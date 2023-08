IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 15,7 g/t Au auf 3,0 m in der neuen VG-Zone auf dem Projekt Chimo Mine

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 15,7 g/t Au auf 3,0 m in der neuen VG-Zone auf dem Projekt Chimo Mine

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71756/230824_NewVGZoneChimoMineProject_FINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Wichtigste Eckdaten der Pressemeldung:

- Neue goldhaltige VG-Zone lieferte unter anderem die folgenden Ergebnisse:

o 15,7 g/t Au auf 3,0 m einschließlich 75,9 g/t Au auf 0,5 m und 10,5 g/t Au auf 0,5 m

o 14,2 g/t Au auf 1,0 m

o 6,4 g/t Au auf 2,0 m

o 10,7 g/t Au auf 0,8 m

- Neue VG-Zone weist Goldpotenzial auf 15 km Streichlänge im Projekt Chimo Mine auf

Val-dOr, 24. August 2023 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR, FWB: 6CA) (Cartier) gibt Bohrergebnisse aus der neuen Goldzone VG nördlich der Lagerstätte West Nordeau (ABBILDUNG 1 - https://rb.gy/nuczj) auf dem Projekt Chimo Mine (das Projekt) bekannt. Das Projekt, das die Konzessionsgebiete Chimo Mine und East Cadillac umfasst, steht zu 100 % im Besitz von Cartier und liegt 45 km östlich des Bergbaucamps Val-dOr.

Die VG-Zone, die derzeit durch 5 Bohrabschnitte mit einer hochgradigen Goldmineralisierung definiert ist (Tabellen 1 und 2), liegt in einer Tiefe zwischen 75 m und 150 m (ABBILDUNG 1 - https://rb.gy/nuczj). Ein Bohrabschnitt mit ähnlichen Goldgehalten befindet sich auch unterhalb der VG-Zone, in einer Tiefe von 300 m und in Fallrichtung der mineralisierten Zonen des Projekts. Hochgradige Goldabschnitte finden sich auch 275 m westlich und 550 m östlich der VG-Zone, womit die VG-Struktur auf einer Streichlänge von 850 m definiert wird.

Die Goldergebnisse aus dieser neuen VG-Zone unterstreichen das Potenzial der Goldlagerstätten, -vorkommen und -abschnitte, die sich entlang des 15 km langen günstigen Streichens des Projekts Chimo Mine befinden (ABBILDUNG 2 - https://rb.gy/da9ec), so Philippe Cloutier, seines Zeichens President und CEO.

Tabelle: Detailinformationen der neuen Ergebnisse

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) von bis Au Länge Gold- Zone Goldstruktur

UTM (°) /Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

Standort: Teilabschnitt West Nordeau - Neue VG-Goldzone

CH23-93 333527/5319849/351 164/-45 97,7 100,7 15,7 3,0 VG VG

einschließlich 99,7 100,2 75,9 0,5

einschließlich 100,2 100,7 10,5 0,5

CH23-88 183/-47 93,0 94,0 14,2 1,0

CH23-92 166/-51 107,5 109,5 6,4 2,0

CH23-84 197/-68 118,5 119,3 10,7 0,8

Die Längen der mineralisierten Abschnitte sind als entlang des Bohrkerns gemessene Längen angegeben.

Die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte entspricht etwa 70 bis 90 % der gemessenen Länge.

Tabelle 2: Detailinformationen der historischen Ergebnisse

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) von bis Au Länge Gold- Zone Goldstruktur

UTM (°) /Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

Standort: Teilabschnitt West Nordeau - Neue VG-Goldzone und -struktur

NW08-13 333526/5319948/358 171/-76 289,9 290,3 45,9 0,4 VG VG

NW08-12 333526/5319848/352 176/-77 132,7 133,3 18,8 0,6

W 90-08 333253/5319894/350 183/-80 59,2 61,0 14,4 1,8 ---

einschließlich 59,4 59,7 75,3 0,3

O3EC-20-020 334067/5319721/350 186/-59 188,0 189,5 16,6 1,5

Die Längen der mineralisierten Abschnitte sind als entlang des Bohrkerns gemessene Längen angegeben.

