IRW-News: Canagold Resources Ltd.: Canagold ernennt Vice President, Sustainability

Vancouver, B.C. - 31. Mai 2023 / IRW-Press / Canagold Resources Ltd (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, FWB: CANA) (Canagold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Tim Caldwell zum Vice President, Sustainability, des Unternehmens ernannt hat.

Herr Caldwell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Provinz British Columbia und auf der ganzen Welt und hat unter anderem für folgende Unternehmen gearbeitet: Teck Resources, Anglo American, Centerra Gold und zuletzt Kinross Gold. Seine Karriere hat ihn durch Westkanada und die ganze Welt geführt und ihm ermöglicht, Fachkenntnisse in den Bereichen Nachhaltigkeit, Genehmigungen, Umweltverantwortung, Engagement und Schließungen zu gewinnen.

Tim wird in erster Linie für die Genehmigungsbemühungen von Canagold und die Einbeziehung der Interessenträger für das Goldprojekt New Polaris zuständig sein.

Er verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit (ESS) auf allen Ebenen, einschließlich einer sinnvollen Einbindung von betroffenen indigenen Nationen und lokalen Gemeinschaften auf Projektebene und der Entwicklung nachhaltiger Vorteile für alle Beteiligten.

Neben seinem Hintergrund im Umweltsektor besitzt Tim auch ein Zertifikat der University of Victoria in Gesundheit und Sicherheit.

Während wir das Projekt New Polaris durch den Genehmigungsprozess und die sinnvolle Einbindung von Stakeholdern vorantreiben, freuen wir uns, jemanden mit langjähriger Erfahrung in BC und auf der ganzen Welt in den Bereichen Nachhaltigkeit, Genehmigungen und Engagement der Stakeholder in unser Team zu holen, so Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. Er passt gut in unser technisch fokussiertes und sozial engagiertes Team, das die nächste hochwertige Goldmine Kanadas hier in British Columbia in Partnerschaft mit der Taku River Tlingit First Nation Erschließen will.

Einführung des Omnibus Equity Incentive Compensation Plan

Das Unternehmen möchte außerdem ankündigen, dass es mit Wirkung vom 1. Januar 2023 einen Omnibus Equity Incentive Compensation Plan (der Plan) verabschiedet hat, der den früheren Incentive-Aktienoptionenplan des Unternehmens ersetzen soll.

Der Plan unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und der etwaigen Zustimmung der Aktionäre. Die Zuteilungen im Rahmen des Plans sind auf insgesamt 10 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens begrenzt, und alle Zuteilungen im Rahmen des Plans werden als Anreiz gewährt, um die Interessen der Aktionäre mit der langfristigen Vision des Board of Directors und des Managements in Einklang zu bringen.

Im Rahmen des Plans hat das Unternehmen den unabhängigen Board-Mitgliedern des Unternehmens insgesamt 1.537.255 Deferred Share Units (DSUs) zu einem Preis von $0,255 und dem Management des Unternehmens insgesamt 1.724.082 Restricted Share Units (RSUs) zu einem Preis von $0,245 gewährt. Beide Zuteilungen unterliegen der Genehmigung des Plans durch TSX und die Aktionäre. Die RSUs werden über einen Zeitraum von zwei Jahren freigegeben und unterliegen individuellen Leistungszielen, die vom Board of Directors des Unternehmens festgelegt werden.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Das Unternehmen hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

