IRW-News: Canagold Resources Ltd.: Canagold startet Ausschreibung für Durchführung der Machbarkeitsstudie für New Polaris

IRW-PRESS: Canagold Resources Ltd.: Canagold startet Ausschreibung für Durchführung der Machbarkeitsstudie für New Polaris

Vancouver, B.C. - 31. August 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das Unternehmen oder Canagold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sieben qualifizierte Ingenieurbüros zur Abgabe eines Angebots für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt New Polaris im Nordwesten von BC aufgefordert hat.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), die von der Firma Moose Mountain Technical Services im Februar 2019 durchgeführt wurde, belegte die solide Wirtschaftlichkeit des Projekts. Unter Verwendung eines Goldpreises von 1.500 USD pro Unze ergab die PEA Cash-Kosten von 400 USD pro Unze, einen Kapitalwert nach Steuern (NPV mit 5 % Abschlag) von 469 Millionen CAD mit einem internen Zinsfuß (IZF) von 56 % nach Steuern und eine Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Auf Vorsteuerbasis beläuft sich der undiskontierte Cashflow über die gesamte Lebensdauer der Mine auf insgesamt 847 Millionen CAD (CAD/USD-Wechselkurs von 0,71).

Die aktuelle Ressourcenschätzung (aus der PEA 2019, Cutoff-Wert von 4 g/t Au) umfasst eine angedeutete Ressource von 586.000 Unzen Au (1,7 Mio. t bei 10,8 g/t) und eine vermutete Ressource von 485.000 Unzen Au (1,5 Mio. t bei 10,2 g/t).

Die Zeit ist gekommen, New Polaris über die Ziellinie zu bringen, sagte Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. Mit unseren neu ausgerichteten Eigentumsverhältnissen ist das Board of Directors entschlossen, die Machbarkeitsstudie des Projekts zu beschleunigen, damit die Aktionäre unseres Unternehmens davon profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Ingenieurbüro, das wir auswählen werden, um New Polaris auf die nächste Stufe zu heben.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden 54 Bohrlöcher von über mehr als 30.000 Meter absolviert, um die Mineralressourcenschätzungen zu erweitern und die vermutete Ressource in eine angedeutete Ressource aufzuwerten. Eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen wird unter Verwendung dieser jüngsten Bohrinformationen für die Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.

Chief Technical Officer Mike Doyle merkte an, dass das Ziel des Unternehmens darin besteht, das Projekt voranzutreiben und so bald wie möglich eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Die Bohrergebnisse aus den Jahren 2021/2022 lieferten zahlreiche hochgradige Goldabschnitte bei Infill-Bohrungen, erweiterten die Ressource in der Tiefe und definierten auch Ressourcen in den parallelen Zonen C9 und C10, meinte er. Wir erkunden nun die oberflächennahen Y-Erzgänge mit einem ersten 8.000 Meter umfassenden Programm. All diese neuen Daten werden letztendlich in die Machbarkeitsstudie einfließen und die zusätzlichen Ressourcen sollten zusammen mit einem höheren Goldpreis im Vergleich zur PEA zu einer noch besseren Wirtschaftlichkeit führen.

Die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich etwa 18 Monate dauern.

Übersicht über New Polaris

Das Vorzeigeprojekt von Canagold ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine New Polaris im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia rund 100 Kilometer südlich von Atlin (BC) und 60 Kilometer nordöstlich von Juneau (Alaska, USA). Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, vom Staat vergebenen Mineralclaims und einem modifizierten Gitterclaim mit 850 Hektar Grundfläche. New Polaris liegt im traditionellen Land der Taku River Tlingit First Nation. Canagold hat sich verpflichtet, Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die örtliche Wirtschaftsgemeinden in der Umgebung seiner Explorationsprojekte unterstützen können.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President & COO von Canagold Resources Ltd, ist der qualifizierte Sachverständige, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Das Unternehmen hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

