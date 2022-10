IRW-News: CropEnergies AG: CropEnergies erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im 2. Quartal 2022/23

IRW-PRESS: CropEnergies AG: CropEnergies erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im 2. Quartal 2022/23

Mannheim, 12. Oktober 2022 - Die CropEnergies AG, Mannheim, verzeichnete im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 (1. Juni - 31. August) einen Rekordumsatz von 450 (Vorjahr: 249) Millionen Euro. Das EBITDA verdreifachte sich auf 103 (Vorjahr: 34) Millionen Euro und das operative Ergebnis erreichte ebenfalls mit 93 (Vorjahr: 23) Millionen Euro einen neuen Rekordwert. Hauptgrund dafür war ein deutlich höheres Absatzvolumen an Ethanol und ein signifikanter Anstieg der hierfür erzielten Absatzpreise. Auch die Mengen und Erlöse für proteinhaltige Lebens- und Futtermittel konnten deutlich gesteigert werden.

Die höheren Verkaufserlöse überkompensierten die Belastungen durch gestiegene Preise auf den Rohstoff- und Energiemärkten. Das EBITDA stieg dadurch im 1. Halbjahr 2022/23 mit 201 (Vorjahr: 59) Millionen Euro erheblich an und auch das operative Ergebnis vervielfachte sich gegenüber dem Vorjahr und erreichte 180 (Vorjahr: 38) Millionen Euro. Im 1. Halbjahr 2022/23 lag die Ethanolproduktion mit 583.000 (Vorjahr: 520.000) Kubikmetern über dem Vorjahr, und der Umsatz stieg auf 849 (Vorjahr: 463) Millionen Euro.

Am 11. August 2022 hatte CropEnergies die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 erhöht und erwartet weiterhin bei einem Umsatz von 1,47 bis 1,57 (Vorjahr: 1,08) Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 215 bis 265 (Vorjahr: 127) Millionen Euro. Dies entspricht einem EBITDA von 255 bis 305 (Vorjahr: 169) Millionen Euro. Hauptgrund für die verbesserte Ergebniserwartung sind die seit Geschäftsjahresbeginn hohen Ethanolpreise. Angesichts der Vervielfachung der Energie- und Strompreise in Verbindung mit den anhaltend hohen Rohstoffpreisen nimmt der Druck auf Kostenseite jedoch zu. Im September hatte CropEnergies deshalb angekündigt, die Kapazitätsauslastungen der Anlagen kontinuierlich zu prüfen. Gleichzeitig appelliert CropEnergies an Entscheidungsträger in der Politik, Unternehmen mit einer energieintensiven Produktion zu unterstützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Ethanolmarkt sicherzustellen.

Der vollständige Bericht für das 1. Halbjahr 2022/23 steht auf der CropEnergies-Webseite zum Download zur Verfügung.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

