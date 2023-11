IRW-News: Consolidated Uranium Inc. : Consolidated Uranium gibt den Stichtag für die Ausgliederung von Premier American Uranium bekannt

IRW-PRESS: Consolidated Uranium Inc. : Consolidated Uranium gibt den Stichtag für die Ausgliederung von Premier American Uranium bekannt

Toronto, Ontario, 20. November 2023 - Consolidated Uranium Inc. (CUR, das Unternehmen, Consolidated Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/) (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) freut sich, ein Update zur zuvor angekündigten geplanten Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. (Premier American Uranium oder PUR) durch einen Arrangement-Plan (Plan of Arrangement) gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (die Ausgliederung) bereitzustellen. Als Teil des Arrangements überträgt CUR die Besitzbeteiligungen an bestimmten indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die acht Pachtverträge des US-Energieministeriums und bestimmte patentierte Claims in Colorado halten, an PUR im Austausch gegen 7.753.752 Stammaktien von PUR (PUR-Aktien). PUR ist derzeit eine mehrheitlich von CUR kontrollierte Tochtergesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten in Wyoming und Colorado konzentriert.

Alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Ausgliederung wurden erfüllt, darunter unter anderem der Erhalt der endgültigen Verfügung des Obersten Gerichtshofs der Provinz Ontario (Ontario Superior Court of Justice) (Commercial List) und der Erhalt der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV) für die Notierung der PUR-Aktien (die Notierung).

Dementsprechend freut sich das Unternehmen, bekannt zu geben, dass der voraussichtliche Abschluss der Ausgliederung der 27. November 2023 (der Stichtag) ist. Am Stichtag um 12:01 Uhr registrierte CUR-Aktionäre werden ihren anteiligen Anteil an den 3.876.786 PUR-Aktien erhalten, die von CUR im Rahmen des Arrangements verteilt werden. Die genaue Anzahl der PUR-Aktien, die an jeden CUR-Aktionär ausgeschüttet wird, wird am Stichtag festgelegt, wird aber derzeit voraussichtlich etwa 0,0374 PUR-Aktien für jede CUR-Aktie betragen, die der betreffende Inhaber zum Stichtag hält. Gemäß den Verfahren von CDS Clearing and Depository Services Inc. ist der Zahlungstermin der 29. November 2023, und die CUR-Aktionäre können davon ausgehen, dass sie ihre PUR-Aktien an oder um diesen Termin herum erhalten. Die Börsennotierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV in Übereinstimmung mit ihren ursprünglichen Börsenzulassungsanforderungen und wird voraussichtlich kurz nach dem Zahlungsdatum abgeschlossen sein.

Update zur Privatplatzierung durch Premier American Uranium

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. August 2023 freut sich das Unternehmen, auch bekannt zu geben, dass PUR eine zweite Tranche (die zweite Tranche) seiner zuvor gemeldeten, vollständig vermarkteten Privatplatzierung (das PUR-Angebot) abgeschlossen hat, die eine teilweise Ausübung der den Maklern (wie unten definiert) gewährten Mehrzuteilungsoption darstellt und einen Bruttoerlös von 207.049,50 CAD aus dem Verkauf von 138.033 zusätzlichen Zeichnungsscheinen von PUR (jeweils ein Zeichnungsschein) zu einem Preis von 1,50 CAD pro Zeichnungsschein (der Angebotspreis) erzielte. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Maklerkonsortiums, einschließlich PI Financial Corp. (zusammen die Makler).

Die Bedingungen der im Rahmen der zweiten Tranche verkauften Zeichnungsscheine sind identisch mit denen der zuvor im Rahmen des PUR-Angebots verkauften Zeichnungsscheine. Darüber hinaus hat PUR im Rahmen des Abschlusses der zweiten Tranche 9.335 Broker-Warrants (die Broker-Warrants) an die Makler ausgegeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 24. August 2026 eine PUR-Aktie zum Angebotspreis zu erwerben.

Der Erlös der zweiten Tranche, abzüglich der angemessenen Auslagen der Makler, wird treuhänderisch verwahrt und erst dann an PUR freigegeben, wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos (die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos) am oder vor dem 22. Dezember 2023 erfüllt sind (das Datum der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos ist das Datum der Freigabe des Treuhandkontos).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.

Fusion mit IsoEnergy

Der Abschluss der Ausgliederungstransaktion hat keinen Einfluss auf die zuvor angekündigte Fusion (die Fusion oder das Arrangement) von CUR mit IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy). Der Abschluss der Ausgliederung ist eine aufschiebende Bedingung für den Vollzug der Fusion und dementsprechend wird die Ausgliederung vor der Durchführung der Fusion vollzogen. Zusätzlich zu dem Recht, PUR-Aktien im Rahmen der Ausgliederung zu erhalten, haben die Aktionäre Anspruch auf eine Gegenleistung im Rahmen der Fusion in Form von 0,500 Stammaktien von IsoEnergy für jede gehaltene CUR-Aktie.

Die außerordentliche Versammlung der Aktionäre (die Versammlung) zur Genehmigung des Zusammenschlusses findet in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 3200, Bay Adelaide Centre - North Tower, 40 Temperance St., Toronto, Ontario und online unter meetnow.global/MJFSQPW am 28. November 2023 um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto / 16:00 Uhr MEZ) statt. Aktionäre, die am 16. Oktober 2023 eingetragen waren, sind bei der Versammlung stimmberechtigt.

Aktionäre müssen ihre Stimmrechtsvollmachten für die Versammlung bis Freitag, den 24. November 2023, 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto / 16:00 Uhr MEZ) einreichen.

Bitte besuchen Sie die Seite zur außerordentlichen Versammlung auf unserer Website, um vollständige Informationen und Links zu allen relevanten Dokumenten im Vorfeld der Versammlung unter https://consolidateduranium.com/investors/special-meeting/ zu erhalten.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, dort Uranprojekte zu erwerben. Jedes dieser Projekte sah erhebliche Aufwendungen in der Vergangenheit und besitzt attraktive Merkmale für die Entwicklung.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Portfolio an genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado voran und hat eine Vereinbarung zur Lohnaufbereitung mit Energy Fuels Inc. geschlossen, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

Chairman and CEO

pwilliams@consolidateduranium.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

X (ehem. Twitter): @ConsolidatedUr

www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Ausgliederung und die Börsennotierung; die Anzahl der PUR-Aktien, die an die CUR-Aktionäre ausgegeben werden sollen, und der voraussichtliche Zeitpunkt für die Ausgabe der PUR-Aktien an die CUR-Aktionäre; die Erfüllung bzw. der Verzicht auf die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos; die Verwendung der Erlöse aus dem PUR-Angebot; der Abschluss des Arrangements und der voraussichtliche Zeitpunkt der Versammlung; und der laufende Geschäftsplan, die Probenahme-, Explorations- und Arbeitsprogramme des Unternehmens. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder der negativen Konnotation solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder der negativen Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss der Ausgliederung und der Börsennotierung zu erfüllen; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Zulieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: die zusätzliche Zeitaufwendung des Managements für die Ausgliederung und Börsennotierung; ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, ein möglicher Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Basis der Ergebnisse und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, und die Risikofaktoren in Bezug auf Consolidated Uranium, die im jährlichen Informationsformular von CUR für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr dargelegt sind, sowie die Risikofaktoren in Bezug auf die Ausgliederung, die im Management-Informationsrundschreiben von CUR vom 4. Juli 2023 dargelegt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von CUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72711

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72711&tr=1

