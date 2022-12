IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold veröffentlicht aktuelle Finanzdaten

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold veröffentlicht aktuelle Finanzdaten

2. Dezember 2022, Surrey British Columbia. Desert Gold Ventures Inc. (Desert Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) ) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 1. Dezember 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen Zeichnungsbelege im Wert von über 1.741.000 Dollar erhalten hat. Nachdem das Marktinteresse am Unternehmen selbst und an dieser Finanzierung so groß ist, nimmt das Unternehmen bis auf Weiteres nach wie vor Zeichnungen im Sinne einer Überzeichnung entgegen.

Am 1. Dezember 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von 24.285.714 Einheiten zum Preis von 0,07 CAD pro Einheit (die Einheit) geplant ist, sofern die Börsenaufsicht dazu die Genehmigung erteilt. Der Erlös aus der Platzierung beläuft sich demnach auf 1.700.000 CAD (die Finanzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (der Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Transaktionsabschluss der Finanzierung zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von CAD $ 0,08 pro Stammaktie.

Das Unternehmen kann im Rahmen der Finanzierung eine Vermittlungsprovision an berechtigte Personen zahlen. Die infolge der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer staatlichen Haltefrist.

Der Erlös aus der Finanzierung wird in erster Linie für Bohrungen im Senegal Mali Shear Zone Project, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens im Westen von Mali (das SMSZ-Projekt), aber auch für allgemeine betriebliche Zwecke (Working Capital) verwendet.

Falls Board-Mitglieder und/oder leitende Angestellte des Unternehmens im Rahmen der Finanzierung Einheiten erwerben, gilt diese Beteiligung als eine Transaktion mit einer nahe stehenden Person im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Transaktion ist von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, falls weder der Verkehrswert der an diese Personen ausgegebenen Wertpapiere noch der von diesen gezahlte Gegenwert 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

ÜBER DESERT GOLD

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das über zwei Goldexplorationsgenehmigungen im Westen von Mali (Projekt SMSZ und Djimbala) und das Goldprojekt Rutare im Zentrum von Ruanda verfügt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Profil des Unternehmens unter www.SEDAR.com. Website: www.desertgold.ca

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, das Emissionsangebot abzuschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, das Emissionsangebot erfolgreich abzuschließen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem Mineralressourcenschätzungen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorliegen, die ein Mineralvorkommen wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem Bergbaubetrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

