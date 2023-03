IRW-News: DevvStream Holdings Inc.: DevvStream gibt die Ernennung von Dr. Michael J. Rensing, dem ehemaligen Leiter des Normenprogramms für kohlenstoffarme Kraftstoffe von British Columbia, zum Low Carbon Fuels Advisor bekannt

IRW-PRESS: DevvStream Holdings Inc.: DevvStream gibt die Ernennung von Dr. Michael J. Rensing, dem ehemaligen Leiter des Normenprogramms für kohlenstoffarme Kraftstoffe von British Columbia, zum Low Carbon Fuels Advisor bekannt

DevvStream erweitert sein Team um den Architekten eines der leistungsstärksten Programme für kohlenstoffarme Kraftstoffe Nordamerikas

VANCOUVER, BC, 21. März 2023 / IRW-Press / - DevvStream Holdings Inc. (DevvStream oder das Unternehmen) (NEO:DESG) (FWB:CQ0), ein führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, ist stolz darauf, Dr. Michael J. Rensing als Low Carbon Fuels Advisor begrüßen zu können. Dr. Rensing war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen Politik und Gesetzgebung für kohlenstoffarme Kraftstoffe beteiligt, darunter das Programm für kohlenstoffarme Kraftstoffe (Low Carbon Fuel Standard - LCFS") in British Columbia, das zu den erfolgreichsten in Nordamerika zählt. Insbesondere die Emissionsgutschriften, die auf dem LCFS-Markt von British Columbia verkauft werden, gehören mit Preisen, die im Jahr 2022 durchschnittlich bei über 440,45 C$ pro Gutschrift lagen, zu den wertvollsten der Welt[1].

Als Director der Stelle für kohlenstoffarme Brennstoffe in der Abteilung Elektrizität und alternative Energien des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation von British Columbia leitete Dr. Rensing die Entwicklung eines Programms für kohlenstoffarme Brennstoffe in dieser Provinz. Dieses Programm war für etwa 30 % der von der Provinz British Columbia erzielten Emissionssenkungen verantwortlich und ist damit eines der erfolgreichsten Programme für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Nordamerika.

Dr. Rensing hat einen Doktortitel in Physik von der University of Victoria und ist seit über 20 Jahren im öffentlichen Dienst von British Columbia tätig. Er begann seine Laufbahn in der Abteilung für Luftreinhaltung des Umweltministeriums, bevor er 2007 zum Ministerium für Energie und Bergbau wechselte.

In seiner neuen Rolle als Low Carbon Fuels Advisor bei DevvStream wird Dr. Rensing strategische Beratung leisten und die Entwicklung von Kompensations- und Gutschriftprogrammen für kohlenstoffarme Kraftstoffe im Namen des Unternehmens unterstützen, um fortschrittliche kohlenstoffarme Kraftstofftechnologien zu entwickeln und zu vermarkten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69736/DevvStream_032123_DEPRcom.001.jpeg

Wir freuen uns sehr, dass Dr. Rensing unser Team bei DevvStream verstärken wird, sagte CEO Sunny Trinh. Seine umfangreichen Erfahrungen und seine Führungsrolle bei der Entwicklung erfolgreicher Strategien für kohlenstoffarme Kraftstoffe, einschließlich der erfolgreichsten Norm für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Nordamerika, werden für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin innovative Lösungen anbieten, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen zu befriedigen.

Ich freue mich darauf, dem Team von DevvStream beizutreten und meine Arbeit für eine nachhaltigere Zukunft fortzusetzen, sagte Dr. Rensing. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam innovative Lösungen entwickeln und umsetzen können, die sich positiv auf unsere Umwelt auswirken, und ich freue mich darauf, einen Beitrag zu diesen Bemühungen zu leisten.

Über DevvStream

DevvStream ist ein technologiebasiertes ESG-Unternehmen, das die Entwicklung und Monetarisierung von Umweltgütern vorantreibt und sich dabei zunächst auf die Kohlenstoffmärkte konzentriert. DevvStream arbeitet mit Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um deren Nachhaltigkeitsziele durch die Umsetzung von kuratierten grünen Technologieprojekten zu unterstützen, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren und Kohlenstoff direkt aus der Luft binden. DevvStream hilft diesen Organisationen auch, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, indem es ihnen Zugang zu hochwertigen Emissionsgutschriften verschafft.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.devvstream.com.

Für das Unternehmen,

Sunny Trinh, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Focus Communications

Tel: +1 647 689 6041

E-Mail: info@fcir.ca

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen und die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf www.sedar.com verfügbar sind. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen hat nicht die Absicht, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

[1] https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/electricity-alternative-energy/transportation/renewable-low-carbon-fuels/rlcf017_-_low_carbon_fuel_credit_market_quarterly_report_20230209.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69736

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69736&tr=1

