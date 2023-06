IRW-News: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC - Ernennung eines unabhängigen australischen Non-Executive Directors im Vorfeld des geplanten ASX-Doppel-Listing

IRW-PRESS: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC - Ernennung eines unabhängigen australischen Non-Executive Directors im Vorfeld des geplanten ASX-Doppel-Listing

Änderungen in der Struktur des Vorstands und der Vorstandsausschüsse

21. Juni 2023 - CleanTech Lithium PLC ("CleanTech Lithium" oder "CTL" oder das "Unternehmen") (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in Chile nachhaltige Lithiumprojekte der nächsten Generation für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge vorantreibt, gibt mit sofortiger Wirkung die Ernennung eines in Australien ansässigen unabhängigen Non-Executive Directors sowie weitere Änderungen in den Strukturen des Board und der Board Committees bekannt.

- Tommy McKeith, mit Sitz in Perth, Australien, wird mit sofortiger Wirkung als zusätzlicher unabhängiger Non-Executive Director ("NED") im Vorfeld der für das dritte Quartal 2023 geplanten Notierung des Unternehmens an der Australian Securities Exchange (ASX) ernannt

- Jonathan Morley-Kirk wird Senior Independent Non-Executive Director, zuvor Non-Executive Director, nach dem Wechsel von Dr. Steve Kesler in die Position des Executive Chairman Anfang des Jahres

Ernennung eines in Australien ansässigen unabhängigen Non-Executive Directors:

Herr McKeith ist ein erfahrener Direktor von Aktiengesellschaften und Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Führung von Bergbauunternehmen, der Unternehmensentwicklung, der Projektentwicklung und der Exploration. Er hatte Funktionen in einem internationalen Bergbauunternehmen und in mehreren an der ASX notierten Bergbauunternehmen inne. Herr McKeith ist derzeit als Non-Executive Director von Evolution Mining Limited und als Non-Executive Chairman von Arrow Minerals Limited tätig. Herr McKeith hat in zahlreichen Ländern im Bereich der Massen-, Grund- und Edelmetalle gearbeitet, unter anderem in Kanada, Afrika, Südamerika und Australien. Er bringt strategische Erkenntnisse in CTL ein, die sich stark auf die Wertschöpfung konzentrieren und die Führung des Chief Executive Officer Aldo Boitano an der Seite von Dr. Kesler als Executive Chairman unterstützen werden.

Herr McKeith hat einen B.Sc. (Geologie), ein Diplom in Ingenieurwesen und einen MBA (alle von der University of the Witwatersrand in Südafrika). Außerdem ist er seit 2009 Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Weitere Änderungen in der Vorstandsstruktur:

Jonathan Morley-Kirk wurde zum Senior Independent Non-Executive Director ernannt, nachdem Dr. Steve Kesler Anfang des Jahres in die Position des Executive Chairman wechselte. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den offenen Dialog mit den Aktionären fortzusetzen und eine alternative Anlaufstelle für Investoren und das Unternehmen zu bieten. Jonathan Morley-Kirk wird eine aktivere Rolle bei der Pflege dieser Beziehungen spielen, falls Aktionäre Bedenken haben, während er weiterhin eng mit dem Führungsteam zusammenarbeitet.

Steve Kesler, Executive Chairman von CleanTech Lithium, sagte:

"Tommy McKeith verfügt über eine beträchtliche Erfahrung im australischen Aufsichtsrat und über ein umfangreiches Wissen, einschließlich der Entwicklung und des Betriebs von Bergbauprojekten auf der ganzen Welt, einschließlich Chile, und als unser in Australien ansässiger unabhängiger Non-Executive Director wird er dem Unternehmen sehr dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der geplanten Notierung an der ASX zu ziehen.

Ich freue mich, dass er unserem Vorstand beitritt, da wir unseren Einfluss auf den australischen Markt ausweiten wollen, der einen guten Ruf bei der Unterstützung junger Bergbauunternehmen hat und wo wir bereits eine starke Aktionärsbasis haben.

"Die Ernennung von Tommy, zusammen mit den anderen Änderungen im Board, wird uns auch dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, ein wichtiger Lieferant von grünem Lithium für den globalen EV-Markt zu werden und den Wert des Unternehmens zu steigern, während wir die nächste Phase unserer Entwicklung vorantreiben, einschließlich des Baus einer DLE-Pilotanlage, der Aktualisierung unserer Lithiumressourcen und des Abschlusses der Scoping-Studie bei Fransisco Basin und der PFS bei Laguna Verde."

Tommy McKeith, Non-Executive Director von CleanTech Lithium, sagte:

"Die bedeutenden Fortschritte, die bei CleanTech Lithium bereits erzielt wurden, in Verbindung mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten des leitenden Managementteams und der Partner des Unternehmens waren ein großer Anreiz und der Grund dafür, dass ich gebeten wurde, dem Vorstand beizutreten. Da wir uns auf die Börsennotierung an der ASX vorbereiten, wird eine Präsenz hier in Australien neue Möglichkeiten für CTL bieten, während wir uns auf die kommerzielle Produktion zubewegen. Australien ist ein Land, das die wichtige Rolle des Bergbaus und der Rohstoffindustrie bei der Bereitstellung der Materialien für die Entwicklung unserer globalen Wirtschaft schätzt. Ich freue mich darauf, CTL in Australien durch mein starkes Netzwerk von Investoren, Banken und verschiedenen anderen Interessengruppen Türen zu öffnen.

