IRW-News: Canada One Mining Corp.: Canada One schließt geochemische Mobile Metal Ion (MMI) - Bodenuntersuchung bei kritischem Mineralienprojekt Abitibi East in Timmins (Ontario) ab

Vancouver (British Columbia), 16. November 2023 / IRW-Press / - Canada One Mining Corp. (Canada One oder das Unternehmen) (TSXV: CONE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine geochemische Mobile Metal Ion (MMI) - Bodenuntersuchung in ausgewählten Teilen seines kritischen Mineralienprojekts Abitibi East (das Projekt, das Konzessionsgebiet oder Abitibi East), 60 km östlich von Timmins in der kanadischen Provinz Ontario, abgeschlossen hat.

Das Konzessionsgebiet befindet sich am westlichen Ende des erstklassigen Abitibi-Grünsteingürtels, im Zentrum des Timmins Mining Camp (historische Produktion von 119 Moz Au und 337 Moz Ag)1, der vulkanogene Massivsulfid (VMS) - Lagerstätte Kidd Creek (2,5 Mt Zn, Cu, Ag in der geprüften und wahrscheinlichen Kategorie)2 und der Nickellagerstätte Alexo-Dundonald (1.254.000 t Ni, Cu, Co in der angedeuteten Kategorie)3.

MMI-Untersuchung

Drei Gebiete, in denen früher Explorationen durchgeführt worden waren, wurden als Standorte für Bodenprobennahmen ausgewählt (siehe Abb. 1):

Gebiet A in der nordöstlichen Ecke wurde in der Vergangenheit hinsichtlich einer Nickelmineralisierung erkundet. Das Oberflächenmaterial in diesem Gebiet besteht im Allgemeinen aus tonhaltigem Erdreich innerhalb eines dichten nördlichen Waldes. Die jüngsten Abholzungen haben den Zugang zu diesem Gebiet ermöglicht.

Gebiet B in der südwestlichen Ecke wurde zuvor hinsichtlich einer VMS-ähnlichen Mineralisierung bebohrt. Das Gebiet liegt unterhalb von feuchten Tonlagerstätten, wobei teilweise Festgestein zutage tritt.

Gebiet C, das ebenfalls zuvor bebohrt worden war, wurde hinsichtlich einer Kupfermineralisierung erkundet, ergab jedoch anomale Nickelwerte von ultramafischem Gestein.

Die MMI-Untersuchungsarbeiten werden in vielerlei Hinsicht als oberflächlich erachtet, zumal die Fähigkeit von MMI, anomale Bereiche im tonhaltigen und sandigen Erdreich zu erkennen, noch getestet werden muss. Wenn MMI in der Lage ist, Metallanomalien in den Gletscherböden in Gebieten mit bekannter Mineralisierung zu identifizieren, wird der Einsatz von MMI auf einen Großteil des Projektgebiets erweitert werden.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse der MMI-Bodenuntersuchung werden nach dem Erhalt der Probenergebnisse überprüft und - falls sie sich als wertvolles Instrument zur Identifizierung der Mineralisierung erweisen - zur Feinabstimmung der detaillierten Bodenuntersuchungen im Jahr 2024 verwendet werden. Das Unternehmen hat auch geophysikalische Untersuchungsarbeiten durchgeführt, die zurzeit ausgewertet werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72681/CanadaOne_161123_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Abbildung der drei MMI-Gebiete und der historischen Bohrkragen über der Karte der gesamten magnetischen Intensität (TMI) der Schürfrechtegruppe Abitibi East

Höhepunkte des Projekts Abitibi East

- Kritisches Mineralienkonzessionsgebiet mit mehreren Metallen und zusätzlichem Basis- und Edelmetallpotenzial

- (Cu-Zn-Ag, Ni-Pt-Pd und Au)

- Zentraler Standort zum Timmins Gold Camp (Au), zur aktiven Nickelmine Alexo-Dundonald (Ni-Cu-Co) (20 km) sowie zur aktiven Kupfermine Kidd Creek (Cu-Zn-Pb-Ag) (50 km)

- Projekt Abitibi East umfasst 8.050 ha am westlichen Ende des erstklassigen Abitibi-Grünsteingürtels

- Keine modernen Explorationen - seit 1995

- Historische Probennahmen und Untersuchungen sind unvollständig oder nicht vorhanden - moderne Multielement-Techniken sind für Geochemie des Projekts erforderlich

Über Abitibi East

Das Konzessionsgebiet Abitibi East liegt oberhalb von Vulkan- und Sedimentgestein aus dem Archaikum, das von gabbroähnlichem Intrusivgestein und (Matachewan-) Doleritgesteinsgängen durchdrungen wird. Das Projekt ist für mehrere unterschiedliche Lagerstätten-Modelltypen äußerst vielversprechend, einschließlich Ni-Cu-(PGE)-Erzlagerstätten vom Kambalda-Typ, bimodaler mafisch-ultramafischer vulkanogener Massivsulfidlagerstätten (VMS) sowie orogener Goldlagerstätten, die in Scherzonen enthalten sind.

Das Projekt befindet sich nördlich von Iroquois Falls in einem Gebiet, das glazifluviale und glazilakustrine Lagerstätten enthält, was die herkömmliche Bodenprobennahme erschwert, da die Böden von Gletschern an ihre heutigen Standorte transportiert wurden.

MMI-Technologie

Die geochemische Mobile Metal Ion (MMI) - Untersuchung ist eine bewährte, moderne geochemische Explorationstechnik, mit der Minerallagerstätten gefunden werden können.

Sie eignet sich besonders gut für tief verborgene Minerallagerstätten. Bei der MMI werden Metallionen gemessen, die von der Mineralisierung nach oben in unkonsolidierte Oberflächenmaterialien wie Boden, Geschiebemergel, Sand usw. wandern. Diese mobilen Metallionen werden aus mineralisiertem Material freigesetzt und wandern nach oben an die Oberfläche. Unter Anwendung sorgfältiger Bodenprobennahmestrategien, ausgeklügelter chemischer Liganden und hochempfindlicher Messgeräte können diese Ionen gemessen werden. Nach der Interpretation können die MMI-Daten auf anomale Bereiche hinweisen.

Bei der Verwendung der MMI-Technologie für die geochemische Bodenuntersuchungen gibt es zahlreiche Vorteile:

- Wenige falsche Anomalien

- Fokussierte, scharfe Anomalien

- Hervorragende Wiederholbarkeit

- Definition von Metallzonen und -assoziationen

- Erkennung von tief verborgenen Mineralisierungen

- Niedrige Hintergrundwerte (geringes Rauschen)

- Niedrige Erfassungsgrenzen

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Freeman Smith, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

