IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada kündigt Dronecare-Projekt mit Halton Healthcare an

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada kündigt Dronecare-Projekt mit Halton Healthcare an

TORONTO, ONTARIO - 12. Oktober 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das Unternehmen oder DDC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Unterstützung seines Handelsvertreters Air Canada (TSX:AC) mit Halton Healthcare zum 26. September 2023 eine Vereinbarung (die Vereinbarung) über den Einsatz der patentierten Drohnenlieferlösung von DDC abgeschlossen hat, um eine neue bidirektionale Transportverbindung zwischen dem Milton District Hospital und dem Oakville Trafalgar Memorial Hospital herzustellen. Diese bidirektionale Route wird den Austausch von medizinischen Gütern und Proben zwischen den beiden Krankenhäusern erleichtern und damit die Effizienz des Gesundheitsbetriebs im Allgemeinen verbessern.

Der Vertrag mit einem Wert von 50.000 $ hat eine Laufzeit von 6 Monaten und umfasst 26 Flüge zwischen den beiden Krankenhäusern. Im Rahmen dieses Projekts wird die Canary-Drohne zum ersten Mal offiziell auf einer kommerziellen Route eingesetzt. Die Canary wird eine Reihe wichtiger medizinischer Güter zwischen den beiden Krankenhäusern transportieren, darunter unter anderem Blut- und Serumanalyseproben, Blutbankmaterial, Urinproben, kleine Zytologiebehälter mit Formalin und Blutkulturflaschen.

Zur weiteren Optimierung der Effizienz wird das Unternehmen den bestehenden Hubschrauberlandeplatz am Milton District Hospital nutzen, indem es seine DroneSpot-Technologie und -Infrastruktur für diesen Hubschrauberlandeplatz neu konfiguriert. Dies ist ein Beweis für das Engagement von DDC, soweit dies möglich ist, vorhandene Ressourcen zu nutzen, um die Logistik im Gesundheitswesen zu verbessern.

Diese nächste Phase des Einsatzes von Drohnen im Gesundheitswesen baut auf dem Erfolg mehrerer Projekte auf, die DDC in der Gesundheitsbranche durchgeführt hat, und stellt die Fähigkeit der Gesundheitsbranche unter Beweis, die Drohnentechnologie zum Nutzen von Patienten und medizinischem Personal gleichermaßen einzusetzen. Durch die Verkürzung der Transportzeiten und die Verbesserung der Sicherheit medizinischer Proben macht DDC einen entscheidenden Schritt hin zu effizienteren und zuverlässigeren Gesundheitsdiensten.

Wir sind stolz darauf, erneut mit Halton Healthcare zusammenzuarbeiten, um weiter in den Gesundheitsbereich vorzudringen und die Vorteile von ferngesteuerten Flugsystemen (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS) und ihre Fähigkeit, dem Gesundheitsmarkt insgesamt mit positiven Ergebnissen für die Patientenversorgung zugute zu kommen, zu demonstrieren, erklärt Steve Magirias, CEO von Drone Delivery Canada.

Das Potenzial für den Einsatz von Drohnen zum Transport medizinischer Güter im Gesundheitswesen ist enorm. Dieses innovative Projekt zeigt Möglichkeiten auf, wie wir besser auf die Versorgungsbedürfnisse unserer Patienten, Familien und Gemeinden eingehen können. Mit diesem Projekt beschreiten wir den Weg in die Zukunft des Gesundheitswesens, und zwar mit einer Drohnenlieferung nach der anderen, so Hilary Rodrigues, Senior Vice President Corporate Services, Performance und Chief Financial Officer bei Halton Healthcare.

Über Halton Healthcare

Halton Healthcare ist eine preisgekrönte Gesundheitseinrichtung, die drei kommunale Krankenhäuser und zahlreiche gemeindenahe Dienste in den wachsenden städtischen und ländlichen Gemeinden von Halton Hills, Milton und Oakville umfasst. Angesichts der dynamischen Gemeinden, in denen wir tätig sind, sind wir stolz darauf, einige der herausragendsten Technologien und Kompetenzen im Gesundheitswesen bieten zu können, die im Südwesten von Ontario zur Verfügung stehen. Unsere Krankenhäuser - Georgetown Hospital, Milton District Hospital und Oakville Trafalgar Memorial Hospital - sind ein wichtiger Teil der langen Geschichte von Halton und haben eine langjährige Tradition in der Bereitstellung hochwertiger Pflege für viele Generationen von Familien der Region. Zusammen bieten wir unsere Services mehr als 400.000 Einwohnern an. Weitere Informationen unter: https://www.haltonhealthcare.com

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf den Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A3DP5Y oder ABBA.F gehandelt werden.

