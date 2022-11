IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier erweitert den Bereich East Chimo Mine um die neue Goldzone 3E1

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier erweitert den Bereich East Chimo Mine um die neue Goldzone 3E1

Val-dOr, 15. November 2022 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) gibt den Fortschritt der Arbeiten auf dem Projekt Chimo Mine bekannt, unter anderem durch die Bohrergebnisse seines laufenden Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine und der angrenzenden Lagerstätte West Nordeau auf dem Konzessionsgebiet East Cadillac. Beide Konzessionsgebiete, die sich zu 100 % im Besitz von Cartier befinden, liegen 45 km östlich des Bergbaugebiets Val-dOr.

Die bisher vorliegenden Laborergebnisse des Labors für das aktuelle Bohrprogramm lauten wie folgt:

- Im Bereich East Chimo Mine durchteufte eines der Bohrlöcher 9,1 g/t Au auf 1,0 m, einschließlich 4,5 g/t Au auf 2,5 m sowie 2,0 g/t Au auf 6,0 m (ABBILDUNG). Diese Ergebnisse (Tabelle 1) befinden sich entlang von Goldstruktur 3, die auch von anderen Bohrlöchern des Programms sowie von historischen Bohrungen (Tabelle 2) durchteuft wurde, wodurch die Goldzone 3E1 anhand ihrer Anzahl und ihrer geometrische Verteilung definiert wurde. Die Zone 3E1 ist nun die vierte Goldzone, die zum Bereich East Chimo Mine zählt.

- Im Bereich der Lagerstätte West Nordeau wurden in der Goldzone 5NE1 Werte von 9,6 g/t Au auf 1,0 m, einschließlich 3,3 g/t Au auf 4,6 m, durchteuft (ABBILDUNG und Tabelle 1). Diese Werte, die sich in einer Tiefe von 800 m befinden, ergänzen die Bohrergebnisse, die zur Berechnung der Ressourcen* der Lagerstätte West Nordeau geführt haben.

Das Projekt Chimo Mine umfasst nun 29 Goldzonen, die sich innerhalb von 19 Goldstrukturen befinden, die über eine Streichlänge von 3,7 km und stellenweise bis in eine Tiefe von 1,6 km abgebohrt wurden (ABBILDUNG), wo die jüngste Mineralressourcenschätzung vom 22. August 2022* gemeldet wurde:

- 7.128.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,14 g/t Au für insgesamt 720.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen;

- 18.475.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,75 g/t Au für insgesamt 1.633.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen.

* NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., und Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22. August 2022.

Die bisher geplanten Bohrprogramme, die in der ABBILDUNG dieser Pressemitteilung dargestellt sind und das aktuelle Programm einschließen, zielen darauf ab, die aktuellen Ressourcen des Projekts um 650.000 Unzen Gold zu erweitern. Ein zusätzliches Bohrprogramm, das derzeit vorbereitet wird, soll die Goldvorkommen entlang der Verwerfung zwischen Larder Lake und Cadillac am östlichen und westlichen Rand des Konzessionsgebiets Chimo Mine erkunden.

Die laufende wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) der kombinierten Ressourcen* des Konzessionsgebiets Chimo Mine und der Lagerstätte West Nordeau macht gute Fortschritte. Diese NI 43-101-konforme Studie, die darauf ausgerichtet ist, die der Wirtschaftlichkeit des Projekts eine größtmögliche Flexibilität verleihen soll, wird die Ergebnisse der industriellen Sortiertests von Corem und Steinert US berücksichtigen, die gezeigt haben, dass der Gehalt der Mineralisierung des Projekts Chimo Mine um 170 % erhöht werden könnte.

Bei einem Durchschnittsgehalt von 3,0 g/t Au könnte die unterirdische Sortierung der Mineralisierung von Chimo Mine bei einer Optimierung ein Primärkonzentrat mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 5,0 g/t Au ergeben, was die Kosten für den Abbau, den Bau und den Betrieb der Mühle bei gleichzeitiger Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks minimieren würde und unsere Bemühungen um die gesellschaftliche Akzeptanz des Projekts unterstreicht, meint Philippe Cloutier, President und Chief Executive Officer.

Tabelle 1: Eingehende Informationen zu den neuen Ergebnissen:

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) von bis Au Länge Gold-zone Gold-struktur

UTM (°) /Neigung (°) (m) (m) (g/t) (m)

CH22-58A 332591/5320326/-128 228/-73 928,0 930,5 4,5 2,5 3E1 3

enthalten in 928,0 929,0 9,9 1,0

CH22-60 333062/5319962/-203 197/-65 834,4 839,0 3,3 4,6 5NE1 5N

enthalten in 834,4 835,4 9,6 1,0

Die Längen der mineralisierten Abschnitte werden als Bohrkernlängen angegeben. Die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte entspricht rund 65 bis 85 % der gemessenen Länge.

Tabelle 2: Ergebnisse aus der Goldzone 3E1 aus früheren Bohrprogrammen:

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) von bis Au Länge Gold-zone Gold-struktur

UTM (°) /Neigung (°) (m) (m) (g/t) (m)

(LO-84)01-84-84 332764/5319720/349 200/-51 30,9 32,4 44,7 1,5 3E1 3

CH17-10 332736/5319937/366 200/-59 265,2 266,2 13,6 1,0

Die Längen der mineralisierten Abschnitte werden als Bohrkernlängen angegeben. Die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte entspricht rund 65 bis 85 % der gemessenen Länge.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein in Val-d'Or ansässiges Explorationsunternehmen mit einem fortgeschrittenen Goldprojekt. Die Projekte des Unternehmens befinden sich alle in Quebec. Diese kanadische Provinz wird immer wieder als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran. Das Unternehmen verfügt über einen hohen Bargeldbestand von mehr als 8,0 Millionen Dollar sowie über eine signifikante Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds aus Quebec.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Projekt Chimo Mine wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe von Cartier, Projektmanager und Geomathematiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Cartier fügt den an das Labor gesendeten Probenchargen 5 % der Probenanzahl in Form von zertifizierten Standardproben und weitere 5 % in Form von sterilen Proben bei, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé (Quebec, Kanada) analysiert. Proben von 3 bis 5 kg werden im Labor zu 90 % auf eine Siebgröße von 10 Mesh (2,00 mm) zerkleinert, dann werden 500 g der Probe zu 90 % auf eine Siebgröße von 200 Mesh (0,07 mm) pulverisiert. Die 50-g-Probentrüben werden mittels Brandprobe und Atomabsorption analysiert. Proben mit Werten von 1,0 g/t und < 10,0 g/t werden erneut einer Brandprobe unterzogen und durch Atomabsorption analysiert. Ergebnisse von mehr als oder gleich 10,0 g/t Au werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Ablesung analysiert. Bei Proben, die sichtbares Gold enthalten, werden 500 g Gestein mit der Metallic Sieve-Methode analysiert.

