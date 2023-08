IRW-News: Cybeats Technologies Corp.: Cybeats unterzeichnet siebenstelligen Drei-Jahres-Vertrag mit einem der fünf Weltmarktführer für Medizintechnik

IRW-PRESS: Cybeats Technologies Corp.: Cybeats unterzeichnet siebenstelligen Drei-Jahres-Vertrag mit einem der fünf Weltmarktführer für Medizintechnik

TORONTO, 28. August 2023 / IRW-Press / - Cybeats Technologies Corp. (Cybeats oder das Unternehmen) (CSE: CYBT, OTCQB: CYBCF) freut sich, über den Abschluss einer neuen Lizenzvereinbarung mit einem weiteren der fünf weltweit führenden Medizinproduktehersteller (MDM) zu berichten, der mit der Cybeats-Lösung SBOM Studio https://www.cybeats.com/sbom-studio

ausgestattet wird. Mit diesem Auftrag avanciert SBOM Studio bei drei der zehn führenden MDMs zur bevorzugten SBOM-Management-Plattform. https://www.breakingintodevice.com/blogs/medical-sales/top-medical-device-2022

Cybeats hat erst vor kurzem eine Reihe von Verträgen mit führenden MDMs abgeschlossen und stellt damit seinen rasanten kommerziellen Erfolg im 18 Milliarden Dollar schweren Markt für Cybersicherheit https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/healthcare-cybersecurity-market-215097518.html

unter Beweis. Damit kann sich Cybeats als Marktführer für SBOM-Management-Lösungen in diesem Bereich positionieren. Cybeats ist mittlerweile Partner von drei der Top-10-MDMs und befindet sich darüber hinaus in der Bewertungsphase sowie in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen mit mehreren anderen weltweit führenden MDMs.https://www.cybeats.com/news/cybeats-signs-commercial-licence-with-global-top-5-medical-device-manufacturer

Die Unterzeichnung eines weiteren Vertrags mit einem führenden Unternehmen aus der Medizintechnikbranche unterstreicht den Wert und die Effizienz von SBOM Studio und zeugt vom großen Einsatz unseres Teams bei der Betreuung einiger der weltweit größten Unternehmen. Das Produkt bietet eine Lösung für den dringenden Bedarf des Cybersicherheitsmarktes, insbesondere vor dem Hintergrund der regulatorischen Veränderungen in der Gesundheitstechnologie, wozu auch die von der FDA vorgeschriebenen Anforderungen für die Verwendung von SBOMs zählen, so Gonda Lamberink, VP Sales von Cybeats.https://www.cybeats.com/news/cybeats-appoints-gonda-lamberink-global-cybersecurity-executive-to-vice-president-of-sales

Wir sind stolz und freuen uns sehr, einen weiteren Kunden zu unserer wachsenden Klientel hinzugewinnen zu können. Aufgrund der strengen FDA-Auflagen stellt das SBOM-Management für die Medizintechnikbranche wohl den anspruchsvollsten und wichtigsten Faktor dar. Dass wir von drei der zehn Weltmarkführer ausgewählt wurden, zeigt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, dem Markt eine einzigartige und effektive Lösung anzubieten, erklärt Yoav Raiter, der CEO von Cybeats.

Das rasante Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen wurde durch den im heurigen Jahr novellierten Abschnitt 524B des FD&C Act (Ensuring Cybersecurity of Medical Devices) angeheizt. SBOM Studio bietet eine umfassende Technologie für das intelligente Software-Lieferkettenmanagement, die MDMs in die Lage versetzt, ihre Software Bill of Materials (SBOM) zu verwalten und Cyberrisiken in ihren Medizinprodukten proaktiv anzugehen. Dieser neue Vertrag bestätigt SBOM Studio als bevorzugte Lösung für Tier-1-Unternehmen und Cybeats als führenden Anbieter im hochwertigen und strategisch ausgerichteten Gesundheitssektor, der bis zum Jahr 2028 einen geschätzten Marktwert von 38 Milliarden Dollar erreichen wird.https://www.cybeats.com/news/cybeats-signs-commercial-agreement-with-a-top-3-global-medical-device-and-diagnostics-company

FDA & Sicherheit von Medizinprodukten

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat bei der Regulierung der Cybersicherheit von Medizinprodukten aufgrund ihrer Befugnis zur Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen vor der Markteinführung auf Grundlage der Einhaltung der Vorgaben laut Abschnitt 524B des Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) erheblich an Einfluss gewonnen.https://www.cybeats.com/news/fdas-enhanced-role-and-sbom-mandate-further-validates-market-for-cybeats-sbom-studio

In besagtem Abschnitt wird vorgeschrieben, dass MDMs eine SBOM für die kommerziellen und handelsüblichen Softwarekomponenten bzw. Open-Source-Softwarekomponenten ihrer Geräte bereitstellen.

Die Befugnis der FDA zur Annahmeverweigerung (Refuse-to-Accept/RTA) unterstreicht die Wichtigkeit von SBOM-Management-Lösungen wie SBOM Studio. Dieser Vertrag sowie eine Reihe weiterer Aufträge aus dem Bereich Medizintechnik machen die zunehmende Kompetenz des Unternehmens im Gesundheitswesen und auch die steigende Nachfrage nach einem effizienten SBOM-Management deutlich.

Die Möglichkeit der FDA, eine RTA-Entscheidung zu treffen, unterstreicht ihr Bekenntnis zur Cybersicherheit von Medizinprodukten und zeigt auf, wie wichtig SBOMs für eine transparente und verantwortungsbewusste Software-Lieferkette sind. Mit dem Ende 2022 in Kraft getretenen Consolidated Appropriations Act (Omnibus) wurde der Abschnitt 524B des FD&C Act mit dem Titel Ensuring Cybersecurity of Medical Devices novelliert. Demnach müssen Medizinproduktehersteller eine umfassende Liste der in ihren Geräten verwendeten Softwarekomponenten offenlegen, einschließlich der Bestandteile von Drittanbietern und Open-Source-Software, sowie Schwachstellen nach dem Inverkehrbringen der Geräte mit Patches beheben.

Um Risiken im Bereich Cybersicherheit proaktiv zu verwalten, müssen MDMs eine exakte Bestandsaufnahme aller Gerätekomponenten sicherstellen, Schwachstellenmanagement- und Risikobewertungsprozesse entwickeln, Geräte-Patches bereitstellen sowie Aufzeichnungen über allfällige Geräteänderungen führen. Der dringende Bedarf an der Verwaltung riesiger Mengen von SBOM-Daten hat einen großen und wachstumsstarken Markt für Lösungen wie SBOM Studio geschaffen.

Über Cybeats

Cybeats ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, die Unternehmen beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Sicherung ihrer Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis zum Betrieb unterstützen. Unsere Plattform verschafft den Kunden einen umfassenden Einblick und Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Cybeats. Software Made Certain. Website: https://cybeats.com

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: https://www.cybeats.com/investors

Kontakt

James Van Staveren

Corporate Development

Tel: 1-888-713-SBOM (7266)

E-Mail: ir@cybeats.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Produkte tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Unterlagen zum Unternehmen sind auf sedar.com verfügbar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71787

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71787&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA23249F1099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.