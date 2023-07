IRW-News: De.mem Ltd.: De.mem Limited - Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Juni 2023: Anhaltendes Wachstum, starker Ausblick für H2 ZY 2023 aufgrund neuer Aufträge

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: De.mem Limited - Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Juni 2023: Anhaltendes Wachstum, starker Ausblick für H2 ZY 2023 aufgrund neuer Aufträge

Wichtigste Highlights

- Höchste vierteljährliche Bareinnahmen in einem Juniquartal (ca. 5,8 Mio. $)

- Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 17 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum

- Mehrere wichtige Aufträge im Laufe des Quartals erhalten - unterstützt den Ausblick auf ein starkes H2 CY 2023

- BOO-Projekt in Höhe von 2,1 Mio. $ mit einem multinationalen Unternehmen in Singapur in Betrieb genommen und Einnahmen erzielt; Investition in die BOO-Anlage abgeschlossen

- Bereinigte vierteljährliche Nettobetriebsmittelabflüsse in Höhe von $-155.000 (bereinigt um eine Meilensteinzahlung in Höhe von $50.000 für eine frühere Übernahme und Vorauszahlungen an Lieferanten in Höhe von $190.000 im Zusammenhang mit einem Projekt)

- Fortschritte bei der NSF-Zertifizierung (Trinkwasser) für die neue Graphenoxid-Membran; Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasser-Filterprodukts in H2 2023

- Das Unternehmen ist mit Barmitteln und Festgeldern in Höhe von ca. 4,1 Mio. $ zum 30. Juni 2023 gut finanziert.

- Ernennung von Herrn Andreas Hendrik (Harry) De Wit zum Mitglied des Vorstands von De.mem (ab 5. April 2023)

27. Juli 2023: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das Juni-Quartal 2023 zu melden.

Bei dieser Übersetzung der englischen Originalmeldung handelt es sich um einen Auszug aus einem insg. 12-Seitigen Quartals-Aktivitäts-Bericht. Der gesamte Original-Bericht kann nachfolgend heruntergeladen werden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02690495-6A1160085?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM; ISIN: AU000000DEM4 ) ist ein internationales dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme des Unternehmens versorgen auch Gemeinden, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen aus einer Hand an.

Die Technologie von De.mem zur Wasser- und Abwasseraufbereitung gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und Wasserforschung.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

