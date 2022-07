IRW-News: Deutsche Eigenheim Union AG : Deutsche Eigenheim Union AG: Erste Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt

IRW-PRESS: Deutsche Eigenheim Union AG : Deutsche Eigenheim Union AG: Erste Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt

- Dr. Christian Pahl tritt als Vorstandssprecher zurück

- Neubesetzung des Postens mit Frau Christiane Bohm

Berlin, den 07.07.2022 - Die Deutsche Eigenheim Union AG (ISIN: DE000A0STWH9) hat am 06.07.2022 die erste Hauptversammlung im Haus der Wirtschaft (Berlin) abgehalten. Allen Anträgen wurden mit großer Mehrheit zugestimmt. Mit dem Ablauf der gestrigen Hautversammlung trat Frau Silke Mihr als Aufsichtsratsvorsitzende zurück, um sich verstärkt anderen beruflichen Verpflichtungen widmen zu können. Wir danken Frau Silke Mihr für Ihren Beitrag im Aufsichtsrat. Ich gratuliere den Herren Prof. Dr. Radoslaw Niecko und Karl-Heinz Fürst von Sayn Wittgenstein zur heutigen Wahl in den Aufsichtsrat, so Prof. Dr. Schubart, neu gewählten Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Eigenheim Union.

Dr. Christian Pahl gibt zum Ende der Versammlung seinen Rücktritt bekannt. Die Deutsche Eigenheim Union hat sich in den vergangenen drei Jahren gut entwickelt. Ich freue mich, dass ich einen Beitrag leisten durfte. Es ist nun an der Zeit, dass ich meine Aufgaben abgebe, so Dr. Christian Pahl, Vorstandssprecher von Deutsche Eigenheim Union.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Eigenheim Union AG bedankt bei Dr. Christian Pahl für seine Arbeit. Wir freuen uns Frau Christiane Bohm als CFO ab 1. August 2022 begrüßen zu dürfen. Frau Christiane Bohm überzeugt mit langjähriger Erfahrung im Bereich des bezahlbaren Wohnens. In ihrer letzten Position als Geschäftsführerin war sie u. a. für den Aufbau eines Wohnungsneubauunternehmens verantwortlich. Ich freue mich auf die herausfordernden Aufgaben bei der Deutschen Eigenheim Union AG und bin überzeugt, dass wir trotz der angespannten Lage am Immobilienmarkt mit unserem Geschäftsmodell Erfolge verzeichnen werden.

Über die Deutsche Eigenheim Union AG

Die Deutsche Eigenheim Union AG (ISIN: DE000A0STWH9) baut bezugsfertige Häuser zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis - nachhaltig bzw. ESG-konform - in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.

Deutsche Eigenheim Union AG

Ringbahnstraße 16/18/20

12099 Berlin

Dr. Christian Pahl

Telefon: +49 30 233 213 612

Fax: +49 30 233 213 699

Mail: pahl@eigenheim-union.de

www.eigenheim-union.de

