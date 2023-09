IRW-News: CleanTech Lithium PLC: Vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Zwischenergebnisse für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2023

IRW-PRESS: CleanTech Lithium PLC: Vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Zwischenergebnisse für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2023

29. September 2023 CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, freut sich, seine Zwischenergebnisse für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2023 ("1H 2023" oder "der Zeitraum") bekannt zu geben, die einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzogen wurden und von denen eine Kopie auf der Website des Unternehmens https://www.ctlithium.com veröffentlicht wird.

Das Unternehmen hat während des Berichtszeitraums ein umfangreiches Arbeitsprogramm für drei Projekte durchgeführt und hat nun auch ein neues Projekt in sein Portfolio aufgenommen.

Highlights der Periode:

- Strategie: Weiterhin an unserer Mission arbeiten, Lithium in Batteriequalität zu produzieren und ein führender Anbieter von grünem Lithium für den EV- und Batterieherstellungsmarkt zu sein.

- Gesundheit und Sicherheit: Eine Sicherheitskultur, die sich auf kontinuierliche Verbesserungen konzentriert, um ein verletzungsfreies und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen - keine LTIs, schwerwiegenden Zwischenfälle oder Beinaheunfälle im ersten Halbjahr 2023.

- Laguna Verde Scoping Study:

o Im Januar 2023 abgeschlossene Studie, die das Potenzial des Projekts bestätigt, ein wichtiger neuer nachhaltiger Lithiumlieferant mit robuster Wirtschaftlichkeit zu werden - mit einem NPV von 1,83 Mrd. US-Dollar und einem IRR von 45 %, basierend auf einem Abzinsungssatz von 8 %.

- Expansion:

o Vergrößerung der Lizenzgebiete in Laguna Verde auf 217 km2 und in Francisco Basin auf 127 km2

o Erteilung weiterer Lizenzen für das Greenfield-Explorationsprogramm Llamara, das nun eine Gesamtfläche von 605 km2 umfasst

o Im Juni: ein neues Explorationsprojekt im Salar de Atacama-Becken, der führenden Lithiumproduktionsbasis der Welt, mit Lizenzanträgen für eine Fläche von 377 km2

- Bohraktivität:

o Laguna Verde:

§ Die Ergebnisse der erneuten Entnahme von Proben aus dem Bohrloch LV02 sind eingetroffen und zeigen eine Verbesserung des durchschnittlichen Lithiumgehalts auf 203 mg/L und einen Spitzengehalt von 417 mg/L Lithium.

§ Zwei zusätzliche Bohrungen bei LV05 und LV06 zur Erweiterung der JORC-Ressource

o Francisco Basin: Alle drei neuen Bohrungen, die für die Bohrkampagne 2023 geplant waren, wurden abgeschlossen und zwei zusätzliche Bohrungen wurden in das Programm aufgenommen, um die Erweiterung der Ressource weiter zu testen.

o Llamara: Erste Explorationsbohrung abgeschlossen, Solenproben mit geringem Lithiumgehalt. Die Ergebnisse der an der Oberfläche entnommenen Evaporit-Mineralproben stehen noch aus; die nächste Explorationsphase wird noch ausgewertet.

o Insgesamt wurden in diesem Zeitraum zehn (10) Bohrungen auf drei Projekten niedergebracht, was als die umfangreichste Bohrtätigkeit für Lithium in Chile in den letzten Jahren angesehen wird.

- Hydrogeologische Testarbeiten:

o Laguna Verde

§ Abschluss des Pumpentestprogramms an zwei Bohrlöchern, wobei Durchflussraten aufgezeichnet wurden, die das Soleextraktionsmodell des Projekts unterstützen.

§ Beginn eines Tests zur Reinjektion von Sole, dem ersten seiner Art in Chile, der ein wesentlicher Bestandteil der umweltfreundlichen Lithium-Direktextraktion und der Minimierung der Umweltauswirkungen ist

o Francisco Basin

§ Abgeschlossenes Pumptestprogramm an einem Bohrloch, bei dem eine hohe Durchflussrate festgestellt wurde, die das Soleextraktionsmodell des Projekts unterstützt.

Unternehmen

- Trading: Aufnahme des Handels am OTCQX Venture Market Ende Mai 2023, wodurch ein effizienter Zugang für US-Investoren und eine erhöhte Liquidität für Aktionäre ermöglicht wird.

- Änderungen im Board

o Steve Kesler wechselte in die Position des geschäftsführenden Vorsitzenden, um CEO Aldo Boitano mit seiner einschlägigen Erfahrung zu unterstützen.

o Ernennung von zwei nicht geschäftsführenden Direktoren, Maha Daoudi und Tommy McKeith, die die Stärke und Erfahrung des Boards weiter verstärken.

- ESG-Komitee: Bildung eines ESG-Ausschusses, der dem Verwaltungsrat Bericht erstattet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in Bezug auf alle ESG-Faktoren zur Verantwortung gezogen wird. Die erste Sitzung findet am 30. Juni 2023 statt.

- Cash-Position zum 30. Juni 2023: 4.638.749 £

- Kosten für Exploration und Evaluierung: 5.481.243 £

Höhepunkte nach dem Berichtszeitraum

- DLE-Pilotanlage: Wurde im ersten Quartal 2023 in Auftrag gegeben und wird derzeit in der Anlage des Unternehmens in Copiapó zusammengebaut. Sie ist für die Produktion von bis zu einer Tonne Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Monat ausgelegt. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich vor Ende 2023 abgeschlossen sein, danach wird der Betrieb aufgenommen.