"Die Nachfrage nach Lithium ist so groß wie nie zuvor, was vor allem auf den Übergang zur Dekarbonisierung des Verkehrs durch Elektrifizierung zurückzuführen ist. Das Angebot von CTL an grünem Lithium durch nachhaltige Gewinnungsmethoden begeistert mich, und ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein, das sich darum bemühen wird, dies zu erreichen.

Zusammensetzung des Board of Directors

Mit der Ernennung von Herrn McKeith setzt sich der Vorstand des Unternehmens nun aus den folgenden 6 Direktoren zusammen:

- Executive Chairman - Steve Kesler

- CEO- Aldo Boitano

- CFO - Gordon Stein

- Senior Independent Non-Executive Director - Jonathan Morley-Kirk

- Independent Non-Executive Director - Maha Daoudi

- Independent Non-Executive Director - Tommy McKeith

Der Verwaltungsrat des Unternehmens besteht nun aus drei geschäftsführenden Direktoren und drei unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren und entspricht damit in vollem Umfang dem QCA-Kodex für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, auf den im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht und Finanzbericht des Unternehmens für 2022 verwiesen wird.

Board Committees:

Der Verwaltungsrat hat die folgenden Änderungen an der Struktur der Verwaltungsratsausschüsse vorgenommen, um die Kompetenzen der Verwaltungsratsmitglieder besser widerzuspiegeln:

- Tommy McKeith wird Mitglied des Prüfungsausschusses, wobei Jonathan-Morley Kirk weiterhin den Vorsitz führt.

- Tommy McKeith wird den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen, während Maha Daoudi das andere Mitglied ist.

- Maha Daoudi wird den Vorsitz des neu geschaffenen ESG-Ausschusses übernehmen, die anderen Mitglieder sind Jonathan Morley-Kirk und Aldo Boitano.

Zuteilung von Aktienoptionen:

Als Teil des Vergütungspakets und in Übereinstimmung mit der Vergütungsstrategie des Unternehmens werden Herrn McKeith bei seinem Eintritt in das Unternehmen heute 204.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 57p/Aktie gewährt, die über einen Zeitraum von zwei Jahren zeitlich gestaffelt ausübbar sind. Dies entspricht der Zuteilung von Aktienoptionen an die beiden anderen Non-Executive Directors Maha Daoudi und Jonathan Morley-Kirk, die dem Unternehmen früher beigetreten sind.

Darüber hinaus wurden 200.000 Optionen an ein neues Mitglied des Senior Management Teams des Unternehmens vergeben. Diese Optionen sind an Leistungskennzahlen gebunden, die mit den strategischen Meilensteinen des Unternehmens verknüpft sind, nämlich dem erfolgreichen Erreichen von JORC-Ressourcen-Upgrades, einer erfolgreichen PFS bei Laguna Verde und dem Erfolg der Pilotanlage, die Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid in Batteriequalität produziert ("Ausübungskriterien"), in Übereinstimmung mit den Leistungskennzahlen, die bereits für andere Mitglieder des Senior Management Teams festgelegt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71051/2023_06_21_CleanTech_Ernennung.001.png

Nach diesen Zuteilungen sind derzeit 8.732.000 Aktienoptionen im Umlauf, was 8,29% des bestehenden ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Die in Anhang 1 enthaltenen Informationen werden in Übereinstimmung mit Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung offengelegt.

Weitere AIM-Angaben im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn McKeith:

Herr Thomas ("Tommy") David McKeith, 59 Jahre, hatte in den letzten 5 Jahren die folgenden Verwaltungsratsmandate und/oder Partnerschaften inne:

Aktuell: In der Vergangenheit:

Arrow Minerals Limited Genesis Minerals Limited

Arrow (Strickland) Pty Ltd Prodigy Gold NL

Arrow (Deralinya) Pty Ltd Callidus Resource Capital Pty Ltd

Arrow (Plumridge) Pty Ltd Plutonic Limited

Arrow (Pardoo) Pty Ltd ABM Resources NL (now knows as Rare Resources NL)

Arrow (Leasing) Pty Ltd Ulysses Mining Pty Ltd

Boromo Gold Pty Ltd Angloba Pty Ltd

Evolution Mining Ltd Swift Exploration Pty Ltd

GeoAlliance SARL

GenGold Resources Cote D'Ivoire

GenGold Resource Capital Pty Ltd

Kouroufaba Gold Ltd

McKeith Super Pty Ltd

Ordell Minerals Limited

Frau McKeith hält derzeit keine Stammaktien des Unternehmens und hat 204.000 Optionen wie oben beschrieben erhalten.

Es gibt keine weiteren Informationen über Herrn McKeith, die gemäß Anhang Zwei, Absatz (g) (i)-(viii) der AIM Rules for Companies offengelegt werden müssen.

**ENDS**

Anmerkungen

Über Clean Tech Lithium

CleanTech Lithium (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 erhebliche Mengen an Lithium in Batteriequalität zu produzieren, und zwar nahezu ohne Kohlenstoffemissionen und mit geringen Umweltauswirkungen, um dem Markt für Elektrofahrzeuge eine umweltfreundliche Lithiumlösung zu bieten.

CleanTech Lithium verfügt über drei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Sie befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Die Projekte haben direkten Zugang zu einer hervorragenden Infrastruktur und zu erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium hat sich verpflichtet, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Bei der direkten Lithiumextraktion handelt es sich um eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71051/2023_06_21_CleanTech_Ernennung.002.png

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/appointment-of-australian-ned-and-board-changes/16007322