Die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte entspricht etwa 60 bis 80 % der gemessenen Länge.

Erinnerung an die Highlights des Projekts:

- Jüngste positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung* (ABBILDUNG 3 - https://rb.gy/da9ec):

o NPV5 % nach Steuern von 388 Mio. C$ und 20,8 % IRR

o Durchschnittliche Jahresproduktion 116.900 Unzen bei einem durchschnittlichen gemahlenen Gehalt von 4,6 g/t Au über eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren

o Amortisationszeit 2,9 Jahre

o Langfristiger Goldpreis 1.750 US$/oz, Wechselkurs 1,00 C$ = 0,77 US$

o Investitionen in Höhe von 341 Mio. C$, durchschnittliche nachhaltige Gesamtkosten in Höhe von 755 US$/oz

- Jüngste Schätzung der Mineralressourcen** (ABBILDUNG 4 - https://rb.gy/b8ao4) :

o 720.000 Unzen Gold in der angedeuteten Ressourcenkategorie

o 1.633.000 Unzen Gold in der vermuteten Ressourcenkategorie

- Der Hauptteil des Projekts Chimo Mine, der in Ost-West-Richtung 3,7 km lang, 1,6 km tief und in Nord-Süd-Richtung 500 m breit ist, umfasst bis dato 20 Goldstrukturen mit 31 Goldzonen.

- 53 % der verwässerten und gewinnbaren Unzen Gold sind in 2 Goldstrukturen (5B und 5N) enthalten.

- 46 % verwässerte und gewinnbare Unzen Gold sind in 5 Goldzonen (5BE, 5NE1-5NE2, 5B und 5NE) enthalten.

* NI 43-101-konformer Fachbericht und wirtschaftliche Erstbewertung für die Mine Chimo und die Goldlagerstätten West Nordeau, Konzessionen Chimo Mine und East Cadillac, Québec, Kanada, Marc R. Beauvais, P.Eng., von InnovExplo Inc., Florent Baril von Bumigeme und Eric Sellars, P.Eng. von Responsible Mining Solutions, 29. Mai 2023.

** NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Mine Chimo und die Goldlagerstätten West Nordeau in Québec, Kanada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. und Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22. August 2022.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein in Val-d'Or ansässiges Explorationsunternehmen mit einem fortgeschrittenen Goldprojekt. Die Projekte des Unternehmens befinden sich alle in Quebec. Diese kanadische Provinz wird immer wieder als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran. Das Unternehmen verfügt über einen Bargeldbestand von mehr als 2,6 Millionen Dollar sowie über eine signifikante Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds aus Quebec.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Projekt Chimo Mine wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe von Cartier, Projektmanager und Geomatiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Cartier fügt den an das Labor gesendeten Probenchargen 5 % der Probenanzahl in Form von zertifizierten Standardproben und weitere 5 % in Form von sterilen Proben bei, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé (Quebec, Kanada) analysiert. Proben von 3 bis 5 kg werden im Labor zu 90 % auf eine Siebgröße von 10 Mesh (2,00 mm) zerkleinert, dann werden 500 g der Probe zu 90 % auf eine Siebgröße von 200 Mesh (0,07 mm) pulverisiert. Die 50-g-Probentrüben werden mittels Brandprobe und Atomabsorption analysiert. Proben mit Werten von 1,0 g/t und < 10,0 g/t werden erneut einer Brandprobe unterzogen und durch Atomabsorption analysiert. Ergebnisse von mehr als oder gleich 10,0 g/t Au werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Ablesung analysiert. Bei Proben, die sichtbares Gold enthalten, werden 500 g Gestein mit der Metallic Sieve-Methode analysiert.

- 30 -

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Tel: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71756

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71756&tr=1

