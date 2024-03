IRW-News: Consul Weltreisen GmbH : CONSUL Weltreisen gibt Veränderungen in der Geschäftsführung und Firmensitz bekannt

IRW-PRESS: Consul Weltreisen GmbH : CONSUL Weltreisen gibt Veränderungen in der Geschäftsführung und Firmensitz bekannt

- Einziger deutscher Anbieter von Kreuzflügen im Privatjet startet durch

- Neues Team, neue Geschäftsführung und neuer Firmensitz in Hannover

- Start von ausgewählten Kreuzflügen ab Hannover Airport

Hannover, (08.03.2024) CONSUL Weltreisen, der renommierte Anbieter und Marktführer von exklusiven Kreuzflügen im Privatjet, freut sich, Hans-Joachim Bischoff als neuen Geschäftsführer begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für die Reisebranche wird Bischoff das Unternehmen dem sich im Wandel befindlichen touristischen Umfeld anpassen und CONSUL zukunftsweisend am Markt positionieren.

Die Entscheidung, Hans-Joachim Bischoff als Geschäftsführer zu ernennen, erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung von CONSUL Weltreisen. Seine Fachkenntnisse im Marketing und Tourismus sowie sein visionärer Gestaltungswille werden dazu beitragen, das Angebot an einzigartigen Reisen weiter zu entwickeln und den Kunden unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

Hans-Joachim Bischoff äußerte sich zu seiner Ernennung: "Ich fühle mich geehrt, die Position des Geschäftsführers bei CONSUL Weltreisen zu übernehmen. Unser Ziel ist es, das Reiseerlebnis für unsere Kunden auf ein neues Niveau zu heben. Wir freuen uns über das neue hochkarätige Team, zu dem auch Kai Schepp zählt. Schepp kennt nicht nur viele Regionen der Welt von seinen privaten Reisen, sondern ist überdies ein Experte für Privatjet-Reisen. Er hat viele Jahre die (inzwischen eingestellten) Kreuzflüge von Hapag-Lloyd als Reiseleiter und Experte begleitet. Er brennt für das Thema Kreuzflug und freut sich, seine Erfahrung und sein Wissen langfristig auf den Privatjet-Reisen von CONSUL einbringen zu können. Das Team wird zudem mit der langjährigen TUI Produktexpertin Nina Lübeck ergänzt. Mit Nina Lübeck sind wir perfekt aufgestellt, um hochkarätige Kreuzflüge anzubieten ergänzt Bischoff.

Zusätzlich zur Veränderung in der Geschäftsführung wird auch der Sitz der Gesellschaft verlegt. Mit der Verlagerung aus Düsseldorf nach Hannover möchte CONSUL Weltreisen nicht nur effizienter operieren, sondern gesellt sich zu weiteren international erfolgreichen Tourismusunternehmen und dem hervorragend gelegenen Flughafen in Hannover mit guten Verbindungen in Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz.

Hans-Joachim Bischoff: "Die Verlegung unseres Firmensitzes nach Hannover ist nicht nur eine strategische Maßnahme, sondern auch ein Bekenntnis zu einem wirtschaftlich starken Standort, einem wichtigen und erfolgreich operierenden Verkehrsflughafen sowie einem großen Potenzial an neuen Mitarbeitern aus dem Tourismussektor. Auch die Nähe zu unserem langjährigen Partner IC-Charter wird sich positiv auswirken. Carsten Kröger Geschäftsführer von IC Charter: Wir begrüßen CONSUL Weltreisen in Hannover und wünschen erfolgreiche Starts ab HAJ.

Seit 40 Jahren ist Consul Weltreisen der erfolgreichste Anbieter fur Kreuzfluge. Alleine im Jahr 2023 hat CONSUL zwei einzigartige und ausverkaufte Fluge erfolgreich durchgefuhrt.

Weitere Informationen zu den Reisen von CONSUL Weltreisen und zu den Neuigkeiten des Unternehmens finden Sie auf der offiziellen Website unter [https://consul-privatjet.com].

Pressekontakt:

Jutta Lemck

Fon: 0511 66 06 16

Mobil: 0172 170 95 88

Mail: j.lemcke@web.de

_______________________________________________________

Consul Weltreisen GmbH

Hildesheimer Straße 11

30169 Hannover

Hans-Joachim Bischoff

Geschäftsführer

Internet: www.consul-privatjet.com

E-Mail: hjb@consul-privatjet.com

