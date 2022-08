IRW-News: Canagold Resources Ltd.: Canagold benennt neuen CEO und Director

IRW-PRESS: Canagold Resources Ltd.: Canagold benennt neuen CEO und Director

Vancouver, Kanada - 3. August 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das Unternehmen oder Canagold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) gibt bekannt, dass Herr Scott Eldridge zum 2. August 2022 von seinem Posten als CEO und Director von Canagold zurückgetreten ist.

Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors möchte ich Herrn Scott Eldridge für seinen jahrelangen Beitrag zu Canagold als CEO und Director danken. Wir wünschen Scott alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben, sagte Sofia Bianchi, Chair des Board of Directors.

Nach umfangreicher Suche hat das Board of Directors des Unternehmens einstimmig und mit Wirkung vom 3. August 2022 der Benennung von Herrn Catalin Kilofliski zu Canagolds Chief Executive Officer und der Benennung von Herrn Mike Doyle zum Director zugestimmt.

Catalin Kilofliski, Chief Executive Officer

Herr Kilofliski verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung und eine Erfolgsbilanz bei der Schaffung von wichtigen Aktionärswerten für verschiedene Bergbauunternehmen. Einer seiner kürzlichen Erfolge war, dass er 2020 dem an der TSX.V notierten Unternehmen Tudor Gold Corp zu einer Steigerung der Marktkapitalisierung von 30 Mio. $ auf mehr als 500 Mio. $ verholfen hat. In den letzten zehn Jahren konnten mit seiner Hilfe mehr als 300 Mio. $ Eigen-, Fremd- und JV-Kapital aufgebracht werden.

Herr Kilofliski verfügt über detaillierte Kenntnisse über Canagold und das Projekt New Polaris, da er von 2014 bis 2018 Canagolds CEO war. Unter seiner Führung wurde Canagold von BC Business zu einem der Top-100-Unternehmen in British Columbia gewählt.

Mike Doyle, Director

Herr Doyle ist ein erfahrener Geologe und Diplomingenieur mit über 35 Jahren weltweiter Erfahrung im Bergbau- und Explorationsbereich, die er insbesondere bei Rio Tinto, Inmet, Wardell- Armstrong und Sun Valley Investments gesammelt hat. Er ist Diplomingenieur und Geologe und hat außerdem einen MSc in Environmental Management.

Herr Doyle hat Erfahrung bei Exploration, Machbarkeitsstudien, Umweltgenehmigungen, Bau und Abbau von kleinen bis großen Bergbauprojekten. Bei Rio Tinto führte Herr Doyle das Explorationsteam an, das die Lagerstätte Las Cruces im Süden von Spanien entdeckte. Diese produzierte 15 Mio. Tonnen mit 5% Cu und hat zurzeit Ressourcen von 36 Mio. Tonnen mit 2,5% Cu-Äquivalent.

Herr Doyle ist eine Führungskraft bei Sun Valley Investments und dort verantwortlich für die bestehenden Bergbautätigkeiten sowie für die Begutachtung potenzieller Investitionen in Explorations- und Bergbauprojekte auf der ganzen Welt. Zurzeit hat Sun Valley zwei produzierende, hochgradige Untertagebetriebe mit schmalen Erzgängen, und ein dritter ist im Bau. Eine der Minen wurde innerhalb von nur 4 Jahren vom Erwerb über Lizenzierung und Bau bis zum ersten Goldguss gebracht.

Sofia Bianchi, Chair des Board of Directors, sagte: Ich freue mich, Catalin und Mike in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir haben jetzt ein sehr motiviertes Managementteam und ein Board of Directors mit außerordentlichen technischen Fähigkeiten. Ich freue mich darauf, ihren Erfahrungsreichtum und ihre Beziehungen in der Branche nutzen zu können, wenn wir die nächste Wachstumsphase für Canagold einläuten. Im Namen des ganzen Teams und der Aktionäre kann ich sagen, dass wir uns darauf freuen, dass Canagold neue Wege beschreitet und wir unser gemeinsames Ziel, das Projekt New Polaris voranzubringen und eine neue, ergebnisorientierte Wertschöpfungsstrategie einzuführen, verfolgen.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Canagold hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

Im Namen des Board of Directors

Sofia Bianchi

Sofia Bianchi

Chair of the Board

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development

gebührenfrei: +1-877-684-9700, Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360

E-Mail: knox@canagoldresources.com

Website: www.canagoldresources.com

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66940

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66940&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1368421014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.