IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Das neuartige AccuTOXTM von Defence sorgt mit seinen Ergebnissen bei der Krebsbekämpfung weiter für Überraschungen

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Das neuartige AccuTOXTM von Defence sorgt mit seinen Ergebnissen bei der Krebsbekämpfung weiter für Überraschungen

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 17. Oktober 2023 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich bekanntzugeben, dass die Begeisterung rund um AccuTOXTM bei der Krebsbekämpfung weiter zunimmt, während immer mehr Anwendungsmöglichkeiten gefunden werden.

Das AccuTOXTM-Molekül kann Krebszellen über verschiedene Mechanismen beseitigen, einschließlich durch Einleitung des immunogenen Zelltods, Stress des endoplasmatischen Retikulums und durch direkte Schädigungen der DNA dieser Krebszellen. Bei Tests an drei verschiedenen Tiermodellen mit soliden Tumoren (Lymphome, Melanome und Brustkrebs) kontrollierte das Präparat das Tumorwachstum und wirkte mit verschiedenen kommerziell eingesetzten Immuncheckpoints (Anti-PD-1, Anti-CTLA4 und Anti-CD47) synergetisch zusammen.

AccuTOXTM gegen Lungenkrebs - Eine abgeschlossene präklinische Studie unter Einsatz der intranasalen Formulierung von AccuTOXTM bei Tieren mit bestehendem Lungenkrebs zeigte, dass die Verabreichung von AccuTOXTM als Kombinationstherapie mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor Anti-PD1 zu einer erheblichen Reduzierung der Anzahl der Lungenknoten im Vergleich mit unbehandelten oder nur mit Anti-PD1 behandelten Tieren führte. Diese Verringerung der Krebsknoten um 50 % bei Tieren mit bestehenden Lungentumoren wurde mit einem Behandlungsplan von lediglich 6 verabreichten Dosen der AccuTOXTM-Anti-PD1-Kombination über einen Zeitraum von 2 Wochen erzielt.

AccuTOXTM zur Krebsbekämpfung - Defence hat in Vorbereitung seiner klinischen Phase I-Studie unter Nutzung von AccuTOXTM als Antikrebs-Molekül und auf Empfehlung seiner Partner am City of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute, wo die Phase I realisiert wird, eine präklinische Studie durchgeführt, die zwei Untersuchungsziele verfolgte: i) die Minimierung der AccuTOXTM-Dosierung auf zweimal wöchentlich während eines Zeitraums von drei Wochen (also insgesamt 6 Injektionen), und ii) die Kombination von AccuTOXTM mit sowohl Anti-PD-1 als auch Anti-LAG3, was mit dem Einsatz von Opdualag (einem Kombinationspräparat aus Nivolumab und Relatlimab des Unternehmens BMS) vergleichbar ist, das derzeit Krebspatienten am City of Hope verabreicht wird. Die überzeugenden Ergebnisse bestätigen, dass AccuTOXTM für alle soliden Tumore geeignet ist und mit einer Vielzahl von Immuncheckpoint-Inhibitoren Synergieeffekte erzielen kann, was es zur künftigen Behandlung erster Wahl im Bereich der Immunonkologie machen wird.

AccuTOXTM-Herstellung zur Phase I - Biopeptek Pharmaceuticals, LLC, ein renommierter Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) mit Sitz in den USA, der im Bereich der Herstellung hochwertiger Peptide für klinische Anwendungen tätig ist, hat die Formulierung optimiert und ist dabei, die Herstellung und Verpackung des endgültigen AccuTOXTM-Arzneimittels in Phiolen, die für die klinische Phase I-Studie am City of Hope National Medical Center in Kalifornien bestimmt sind, zum Abschluss zu bringen. Die abschließenden Studien zur Bestätigung der Qualität und Stabilität werden so ausgearbeitet, dass sie die hohen Standardanforderungen der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erfüllen. Die Einreichung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels [Investigational New Drug, IND] für die klinische Phase I-Studie von Defence zur Behandlung von Melanom-Patienten am kalifornischen City of Hope-Center wird in Kürze erfolgen.

AccuTOXTM löst Tumorregression aus - Defence hat vor kurzem auch nachgewiesen, dass mit Chitosan-Nanopartikeln eingekapseltes AccuTOXTM eine vollständige Tumorregression bei Tieren mit bestehendem solidem Lymphom auslöst. Diese zusätzliche Entdeckung bei AccuTOXTM stellt im Vergleich mit dem Einsatz von Antikörpern eine einfachere und günstigere Methode dar. Dies könnte ein Schlüsselelement der künftigen Einkapselungsstrategien von Defence bilden und die Zukunft der molekularen Medizin revolutionieren, indem die Spezifizität des Präparats an der Tumorstelle erhöht wird, während zugleich die erforderliche Dosis und folglich die damit verbundenen Nebenwirkungen minimiert werden.

Das AccuTOXTM-Patentportfolio wächst weiter.

Die Weiterentwicklung und der Ausbau der Anwendungen beim führenden AccuTOXTM-Therapeutikum von Defence wird fortgesetzt und weitere Neuigkeiten werden veröffentlicht, sobald Ergebnisse vorliegen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

