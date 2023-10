IRW-News: Caravan Energy Corp.: Caravan meldet Ernennung einer neuen Corporate Secretary und Gewährung von Aktienvergütungen

IRW-PRESS: Caravan Energy Corp.: Caravan meldet Ernennung einer neuen Corporate Secretary und Gewährung von Aktienvergütungen

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Oktober 2023 / IRW-Press / - Caravan Energy Corporation (CSE: CNRG) (OTC: CENCF) (FWB: V69) (Caravan oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Frau Stephanie Sharma als Corporate Secretary des Unternehmens bekannt zu geben.

Frau Sharma ist eine Spezialistin für Unternehmensdienstleistungen, die hauptsächlich als Corporate Secretary in einer Vielzahl von Branchen tätig ist. Frau Sharma verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Corporate Governance, Compliance, Finanzierungsunterstützung und Offenlegungsberatung für verschiedene private und börsennotierte Emittenten, darunter Unternehmen, die an der CBOE Global Markets (ehemals NEO Exchange), der TSX Venture Exchange, der Canadian Securities Exchange und der OTCQB notiert sind.

Herr Philip Ellard ist als Corporate Secretary zurückgetreten, um sich auf seine Funktion als Chief Financial Officer des Unternehmens zu konzentrieren.

Das Unternehmen freut sich zudem bekannt zu geben, dass es gemäß seines Aktienvergütungsplans (Equity Compensation Plan) bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens eine Gesamtmenge von 275.000 Aktienoptionen und 4.000.0000 RSUs (Restricted Share Units) gewährt hat.

Über Caravan Energy Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, und hält Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB sowie 33 Seltene Erden-Claims, die sich alle in British Columbia, Kanada, befinden.

Kontaktdaten

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Charn Deol - Direktor

E-Mail: charnee@gmail.com

Tel: 604 681 1194

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

