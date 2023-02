IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel kündigt $24 Millionen Investition von Anglo American an

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel kündigt $24 Millionen Investition von Anglo American an

Höhepunkte

- Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Crawford-Nickel-Projekts zur Produktion

- Anglo American wird mit 9,9% beteiligt

TORONTO, 8. Februar 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute mit Anglo American eine Zeichnungsvereinbarung über eine Investition von etwa 24 Millionen $ in Canada Nickel zu einem Preis von 1,95 $ pro Stammaktie abgeschlossen hat, was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittspreis ("VWAP") entspricht.

Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Anglo American 9,9 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis besitzen. Darüber hinaus hat Canada Nickel zugestimmt, zum Zeitpunkt des Abschlusses ein verbindliches Abnahmeabkommen mit Anglo American abzuschließen, das Anglo American das exklusive Recht einräumt, bis zu zehn Prozent (10 %) der Ausbeute an Nickelkonzentrat, Eisen und Chrom, die in den Magnetitkonzentraten enthalten sind, sowie alle entsprechenden Kohlenstoffgutschriften aus dem Nickelprojekt Crawford des Unternehmens zu erwerben. Canada Nickel hat auch zugestimmt, eine Vereinbarung über Materialtransfer und Technologietests mit Anglo American abzuschließen, um die Möglichkeiten zu bewerten, den Wert von Crawford durch sein FutureSmart Mining-Technologieprogramm zu erhöhen.

"Wir freuen uns sehr, Anglo American, ein weltweit führendes Bergbauunternehmen, als Eckpfeilerinvestor bei Canada Nickel begrüßen zu dürfen. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Crawford zur Produktion", sagte Mark Selby, Chair & CEO von Canada Nickel. "Unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Anglo American, um Möglichkeiten für die Anwendung ihrer branchenführenden Bergbauinnovationstechnologie zu identifizieren, die Crawford einen zusätzlichen Wert verleihen."

Anglo American ist ein führendes globales Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an wettbewerbsfähigen Betrieben von Weltklasse und einer breiten Palette an zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten. Für weitere Informationen über Anglo American besuchen Sie bitte www.angloamerican.com

Im Rahmen der Vereinbarungen wird Anglo American Erzproben von Canada Nickel erhalten, die unter Verwendung von Technologien aus dem FutureSmart Mining-Programm von Anglo American getestet werden sollen, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Verarbeitungsausbeute und zur Verringerung des gesamten Energie-, Wasser- und Emissions-Fußabdrucks des Projekts zu ermitteln.

Zeichnungsvertrag und Vereinbarung über Anlegerrechte

Diese Vereinbarungen enthalten übliche Investorenrechte. Ab dem Abschluss wird Anglo American bei jeder zukünftigen Emission von Stammaktien oder Wertpapieren, die in Stammaktien umwandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind oder werden, ein anteiliges Recht haben, seine Beteiligung aufrechtzuerhalten, solange es 7,5 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens hält. Anglo American wird auch das Recht haben, ein Mitglied für den technischen Ausschuss und den ESG-Ausschuss des Unternehmens zu nominieren. Wenn Anglo American 15 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens hält, hat Anglo American das Recht, ein Mitglied für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren.

Vereinbarung über Materialtransfer und Technologieerprobung

Diese Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen Canada Nickel und Anglo American, um Möglichkeiten zur Nutzung des FutureSmart Mining-Programms von Anglo American zu identifizieren, um die Verarbeitungsausbeute zu verbessern und den gesamten Wasser-, Energie- und Emissionsfußabdruck des Projekts zu reduzieren. Diese Vereinbarung bleibt bis 12 Monate nach der Lieferung einer Erzprobe in einer Menge von mindestens einhundert (100) Tonnen durch Canada Nickel an Anglo American, voraussichtlich bis 2024, in Kraft. Für die Dauer dieser Vereinbarung erklärt sich Canada Nickel bereit, in den Bereichen, in denen FutureSmart Mining-Technologien zum Einsatz kommen, ausschließlich mit Anglo American zu handeln.

Offtake Term Sheet

Diese verbindliche Vereinbarung gewährt Anglo American Abnahmerechte für etwa 10 % der Metallproduktion und der Kohlenstoffgutschriften des Unternehmens aus dem Crawford-Projekt bis zur Lieferung von 65kt Nickel oder einer Laufzeit von 15 Jahren, je nachdem, was später eintritt. Die Abnahme basiert auf den üblichen Vermarktungsbedingungen und wird sich an den Marktbedingungen für die spezifischen Produkte orientieren, die produziert werden. Wenn Canada Nickel eine der Technologien von Anglo American einsetzt, hat Anglo American das Recht auf 100 % der zusätzlichen Menge an Nickelprodukten, verwandten Produkten und Kohlenstoffgutschriften, die unter Verwendung dieser Technologien produziert werden.

Der Abschluss der Privatplatzierung und der damit verbundenen Vereinbarungen unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und soll am oder um den 28. Februar 2023 erfolgen.

Diese Investition ist ein erster Schritt zur Finanzierung von Crawford und ergänzt die bereits angekündigten laufenden Arbeiten unserer Finanzberater bei der Deutschen Bank und der Scotiabank. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten unternommen, um den Bau von Crawford voranzutreiben. So wurden mehrere Meilensteine bei den Genehmigungen erreicht, Berater für das Projektkapital ernannt und ein Berater für die Fremdfinanzierung des Projekts wird voraussichtlich im kommenden Monat ernannt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

Vorsitz und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der Abschluss der hierin beschriebenen Transaktionen, Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit zum Verkauf von marktfähigen Materialien, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsseitige Genehmigungen zu erhalten, und die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Unterbrechungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

