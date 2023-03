IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics führt finale präklinische Studie im Vorfeld der Einreichung der Ind-Unterlagen für die Phase I-Krebsstudie mit Accutoxtm am City Of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics führt finale präklinische Studie im Vorfeld der Einreichung der Ind-Unterlagen für die Phase I-Krebsstudie mit Accutoxtm am City Of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute durch

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 28. März 2023 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, mitzuteilen, dass es derzeit eine finale präklinische Studie durchführt, um die Wirksamkeit von AccuTOXTM in Kombination mit Immuncheckpoint-Inhibitoren zu validieren. Hierbei wird ein vergleichbares klinisches Design wie das gewählt, das bei Patienten zum Einsatz kommen wird, die an der klinischen Phase I-Krebsstudie teilnehmen, welche im City of Hope National Medical Center und dem angeschlossenen Beckman Research Institute geplant ist.

Defence hat alle erforderlichen präklinischen und GLP-Studien bei seinem Leitkandidaten AccuTOXTM als injizierbares Medikament bei soliden Tumoren abgeschlossen. Das Defence-Team hat gezeigt, dass Tumore im Anschluss an eine dreimal wöchentlich vorgenommene intratumorale Verabreichung von AccuTOXTM in Kombination mit anti-PD-1, anti-CTLA4 oder anti-CD47 effektiv kontrolliert werden. Bei Dr. Yan Xing, der die klinische Phase I-Krebsstudie von Defence am City of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute durchführen wird, handelt es sich um einen Onkologen, der über einen Ph.D.-Abschluss in Biostatistik der University of Texas verfügt und ein Forschungsstipendium für medizinische Onkologie am Houston Methodist Hospital sowie ein Forschungsstipendium für klinische Phase I-Studien am MD Andersen Cancer Center erhalten hat. Dr. Yan Xing möchte die Krebsbehandlung und deren Ergebnisse durch gründliche Datenanalysen optimieren, um besser erkennen zu können, welche Verfahren am besten funktionieren. Gemäß den Empfehlungen von Dr. Xing wird Defence eine präklinische Studie durchführen, bei der die Behandlung zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von drei Wochen erfolgt.

Bei der laufenden präklinischen Studie von Defence zu AccuTOXTM wurde ein Plan umgesetzt, der eng an die klinische Phase-I-Krebsstudie angelehnt ist. AccuTOXTM wird zweimal wöchentlich über einen Gesamtzeitraum von drei Wochen verabreicht. Dieser Studienplan würde die Anzahl der wöchentlichen Krankenhausbesuche der Krebspatienten wesentlich verringern. AccuTOXTM wird als Kombinationstherapie sowohl mit anti-PD-1 als auch mit anti-LAG3 verabreicht. Die letztgenannte Immuncheckpoint-Inhibitor-Kombination ist vergleichbar mit dem Einsatz von Opdualag (einem Kombinationspräparat aus Nivolumab und Relatlimab des Unternehmens BMS), das derzeit Krebspatienten am City of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute verabreicht wird.

Die laufende in vivo-Studie wird die potenziellen Unterschiede bei der Wirksamkeit durch ein unterschiedliches Verabreichungsschema aufzeigen und kann außerdem weitere Aufschlüsse über diese neuartige Kombination geben, die die therapeutische Wirksamkeit von AccuTOXTM weiter verstärken kann, erklärte Herr Plouffe, CEO und Präsident von Defence.

Klinische Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Opdualag die mediane progressionsfreie Überlebensdauer von Patienten mit fortgeschrittenen Melanomen verdoppelt hat. Es wird erwartet, dass AccuTOXTM als Kombinationstherapie mit Opdualag eine noch größere Wirkung bei Krebspatienten erzielen wird. Nach dem bis Ende April 2023 vorgesehenen Abschluss der Studie plant Defence, seine Anträge auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels [Investigational New Drug, IND] durch das City of Hope National Medical Center und das Beckman Research Institute bis Mai 2023 abzuschließen.

Analysen von Data Bridge Market Research zeigen, dass der Markt für Behandlungen gegen solide Tumore 2021 einen Wert von 209,61 Mrd. USD aufwies und 2029 voraussichtlich einen Wert von 901,27 Mrd. USD erreichen wird, was für den Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 20,0 % entspricht.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-solid-tumors-market

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

