in der Mineralienverarbeitung. Seine Erfahrung erstreckt sich auf Basismetalle und Gold in Nordamerika und Australien. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrungen im Betrieb von Aufbereitungsanlagen, in der Wartung von Anlagen, in der Planung und im Bau von Anlagen sowie im Bau und Betrieb von Abraumhalden. Bevor er zu Discovery Silver kam, war er Vice President Mineral Processing und Accountable Executive Officer für Abraumhalden bei Kirkland Lake. Davor hatte er eine Reihe von Positionen bei Unternehmen wie Falconbridge Ltd., Kinross Gold Corp., Placer Dome Inc., Goldcorp Inc., Lake Shore Gold Corp., Kirkland Lake und Agnico Eagle Mines Ltd. inne.

Bindu Satyajit - Unternehmenssekretärin und Managerin, Verwaltungsdienste

Bindu verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie mit den Schwerpunkten Projektmanagement, Verwaltung, interne Berichterstattung, Rationalisierung von Prozessen und Unternehmenskommunikation. Bevor er zu Discovery kam, war Bindu Manager of Administrative Services bei Torex Gold Resources Inc. und Kirkland Lake sowie bei Lakeshore Gold Corp. Vor diesen Tätigkeiten war Bindu Teamleiter der Project Services Group für das Tasiast-Projekt bei Hatch Ltd.

Gemäß dem Restricted Share Unit Plan des Unternehmens wurden diesen neuen Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 866.148 Restricted Share Units ("RSUs") gewährt. Die RSUs, die jeweils in eine Stammaktie des Unternehmens umgetauscht werden können, werden jährlich in drei gleichen Tranchen unverfallbar, beginnend mit dem ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums am 12. Juli 2024.

Gemäß dem Deferred Share Unit Plan des Unternehmens wurden Herrn Olson bei seiner Ernennung zum nicht geschäftsführenden Direktor insgesamt 395.972 Deferred Share Units ("DSUs") gewährt. Die DSUs werden am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums, dem 21. August 2024, unverfallbar, können aber erst nach dem Kündigungsdatum eines Direktors gemäß dem DSU-Plan eingelöst werden.

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im Januar 2023 abgeschlossene PFS zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

Präsident, CEO & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; zukünftige Operationen; das zukünftige Wachstumspotenzial von Discovery; und zukünftige Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Auswirkungen von COVID19 auf den Zeitplan der Explorations- und Erschließungsarbeiten; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen auf den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); das Unvermögen, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Abbau einschränken können; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken. Diese Faktoren werden in der Prospektergänzung und den durch Verweis darin enthaltenen Dokumenten ausführlich beschrieben.

Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71768

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71768&tr=1

