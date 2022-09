IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development bestätigt Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress Development bestätigt Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität

19. September 2022 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich mitteilen zu können, dass mit der Produktion von 99,94%igem Lithiumkarbonat (Li2CO3) aus dem lithiumführenden Tonstein im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada (Projekt) ein wichtiger Meilenstein erreicht worden ist. Das Li2CO3 wurde aus der zwischenkonzentrierten Lithiumlösung, die in der Lithiumextraktionsanlage von Cypress im Amargosa Valley in Nevada (Pilotanlage) hergestellt wurde, gewonnen. Nach der direkten Lithiumextraktion (DLE) in der Anlage konnte die Firma Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) das Design des Verarbeitungssystems und die Pilotarbeiten zur Herstellung von Li2CO3 abschließen.

Dies sind hervorragende Ergebnisse für die erste Iteration der Testarbeiten. Sie werden in unsere aktuelle Machbarkeitsstudie für das Projekt einfließen, so Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Wir sind sehr zufrieden, dass umfassende Tests das für unser Projekt konzipierte Extraktionsverfahren bestätigt haben. Mit dem Übertreffen des Branchenstandards für Lithiumkarbonat in Batteriequalität wurde ein wichtiges Ziel für das Unternehmen und für die weitere Entwicklung des Projekts erreicht.

Cypress hat es im Rahmen seiner Pilotversuche bis hin zur Produktion von Li2CO3 mit drei Neunern (99,9 %) geschafft, mit dem die nachstehend angeführten Standardanforderungen für Batterien sogar übertroffen werden. Die gesamte Verarbeitung erfolgte mit Material aus dem unternehmenseigenen Projekt in einer durchgängig automatisierten Pilotanlage, die eine Produktion im Großmaßstab abbildet. Die Firma SGS Canada Inc. hat unabhängige Analysen von Produktproben durchgeführt; die Ergebnisse daraus belegen einen Reinheitsgrad von mehr als 99,9 % Gewichtsprozent in einem skalierbaren repräsentativen Verfahren.

Bestandteil Konzentration Anforderungen an Li2CO3 in Cypress Li2CO3

Batteriequalität

Li2CO3 Gew.% >99,5% 99,94%

H2O Gew.% <0,5% 0,01%

Na Gew.% <0,05% 0,02%

Ca Gew.% <0,04% 0,02%

Al Wppm <10 6

Cu Wppm <5 <4

Ni Wppm <6 <5

Zn Wppm <5 <5

Cl Gew.% <0,01% 0,008%

Anmerkungen: Gew.% (Gewichtsprozent), Wppm (parts per million bez. auf Gewicht)

Unser Team freut sich über die von Saltworks erzielten Ergebnisse und die Unterstützung unseres Projekts durch die Firma, meint Bill Willoughby. Cypress hat die Firma Saltworks beauftragt, ihre Entwürfe in unser Pilotanlagenprogramm einzubinden, und wir freuen uns schon auf ihre weiteren Arbeiten im Rahmen des Projekts.

Das Endprodukt übertrifft die Branchenanforderungen für standardmäßiges Li2CO3 in Batteriequalität und erfüllt die Branchenanforderungen für Li2CO3 in erweiterter Batteriequalität für den Einsatz in Elektroautos. Es ist eine gängige Praxis, dass die Lithiumbatteriehersteller je nach Einsatzbereich spezifische Anforderungen an das in ihren Produkten verwendete Li2CO3 stellen.

Qualifizierte Person

Daniel Kalmbach, CPG, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp

Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Cypress ist in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Bald sollen eine Machbarkeitsstudie und ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Cypress hat es sich zum Ziel gemacht, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden.