- CEOL-Anträge: Einreichung der Anträge für die speziellen Lithiumbetriebsverträge (CEOLs) bei der chilenischen Regierung für Laguna Verde und Francisco Basin im September 2023 - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Produktion von Lithium aus den beiden Projekten. Die Gespräche zur Weiterentwicklung der CEOL-Anträge werden in den nächsten 3-6 Monaten mit den zuständigen Behörden fortgesetzt.

- Laguna Verde:

o Ein JORC-konformes Ressourcen-Upgrade wurde im Juli 2023 mit einer Ressourcenschätzung von 1,8 Millionen Tonnen LCE bei einem Gehalt von 200 mg/L bekannt gegeben. 63 % der Schätzung fallen nun in die Kategorie "gemessen und angezeigt".

o Eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study - PFS), die derzeit unter der Leitung des international anerkannten Ingenieurbüros Worley durchgeführt wird. Die PFS wird es ermöglichen, substantielle Gespräche über strategische Partner, Abnahme und Finanzierung zu beginnen und soll im 1. Quartal 2024 abgeschlossen werden.

- Francisco Basin:

o Im August 2023 wurde ein JORC-konformes Ressourcen-Upgrade mit einer Ressourcenschätzung von 0,92 Millionen Tonnen LCE mit einem Durchschnittsgehalt von 207 mg/L gemeldet. 48 % der Schätzung fallen in die Kategorie "Angezeigt", der verbleibende Teil ist "Abgeleitet".

o Im September 2023 wurde eine Scoping-Studie abgeschlossen, die das Vertrauen in die Rentabilität des Projekts stärkte. Laut der Studie hat das Projekt einen Kapitalwert von 1,1 Mrd. USD und einen IRR von 43,5 % bei einem Abzinsungssatz von 8 %.

- Salar de Atacama:

o 140 Anträge auf Explorationsbergbaukonzessionen wurden registriert, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erteilt werden.

o Das Lizenzgebiet hat eine Gesamtfläche von 337 km2 und liegt in dem weltweit führenden Lithiumförderbecken.

o Alle geplanten technischen Arbeiten werden in Absprache mit den lokalen Gemeinschaften durchgeführt.

Aldo Boitano, Chief Executive Officer von CleanTech Lithium, sagte: "Es war bisher eine Zeit des transformativen Fortschritts, während wir unsere Lithiumprojekte in Chile weiter erkunden und entwickeln, um die erste Produktion von nachhaltigem Lithium in Batteriequalität zu erreichen.

"Insbesondere haben wir Scoping-Studien für unsere Projekte Laguna Verde und Fransisco Basin abgeschlossen, die die robuste und attraktive Wirtschaftlichkeit von zwei Lithiumkarbonat-Produktionsprojekten mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr unter Verwendung von DLE-Betrieb und erneuerbarer Energie zur Stromerzeugung aufzeigen, mit dem Ziel, Lithium mit einem geringen ökologischen Fußabdruck für den EU- und US-Markt zu produzieren. Wir haben auch unsere JORC-Ressourcen für beide Projekte erhöht, insbesondere in den robusteren Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Unsere beiden Vorzeigeprojekte haben einen kombinierten Kapitalwert von ca. 3 Mrd. US$ und einen IRR von mehr als 43 % für jedes Projekt, wobei die Möglichkeit besteht, diese hervorragende Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern.

"Darüber hinaus befindet sich unsere DLE-Pilotanlage in Copiapó im Bau, und für beide Projekte wurden erfolgreich spezielle Lithium-Betriebsverträge (CEOLs) eingereicht - zwei wichtige Meilensteine. Bei unserem Projekt Laguna Verde ist eine PFS im Gange. Für den Rest des Jahres 2023 und darüber hinaus sind wir weiterhin bestrebt, unsere aktiven Arbeitsprogramme und den Weg zur Produktion zu verwirklichen. Wir arbeiten auch weiterhin auf die geplante ASX-Börsennotierung in Australien in den kommenden Monaten hin, ein Prozess, der viel Zeit des Managements in Anspruch nimmt.

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unserem engagierten Team zu danken, das weiterhin unermüdlich an der Verwirklichung unserer Vision arbeitet, ein führender Anbieter von grünem" Lithium für die saubere Energiewende zu sein.

Steve Kesler, Executive Chairman,

CleanTech Lithium plc

28 September 2023

Aldo Boitano, Chief Executive Officer,

CleanTech Lithium plc

28 September 2023

Notes

Über CleanTech Lithium

CleanTech Lithium (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF, ISIN: JE00BPCP3Z37) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt. CleanTech Lithium hat sich dem Ziel verschrieben, mit Hilfe einer nachhaltigen Technologie zur direkten Lithiumextraktion, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, große Mengen von Lithium in Batteriequalität zu produzieren. Das Unternehmen plant, der führende Anbieter von "grünem" Lithium für den Markt der Elektrofahrzeuge und der Batterieherstellung zu werden.

CleanTech Lithium verfügt über vier Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin, Llamara und Salar de Atacama -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die beiden Hauptprojekte: Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Alle vier Projekte haben direkten Zugang zu bestehender Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, mit der Lithium aus Sole mit höherer Gewinnung und Reinheit gewonnen werden kann. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird. www.ctlithium.com

